سباق ترشيحات "بافتا" البريطانية: إثارة ورعب ودراما

فيلمُ إثارةٍ سياسيّ غير تقليدي، وفيلم رعب عن مصّاصي دماء، ودراما تاريخية عن شكسبير، سيتنافسون وجهاً لوجه يوم الأحد في جوائز "بافتا" (BAFTA)، أكبر جوائز السينما في بريطانيا، في سباق يمهّد الطريق لجوائز أوسكار.

وتُعدّ مراسم "جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون" (British Academy Film Awards) التي يُنظر إليها على أنها محطةٌ تمهيدية قبل جوائز أوسكار في هوليوود، والمقرَّرة هذا العام في 15 مارس/آذار، مناسبةً تسلك غالباً مسارها الخاص، بفضل تنوّع قائمة المرشحين وتكريمها المتكرّر للمواهب البريطانية المحلية.

وتصدّر فيلم بول توماس أندرسون "ون باتل آفتر أنذر" (One Battle After Another) ترشيحات "بافتا" بواقع 14 ترشيحاً، بينها ترشيحٌ لأبرز الجوائز: "أفضل فيلم". والفيلمُ إثارةٌ تتابعُ مطاردةَ متطرفين من أنصار تفوّق العرق الأبيض لثوريين سابقين فقدوا بريقهم. وتلاه بفارقٍ بسيط 13 ترشيحاً لفيلم الرعب التاريخي عن مصّاصي الدماء "سينرز" (Sinners)، الذي حطّم الرقمَ القياسي لأكبر عدد ترشيحات في تاريخ "أوسكار" بعدما حصد 16 ترشيحاً، ثم جاء فيلم تيموثي شالاميه عن تنس الطاولة "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) مع 11 ترشيحاً.

كما سلّطت الترشيحاتُ الضوء على أفلامٍ أبطأ إيقاعاً وأكثر حميمية. إذ يستكشف فيلم "هامنت" (Hamnet) حياةَ وليم شكسبير الشخصية، فيما يُكمل فيلمُ الدراما العائلية النرويجي "سنتيمينتال فاليو" (Sentimental Value) قائمةَ المرشحين الخمسة لجائزة "أفضل فيلم" في "بافتا".

ومن المتوقَّع أن يمرّ على السجادة الحمراء في مركز "ساوثبانك" في لندن نجومٌ من الصف الأول، بينهم ليوناردو دي كابريو وجيسي باكلي وتيموثي شالاميه وإيما ستون وكيليان مورفي وغلين كلوز وإيثان هوك، على أن يستضيف الحفلَ الممثلُ الاسكتلندي آلان كامينغ. وتعهّد كامينغ، الذي يقدّم النسخةَ الأميركية من برنامج الواقع "الخونة" (The Traitors)، بتحقيق "توازن بين الاحتفاء والمشاكسة".

وعلى الرغم من تصدّر "سينرز" لترشيحات "أوسكار"، فإنّ "ون باتل آفتر أنذر" من بطولة ليوناردو دي كابريو ظلّ الأوفر حظاً بقوة، بعدما فاز تقريباً بكل الجوائز التمهيدية حتى الآن في هذا الماراثون. ويستند الفيلمُ على نحوٍ فضفاض إلى رواية توماس بينشون "فاينلاند" (Vineland).

وتتزايد أيضاً فرصُ "هامنت" بوصفه مفاجأةً ثقيلةَ الوزن. فقد تغلّب على "سينرز" ليفوز بجائزة "أفضل فيلم درامي" في حفل "غولدن غلوب" الشهر الماضي. وباعتبارها احتفاءً بالأفلام المحلية، قد تميل "بافتا" إلى تفضيل هذه الدراما التاريخية، التي تضمّ قدراً كبيراً من المواهب البريطانية والأيرلندية.

وفيلم "هامنت" مقتبسٌ عن رواية ماغي أوفاريل، وحصد 11 ترشيحاً في "بافتا" مقابل سبعة ترشيحات في "أوسكار"، عبر تصويره لشكسبير وزوجته أغنيس وهما يواجهان فقدان ابنهما وسط إنكلترا الإليزابيثية التي أنهكها الطاعون. وتُعدّ جيسي باكلي، التي تؤدي دور أغنيس المكلومة، المرشحة الأبرز لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" بعد فوزها بجائزة "أفضل ممثلة درامية" في "غولدن غلوب".

وتتنافس الممثلة الإيرلندية مع كيت هدسون عن الدراما الموسيقية "سونغ سانغ بلو" (Song Sung Blue)، وإيما ستون عن "بوغونيا" (Bugonia)، وتشيس إنفينيتي في "ون باتل آفتر أنذر"، ورينات رينسفه في "سنتيمينتال فاليو"، وروز بيرن عن "إف آي هاد ليغز آيد كيك يو" (If I Had Legs I'd Kick You).

كما يواصل تيموثي شالاميه كسبَ الزخم لجائزة "أفضل ممثل" بعد فوزه في "كريتيكس تشويس" (Critics Choice) و"غولدن غلوب" عن أدائه لاعبَ تنسِ طاولةٍ لا يهدأ، يطارد طموحاتٍ كبرى. وقد تسهم جائزةُ بافتا لأفضل ممثل في ترسيخ طموحاته نحو "أوسكار"، لكن النجمَ البالغ 30 عاماً سيواجه منافسةً من دي كابريو ومايكل بي. جوردن، علماً بأنّ الأيرلندي بول مسكال لم يُرشَّح عن أدائه دورَ شكسبير في "هامنت".

وفي فئة "أفضل مخرج"، يتنافس جوش سافدي عن "مارتي سوبريم" (Marty Supreme)، وبول توماس أندرسون عن "ون باتل آفتر أنذر"، وريان كوغلر عن "سينرز". وكان أندرسون قد فاز بهذه الجائزة في "جوائز نقابة المخرجين الأميركية" في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وتضمّ قائمةُ المرشحين أيضاً يورغوس لانثيموس الفائزَ سابقاً بـ"بافتا" عن "بوغونيا" (Bugonia)، ويوآخيم ترير عن "سنتيمينتال فاليو"، وكلوي جاو عن "هامنت" والتي فازت بـ"أوسكار" عن "نومادلاند" (Nomadland).

وقد واجهت الجوائزُ بعضَ الانتقادات بسبب هيمنة الأسماء الأميركية على القائمة. فعلى خلاف "سيزار" (Cesar) في فرنسا أو "غويا" (Goya) في إسبانيا اللتين تدعمان السينما الوطنية، تفتح "بافتا" بابها لجميع الجنسيات. وأشارت مجلة فرايتي إلى أنّ ذلك يعني أن الأفلام الأميركية "غالباً ما تتصدر المشهد"، وهو ما يجعل الحفلَ مؤشراً أفضل للتنبؤ بنتائج "أوسكار"، لكنه يقلّص فرصَ الإنتاجات المحلية في البروز خارج فئة "أفضل فيلم بريطاني".

وفي تلك الفئة، تتنافسُ أعمالٌ شديدةُ الاختلاف: إذ يواجه "هامنت" الفيلم الناجح تجارياً "بريدجيت جونز: ماد أباوت ذا بوي" (Bridget Jones: Mad About the Boy) وفيلم السيرة الذاتية "آي سوير" (I Swear).

وفيلم "آي سوير" المستند إلى قصةٍ حقيقية عن رجلٍ اسكتلندي تغيّرت حياتُه إلى الأبد بسبب متلازمة توريت، هو من أكثرَ الأفلام البريطانية ترشيحاً بخمسة ترشيحات.

وفي فئة "أفضل فيلم بلغة أجنبية"، يتنافس "سنتيمينتال فاليو" مع فيلم الجريمة البرازيلي "ذا سيكريت إيجنت" (The Secret Agent) والفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي وفيلم "إت واز جاست آن أكسيدنت" (It Was Just An Accident) والوثائقي الدرامي الفلسطيني "ذا فويس أوف هند رجب" (The Voice of Hind Rajab).

ويختار معظمَ الفائزين في "بافتا" نحو 8500 عضوٍ من محترفي الصناعة في الأكاديمية البريطانية. أما جائزة "النجم الصاعد" فهي الوحيدة التي تُحسم بالتصويت العام، وتُعرف غالباً بأنها مؤشّر مبكر لنجوم الصف الأول في المستقبل. ويتنافس عليها كلٌّ من تشيس إنفينيتي، وروبرت أرامايو، ومايلز كاتون، والممثلَين البريطانيَين آرتشي مادكوي وبوزي ستيرلينغ.

ومن المقرّر أن تُمنح دونا لانغلي، رئيسة مجلس إدارة "إن بي سي يونيفرسال إنترتينمنت" (NBCUniversal Entertainment) المولودة في المملكة المتحدة، أعلى تكريم تمنحه الأكاديمية البريطانية، وهو "زمالة بافتا".

وسيُبثّ الحفل على "بي بي سي" في المملكة المتحدة بدءاً من الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وعلى قناة "إي!" (E!) في الولايات المتحدة عند الساعة 20:00 بتوقيت الساحل الشرقي .