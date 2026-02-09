- أعلن إيلون ماسك عن تغيير أولويات "سبايس إكس" من إرسال البشر إلى المريخ إلى بناء قاعدة على القمر، متماشياً مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة الأميركيين إلى القمر في أقرب وقت ممكن. - أوضح ماسك أن بناء مدينة على القمر يمكن تحقيقه في أقل من 10 سنوات، بينما يتطلب الوصول إلى المريخ أكثر من 20 عاماً بسبب تعقيدات السفر. - رغم التركيز الحالي على القمر، أكد ماسك أن "سبايس إكس" لن تتخلى عن خططها للمريخ، مع توقع بدء العمل على مدينة هناك خلال 5 إلى 7 سنوات.

أعلن مؤسّس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك يوم الأحد تأجيل هدف الشركة طويل الأمد بإرسال البشر إلى المريخ، مفضِّلاً إعطاء الأولوية لإقامة قاعدة على القمر. ويتوافق هذا التحوّل في الرؤية مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكّد في ديسمبر/ كانون الأول عزمه على إعادة الأميركيين إلى القمر في أقرب وقت ممكن، وتصنيف المريخ أولوية ثانوية.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس، التي اشتراها عام 2022: "لمن لا يعلم، فإن سبايس إكس غيّرت تركيزها بالفعل إلى بناء مدينة تنمو ذاتياً على القمر، لأننا قد نتمكن من إنجاز ذلك في أقل من 10 سنوات، بينما سيستغرق المريخ أكثر من 20 عاماً". وأوضح أن من صعوبات الوصول إلى المريخ أنه "لا يمكن السفر إلى المريخ إلا عندما تصطف الكواكب كل 26 شهراً". وأضاف: "بينما نستطيع الانطلاق إلى القمر كل 10 أيام".

وحققت شركة ماسك، الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، نجاحاً كبيراً بصفتها متعهداً لدى وكالة ناسا، لكن منتقدين ظلّوا لسنوات يشككون بخطط ماسك لاستعمار المريخ، معتبرين أنها شديدة الطموح.

وتجاوز ماسك أكثر من مرة تقديراتٍ سابقة له حول موعدٍ يمكن فيه فعلياً إرسال البشر إلى "الكوكب الأحمر". ففي عام 2016، توقّع أن ينطلق ركاب إلى المريخ في أقرب وقت عام 2024، إذا توفّر التمويل وتحققت عوامل التخطيط الأخرى المتعلقة بصواريخه. وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة أدلى بها لصحيفة وول ستريت جورنال عام 2011 رجّح فيها أن يصل رواد "سبايس إكس" إلى المريخ خلال "أفضل سيناريو: 10 سنوات، وأسوأ سيناريو: 15 إلى 20 سنة".

وفي أمرٍ تنفيذي بشأن سياسة الفضاء الأميركية أواخر العام الماضي، عبّر ترامب عن رغبته في إعادة الأميركيين إلى القمر بحلول عام 2028 ضمن برنامج "أرتيمس" (Artemis) التابع لـ"ناسا"، والذي تُعدّ "سبايس إكس" أحد متعهديه. وشكّل ذلك تحولاً عن إعلانٍ سابق لترامب كان قد عبّر فيه عن رغبته في غرس العلم الأميركي على المريخ قبل نهاية ولايته الممتدة أربع سنوات.

ومن المقرر حالياً أن يعود الأميركيون إلى سطح القمر في منتصف عام 2027 ضمن مهمة "أرتيمس 3"، لكن الجدول الزمني دُفع إلى الخلف مراراً. ويرى خبراء في الصناعة أنه يُرجَّح تأجيله مجدداً لأن المركبة القمرية الهابطة التي تطوّرها "سبايس إكس" ليست جاهزة بعد.

ورأى ماسك يوم الأحد أن سهولة الوصول إلى القمر "تعني أننا نستطيع التكرار بوتيرة أسرع بكثير لإنجاز مدينة على القمر مقارنةً بمدينة على المريخ". لكنه شدد على أن "سبايس إكس" لن تتخلى عن خطط المريخ، لافتاً إلى أنها "ستسعى أيضاً لبناء مدينة على المريخ، وستبدأ بذلك خلال نحو 5 إلى 7 سنوات".