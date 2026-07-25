"سبايس إكس" تطلق لأول مرة 20 قمر "ستارلينك" من الجيل الثالث

أطلقت شركة سبايس إكس (SpaceX)، الجمعة، صاروخها العملاق "ستارشيب" من ولاية تكساس، في الرحلة التجريبية الثالثة عشرة للنظام، حيث نجح في حمل أول دفعة تضم 20 قمراً اصطناعياً مطوراً من شبكة الإنترنت "ستارلينك" إلى مسار شبه مداري، في خطوة تمهد لبدء تشغيله بصورة منتظمة بحلول نهاية العام. وانطلق نظام "ستارشيب"، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 متراً، قرابة الساعة 6:50 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحسينات الرئيسية التي توفرها أقمار "ستارلينك في 3" مقارنة بالأجيال السابقة؟ ما هي التطبيقات المستقبلية لشبكة "ستارلينك" التي تهدف "سبايس إكس" لتحقيقها بحلول نهاية عام 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخلال المهمة، أطلق الصاروخ 20 قمراً اصطناعياً من طراز "ستارلينك في 3" (Starlink V3)، وهو الجيل الأحدث والأكثر قوة من أقمار "ستارلينك"، إذ يوفر نطاقاً ترددياً أكبر وسرعات إنترنت أعلى. واتصلت الأقمار لفترة وجيزة بالشبكة الحالية التي تضم نحو 10 آلاف قمر اصطناعي في المدار، قبل أن تواصل مسارها شبه المداري نحو الغلاف الجوي للأرض، حيث احترقت كما كان مخططاً لها.

وأظهرت كاميرا مثبتة على الصاروخ، نقلت المهمة مباشرة، مشاهد للأرض المظلمة تتخللها عواصف رعدية وومضات برق على ارتفاع نحو 190 كيلومتراً أسفل المركبة. كما أظهر البث المباشر مهندسين من "سبايس إكس" في مقر الشركة بمدينة هوثورن في ولاية كاليفورنيا وهم يحتفلون بنجاح المراحل المختلفة للمهمة، وردد بعضهم هتاف "الولايات المتحدة".

وشهدت الرحلة استخدام نسخة جديدة من الصاروخ، تُعد محورية في خطط الشركة المستقبلية، التي تشمل توسيع شبكة الإنترنت الفضائية "ستارلينك"، وإنزال رواد فضاء على سطح القمر لصالح وكالة ناسا بحلول عام 2028، إضافة إلى نشر آلاف الأقمار الاصطناعية المخصصة لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدار.

واختُتمت المهمة، التي استغرقت نحو ساعة، بعودة مركبة "ستارشيب" عبر الغلاف الجوي للأرض مع تعرض درعها الحراري لأضرار طفيفة فقط، وهو تحسن مقارنة بالرحلات التجريبية السابقة، ويقرب الشركة من هدف رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بجعل الصاروخ قادراً على الإقلاع والهبوط بصورة روتينية تشبه تشغيل الطائرات.

وأعادت المركبة، التي يعادل ارتفاعها مبنى من 14 طابقاً، تشغيل محركاتها لتعديل وضعيتها قبل أن تهبط في المحيط الهندي، في محاكاة لعملية هبوط مستقبلية على اليابسة في ولاية تكساس خلال المهام التشغيلية.

وفي وقت سابق من الرحلة، وعندما اقترب "ستارشيب" من سرعة 26,400 كيلومتر في الساعة بعد نحو عشر دقائق من الإقلاع، أخفق المعزز "سوبر هيفي" في تنفيذ عودته إلى الأرض كما هو مخطط، وارتطم بخليج المكسيك بقوة أكبر من المتوقع، بحسب "سبايس إكس".

وأظهر البث المباشر تعطل خمسة محركات عن إعادة التشغيل لإبطاء هبوط المعزز. وفي اختبار مماثل أُجري في مايو/ أيار الماضي، تعطل أربعة محركات، ما أدى أيضاً إلى ارتطام المعزز بقوة بسطح الخليج.

وقال المتحدث باسم "سبايس إكس"، دان هوت، خلال البث المباشر: "كنا نستهدف هبوطاً أكثر سلاسة على سطح الماء، لكن كما رأيتم، هبط بسرعة أكبر مما كنا نأمل".

وبحلول نهاية عام 2026، تأمل "سبايس إكس" في استخدام صاروخ "ستارشيب" لتوسيع شبكة "ستارلينك" عبر أقمار "في3" الجديدة، بما يوفر سعة كافية لتمكين الهواتف المحمولة التقليدية من الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الاتصالات الأرضية.