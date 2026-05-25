سبايدرمان يشيخ أخيراً في "سبايدر-نوار"

- "سبايدر-نوار" يقدم نسخة ناضجة من البطل الخارق، حيث يجسد نيكولاس كيج دور بن رايلي، المحقق الخاص الذي يكافح في نيويورك خلال فترة الكساد الكبير، ويعرض لأول مرة على منصة أمازون. - المسلسل يتميز بتقديمه في حقبة الأربعينيات، مع استخدام الألوان أو الأبيض والأسود، مما يضفي طابع أفلام النوار الكلاسيكية، ويبرز التوتر والخطر الكامن في كل زاوية. - كارين رودريغيز، التي تؤدي دور سكرتيرة رايلي، تصف العمل مع كيج بأنه "حلم تحقق"، مشيرة إلى أن المسلسل يقدم رؤية فريدة ومثيرة لسرد قصص الأبطال الخارقين.

بينما اتجه نجوم سلسلة أفلام "سبايدرمان" (Spider-Man) نحو أدوار أصغر سنّاً على مر السنين، من توبي ماغواير إلى أندرو غارفيلد ثم توم هولاند، يستكشف المسلسل الجديد "سبايدر-نوار" (Spider-Noir)، من بطولة نيكولاس كيج، نسخة أكثر نضجاً من البطل الخارق الذي يطلق خيوط العنكبوت.

يُعرض المسلسل للمرة الأولى على منصة أمازون للبث التدفقي هذا الأسبوع، ويتناول قصة بن رايلي، الذي يؤدي دوره كيج، وهو محقق خاص يكافح لتأمين لقمة عيشه في نيويورك خلال فترة الكساد الكبير.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البطل الخارق، الذي أدى كيج صوته في فيلم "سبايدرمان: في عالم العنكبوت" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)، في عمل تمثيلي حي.

وأوضحت كارين رودريغيز، التي تؤدي دور جانيت، سكرتيرة رايلي المخلصة، أن ما يميز "سبايدر-نوار" عن النسخ الأخرى من البطل الخارق هو الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداثه. وأضافت لوكالة فرانس برس: "عادةً ما تكون القصة قصة نضوج، ونحن نلتقي بيتر باركر في مرحلة شبابه، لكن ماذا يحدث عندما تتجاوز تلك المرحلة وتُفجع بفقدان شخص عزيز؟". وريلي، وهو جندي مخضرم في الحرب العالمية الأولى، لا يملك حتى ما يكفي لدفع راتب سكرتيرته، ويثقل كاهله ماضٍ مأساوي. وأضافت رودريغيز: "لقد فقد حب حياته. إنه غارق في أتون الكساد الكبير. إنها معاناة لا تُوصف".

وبالنسبة إلى الممثلة، التي تجمع شخصيتها علاقة متوترة مع ريلي، فإن العمل مع كيج كان "حلماً تحقق". وأشارت إلى أنها تعلمت الكثير من الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 62 عاماً، والذي شارك في أكثر من مئة فيلم. وقالت رودريغيز، التي تصف شخصيتها بأنها امرأة قوية الإرادة لا تُجامل: "إنه نوع العمل الذي تحلم به، لأنك تريد المشاركة في أعمال تُطوّر من قدراتك".

والمسلسل "سبايدر-نوار"، من إنتاج فيل لورد وكريستوفر ميلر وآخرين، يُعرض بالألوان أو بالأبيض والأسود، في إشارة إلى أفلام النوار التي سادت في أربعينيات القرن الماضي.

وترى رودريغيز: "إنها رؤية فريدة من نوعها"، مشيرةً إلى أن هذا الأسلوب يُعد بديلاً "مثيراً" لسرد قصص الأبطال الخارقين. وأضافت: "يرتبط هذا النوع السينمائي بفكرة الخطر الكامن وراء كل زاوية. وحتى العناصر البصرية في أفلام النوار أجدها موحية للغاية، ولا سيما طريقة تأطير الكاميرا". وتابعت: "تُدرك أن العالم ليس آمناً تماماً، وهذا ما نراه جلياً في أفلام الأبيض والأسود، لأننا نرى الناس في الظل أو في النور، والظل حاضر دائماً".

ويضم "سبايدر-نوار" أيضاً أداءً مميزاً من لامورن موريس، ولي جون لي، وبريندان غليسون، الذي يؤدي دور رجل عصابات شرير.

(فرانس برس، العربي الجديد)