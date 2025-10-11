سباق دراما رمضان 2026 ينطلق باكراً

- بدأت التحضيرات لموسم دراما رمضان 2026، مع تركيز شركات الإنتاج على إنهاء التصوير والمونتاج خلال ثلاثة أشهر. من بين المشاريع البارزة، مسلسل "موج عالي" الذي يعيد سيرين عبد النور إلى الساحة، ويتناول قضايا اللجوء والهجرة بين لبنان وسورية. - يتم التحضير لمسلسل "برسم البيع" من إنتاج شركة إيغل فيلمز، ويعكس التحولات الاجتماعية والسياسية في لبنان. يشارك في البطولة ماغي بو غصن وعمار شلق، ويتميز بجرأته وتناوله لمواضيع غير مسبوقة. - يشهد الموسم عودة قوية لعدد من النجوم، مثل نادين نسيب نجيم وتيم حسن، مما يعكس تنوع الإنتاجات وتعدد مواقع التصوير بين لبنان وسورية.

بدأت عدسات المخرجين بالدوران باكراً استعداداً لموسم دراما رمضان 2026، في سباق محموم بين شركات الإنتاج العربية التي لم يتبقّ أمامها أكثر من ثلاثة أشهر لإنجاز التصوير والمونتاج قبل حلول الموسم الدرامي الأكبر خلال العام. هذا الاستعجال لم يمنع بروز مجموعة من المشاريع الطموحة التي تجمع أسماء لامعة من لبنان وسورية، في ظل عودة بعض النجمات إلى الواجهة بعد غياب طويل عن المنافسة الرمضانية.

في أبوظبي، انطلقت التحضيرات لتصوير مسلسل "موج عالي"، من بطولة سيرين عبد النور ومحمد الأحمد، عن نصّ لمؤيد النابلسي وإخراج باسم السلكا. العمل يشكّل محاولة جديّة لعودة عبد النور إلى الدراما الموسمية بعد قطيعة دامت أكثر من ثماني سنوات بينها وبين شركتَي الإنتاج اللبنانيتين "سيدرز آرت برودكشن" و"إيغل فيلمز"، ما حرمها طوال تلك الفترة من المشاركة في سباق رمضان. تتولى إنتاج المسلسل شركة إماراتية ــ لبنانية جديدة يرأسها مجد جعجع المقيم في الإمارات، في أول تجربة إنتاجية لها تسعى من خلالها إلى دخول سوق الدراما المشتركة بقوة. اختارت الشركة سيرين عبد النور وزميلها السوري محمد الأحمد لرواية قصة اجتماعية واقعية تتقاطع أحداثها بين لبنان وسورية، وتتناول قضايا اللجوء والهجرة والانتماء بلغة إنسانية قريبة من الواقع. وتشير معلومات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن عبد النور وافقت على الإقامة في الإمارات لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال التصوير، على أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

بالتوازي، يعمل الكاتبان فادي حسين وشادي كيوان على وضع اللمسات الأخيرة على نص مسلسل جديد يحمل عنواناً مؤقتاً هو "برسم البيع"، من إخراج فيليب أسمر. المسلسل، الذي يجري الإعداد له بإنتاج من شركة إيغل فيلمز، يستند إلى قصة واقعية من لبنان تعكس التحولات الاجتماعية والسياسية التي عاشها اللبنانيون في السنوات الأخيرة. يعتمد النص على يوميات اللبنانيين وتفاعلهم مع السلطة والنفوذ السياسي، وهو موضوع غير مناقش في الدراما اللبنانية والعربية من قبل. وتجمع البطولة بين ماغي بو غصن وعمار شلق وبديع أبو شقرا، بينما أبدت بو غصن حماستها للنص بعد القراءة الأولى، ووصفت القصة بأنها "جريئة ومختلفة"، خصوصاً أن الشركة المنتجة لم تحسم بعد مدى انفتاح العمل على الخط الدرامي السوري ــ اللبناني المشترك.

عودة سيرين عبد النور وماغي بو غصن هذا العام إلى الشاشة الرمضانية تعيد إلى الأذهان المنافسة الفنية الحادة التي جمعتهما في مواسم سابقة، والتي يُنتظر أن تتجدّد هذا العام على نحو مختلف. غير أن السباق لن يقتصر عليهما، إذ تدخل نادين نسيب نجيم المنافسة أيضاً بمسلسل جديد من إخراج أمين درّة وبطولة ظافر العابدين، من إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن"، في تعاون يُتوقّع أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة نظراً للثنائية الجديدة التي تجمع نجمين من لبنان وتونس في قالب اجتماعي معاصر.

من جهة أخرى، تواصل شركة "الصبّاح إخوان" تحضيراتها لمسلسل "مولانا" الذي يخرجه سامر البرقاوي ويعود من خلاله النجم تيم حسن إلى الشاشة الرمضانية بعد غياب قصير. تيم حسن أعلن عن المشروع رسمياً في حفل "موركس دور" الأخير، وظهر بالإطلالة الخاصة بشخصيته في المسلسل، الذي تشاركه بطولته الممثلة نور علي في أول تعاون لها مع الشركة. ومن المنتظر أن ينطلق التصوير في لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

إلى جانب ذلك، تستعد شركة "غولدن لاين" السورية لتصوير مسلسلها الجديد "سعادة المجنون" في بيروت، من بطولة النجم عابد فهد، ضمن موجة من الأعمال السورية التي اختارت العاصمة اللبنانية موقعاً للتصوير هذا الموسم لأسباب إنتاجية ولوجستية.