- عدّلت "سبايس إكس" سياسة الخصوصية لخدمة "ستارلينك" لتشمل استخدام بيانات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز طموحات إيلون ماسك في هذا المجال، ويثير مخاوف بشأن الخصوصية. - تجري "سبايس إكس" محادثات للاندماج مع شركة "إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي، مما قد يرفع قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار بعد الاكتتاب العام الأولي المتوقع. - يتيح الاندماج المحتمل لـ"إكس إيه آي" الوصول إلى مجموعات بيانات أوسع، مما يعزز تطوير خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويزيد من انتشار "ستارلينك" التي تخدم أكثر من 9 ملايين مستخدم.

عدّلت شركة "سبايس إكس" سياسة الخصوصية الخاصة بخدمة "ستارلينك" بما يتيح استخدام بيانات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في تحوّلٍ قد يعزّز طموحات إيلون ماسك في هذا المجال. وقبيل طرحٍ مرتقب للاكتتاب العام الأولي (IPO) تصفه تقارير بأنه قد يكون ضخماً في وقتٍ لاحق من هذا العام، تجري "سبايس إكس" محادثات للاندماج مع شركة ماسك للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI)، وهي صفقة كُشِف عنها لأول مرة أول من أمس الخميس. وقد ترتفع قيمة "سبايس إكس"، وهي بالفعل الشركة الخاصة الأعلى قيمةً في العالم، إلى أكثر من تريليون دولار بعد الاكتتاب، وفق ما أفادت به "رويترز".

وبحسب موقع "ستارلينك"، حُدِّثت "سياسة الخصوصية العالمية" في 15 يناير/كانون الثاني. وتتضمن السياسة تفاصيل جديدة تفيد بأنه ما لم يقم المستخدم بإلغاء الاشتراك، فقد تُستخدم بيانات ستارلينك "لتدريب نماذج التعلّم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي" الخاصة بالشركة، كما قد تُشارَك مع مزوّدي خدمات الشركة ومع "متعاونين من أطراف ثالثة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ولم تتضمن نسخة سابقة من سياسة الخصوصية، مؤرشفة من نوفمبر/تشرين الثاني، أي صياغات تتعلق بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات "ستارلينك".

وتجمع "ستارلينك" كمياتٍ ضخمة من بيانات المستخدمين، تشمل معلومات الموقع، ومعلومات بطاقات الائتمان، ومعلومات الاتصال، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بالمستخدمين. كما تجمع ما تُسميه "بيانات الاتصالات"، والتي تشمل معلومات صوتية وبصرية وبيانات ضمن الملفات التي يجري تبادلها و"استنتاجات قد نستخلصها من معلومات شخصية أخرى نجمعها"، وفقاً لسياسة الخصوصية العالمية. غير أن السياسة لا توضّح بدقة نوع البيانات التي ستُستخدم فعلياً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقد أثار هذا التغيير مخاوف لدى مناصري الخصوصية وجماعات حقوق المستهلكين، الذين يرون أن استخدام البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي قد يوسّع نطاق المراقبة ويخلق مساراتٍ جديدة لإساءة الاستخدام. وفي هذا السياق، اعتبر أنوبام شاندر، أستاذ قانون التكنولوجيا في جامعة جورجتاون، أن الخطوة "تثير القلق"، مضيفاً أنها قد تدفعه للانزعاج لو كان مستخدماً لـ"ستارلينك"، لأن "هناك غالباً استخدامات مشروعة تماماً لبياناتك، لكن لا يوجد حدّ واضح لنوعية الاستخدامات التي قد تُوجَّه إليها".

وتعمل شركة "إكس إيه آي"، التابعة لماسك، والتي قُدِّرت قيمتها مؤخراً بنحو 230 مليار دولار بعد جولة تمويل حديثة، على تطوير روبوت الدردشة "غروك" القائم على نموذج لغوي كبير (LLM)، كما أنها تمتلك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" .

ومن شأن الاندماج المحتمل مع "إكس إيه آي" أن يعزّز كثيراً نشر "سبايس إكس" لخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي المقابل يوفّر لـ"إكس إيه آي" مجموعات بياناتٍ أوسع لتدريب نماذجها، بما في ذلك بيانات الاتصالات. وتوفّر "ستارلينك"، وهي شبكة تضم أكثر من 9,000 قمر صناعي، اتصال الإنترنت لأكثر من 9 ملايين مستخدم حالياً.