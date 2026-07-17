"سبايس إكس" تلغي رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب

- ألغت "سبايس إكس" أول رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب بعد إدراجها في البورصة بسبب عطل في محركات الصاروخ الدافع، مما أدى إلى تفعيل نظام الإلغاء التلقائي للإطلاق. - كانت الرحلة تهدف لاختبار كفاءة التصاميم الجديدة للجيل الثالث من ستارشيب، لكن مشكلات تقنية أدت إلى سقوط الصاروخ في خليج المكسيك، مما استدعى تعديلات على الأجهزة والبرمجيات. - تطمح "سبايس إكس" في المحاولة القادمة لاختبار مراحل الإطلاق وتحسينات الدرع الحراري، وهي الأولى منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام.

ألغت "سبايس إكس"، الخميس، أوّل رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب منذ إدراج الشركة في البورصة، حيث أوقفت العملية بشكل مفاجئ في اللحظة التي بدأ فيها محرك الصاروخ الدافع بالاشتعال، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب رئيس الشركة الملياردير إيلون ماسك

على منصة إكس: "لم تعمل بعض المحركات، مما أدى إلى تفعيل نظام الإلغاء التلقائي للإطلاق"، مضيفاً: "يجري حالياً تفريغ الوقود، ونأمل أن تتم محاولة الإطلاق التالية خلال بضعة أيام".

وكان من المفترض أن تكون هذه الرحلة الـ13 للصاروخ العملاق، وتحمل أهدافاً مشابهة لرحلة سابقة ناجحة أجريت في مايو/ أيار الماضي، والتي شهدت ظهور أحدث نسخ الجيل الثالث من مركبة ستارشيب، وتمثّلت بشكل أساسي في اختبار كفاءة التصاميم الجديدة في أثناء الطيران.

مع ذلك عانت الرحلة بعض المشكلات التقنية، مثل الأعطال التي أصابت محرك الصاروخ الدافع سوبر هيفي، مما استدعى توجيهه للسقوط في مياه خليج المكسيك، بدل أن يهبط بشكل دقيق. وذكرت الشركة أنها "أجرت العديد من التعديلات على الأجهزة والبرمجيات لمعالجة المشكلات التي ظهرت في الرحلة السابقة".

وبجسب "فرانس برس"، تطمح "سبايس إكس" في محاولتها القادمة إلى اختبار المراحل المختلفة للعملية، بدءاً من الإطلاق والصعود وفصل المراحل وتشغيل محركات الدفع للعودة، وصولاً إلى تشغيل محركات الهبوط. كذلك، تختبر الشركة تحسينات أُدخلت على الدرع الحراري لمركبة ستارشيب.

وستكون هذه الرحلة هي الأولى منذ طرح أسهم "سبايس إكس" للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في يونيو/ حزيران الماضي، في خطوة سجلت رقماً قياسياً لحجم الاكتتاب العام الأولي.