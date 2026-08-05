"سبايدرمان: يوم جديد"... مليار دولار في 6 أيام

- تحطيم الأرقام القياسية: فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" يحقق إيرادات عالمية تجاوزت 1.05 مليار دولار في ستة أيام، ليصبح ثاني أسرع فيلم يصل لهذا الرقم بعد "المنتقمون: نهاية اللعبة". - نجاح غير مسبوق في شباك التذاكر: سجل الفيلم أفضل افتتاحية في تاريخ شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات بلغت 360 مليون دولار، متجاوزاً الرقم القياسي السابق. - استمرار جاذبية السينما: حصد الفيلم تقييمات عالية من الجمهور، مما يعكس استمرار جاذبية تجربة مشاهدة الأفلام في السينما، ودفع شركة آيماكس لتعديل خططها لدعم الفيلم.

واصل فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" (Spider-Man: Brand New Day) تحطيم الأرقام القياسية، بعدما تجاوزت إيراداته العالمية 1.05 مليار دولار خلال ستة أيام فقط، ليصبح ثاني أسرع فيلم في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، خلف "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) الذي حقق 1.2 مليار دولار في عطلة افتتاحه عام 2019.

وأعلنت "سوني بيكتشرز"، أول من أمس الثلاثاء، أن الفيلم سجّل أيضاً أفضل افتتاحية في شباك التذاكر الأميركي على الإطلاق بإيرادات بلغت 360 مليون دولار، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله "المنتقمون: نهاية اللعبة" (357.1 مليون دولار). كما حقق الفيلم أكبر إيرادات لعروض الخميس التمهيدية، وأفضل افتتاح يوم جمعة في الولايات المتحدة، وأصبح أنجح انطلاقة في تاريخ شركة سوني. ويبلغ إنتاج الفيلم، الذي أخرجه ديستين دانيال كريتون بالتعاون بين "مارفل استوديوز" والمنتجة إيمي باسكال، نحو 225 مليون دولار. وهو من بطولة توم هولاند وزندايا وسادي سينك.

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وبات "سبايدرمان: يوم جديد" رابع فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار عالمياً خلال العام الحالي، بعد "ذا سوبر ماريو غالاكسي موفي" و"مايكل" و"توي ستوري 5"، فيما يقترب فيلم "الأوديسة" من الانضمام إلى القائمة بعدما تجاوزت إيراداته 900 مليون دولار.

وقال رئيس "سوني بيكتشرز"، توم روثمان، إن النجاح لا يقتصر على الأرقام، مشيراً إلى أن الفيلم حصد تقييم A من جمهور موقع سينما سكور ونسبة رضا بلغت 98% على موقع روتن توميتوز. وبرأيه، هذا يؤكد استمرار جاذبية تجربة مشاهدة الأفلام في دور السينما، خلافاً للتوقعات التي تحدثت عن تراجعها.

ودفع الإقبال الكبير شركة آيماكس إلى تعديل خطتها لتقسيم شاشاتها بين "سبايدرمان: يوم جديد" و"الأوديسة"، في خطوة تعكس الثقة باستمرار قوة الفيلم في شباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة، رغم دخوله في منافسة مع مجموعة من الإصدارات الجديدة.