ساوند كلاود توسع دعمها للفنانين المستقلين باستحواذ جديد

- استحوذت ساوند كلاود على نينا بروتوكول، منصة موسيقية لامركزية، لتعزيز دعم الفنانين المستقلين وتوسيع نشاطها بما يتجاوز استضافة الموسيقى. - ستستفيد ساوند كلاود من الأرشيف التحريري وخريطة الأنواع الموسيقية لنينا بروتوكول، مما يعزز إبراز الفنانين الصاعدين والمشاهد الموسيقية الجديدة. - يوفر الاستحواذ للفنانين أدوات لنقل أعمالهم إلى ساوند كلاود واشتراك مجاني في خدمة ساوند كلاود آرتيست، مما يفتح مصادر جديدة للدخل ويساعدهم على بناء مسيرة مهنية مستدامة.

أعلنت منصة ساوند كلاود (SoundCloud)، الأربعاء، استحواذها على منصة نينا بروتوكول (Nina Protocol)، وهي منصة موسيقية لامركزية تتيح للفنانين المستقلين بيع أعمالهم مباشرة للجمهور مع الاحتفاظ بنسبة 100% من الإيرادات. ولم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للصفقة، ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من أعضاء فريق "نينا بروتوكول" سينضم إلى ساوند كلاود.

وهذه أول عملية استحواذ تجريها "ساوند كلاود" منذ شرائها شركة موسييو (Musiio) المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الموسيقية عام 2022، بهدف تحسين اكتشاف المحتوى الموسيقي. وتشير الصفقة إلى مواصلة الشركة توسيع نشاطها بما يتجاوز استضافة الموسيقى، لتصبح منصة أشمل لدعم الفنانين المستقلين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت منصة نينا بروتوكول قبل إغلاقها؟ كيف ستساهم "خريطة الأنواع الموسيقية" التي استحوذت عليها ساوند كلاود في دعم الفنانين المستقلين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبموجب الصفقة، ستستحوذ "ساوند كلاود" على الأرشيف التحريري لمنصة نينا بروتوكول، إضافة إلى "خريطة الأنواع الموسيقية" الخاصة بها. وقالت الشركة، في تدوينة على مدونتها الرسمية، إن هذه الخطوة ستساعد على الحفاظ على "المجموعة الغنية من الصحافة الموسيقية، والمواد الخاصة بالفنانين، والتعليقات الثقافية" التي أنتجتها المنصة، وستسهم في إبراز الفنانين الصاعدين، والمشاهد الموسيقية الجديدة، والأعمال الموسيقية أمام عدد أكبر من المستمعين.

وقال الرئيس التنفيذي لساوند كلاود، إيلاياه سيتون: "بنت نينا بروتوكول منصة مميزة من خلال وضع الفنانين المستقلين والمشاهد الموسيقية والمجتمعات الإبداعية في المقام الأول، وأولويتنا الحفاظ على ما أنجزته ومواصلة رسالتها". وأضاف: "سنعمل معاً على مساعدة عدد أكبر من الفنانين المستقلين على بناء علاقات أعمق مع جمهورهم، وفتح مصادر جديدة للدخل، وإتاحة الأدوات التي يحتاجون إليها لبناء مسيرة مهنية مستدامة وفق شروطهم الخاصة".

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ويأتي الاستحواذ بعد أشهر قليلة من إعلان "نينا بروتوكول" إغلاق منصتها في 28 مايو/ أيار، بعدما أكدت أنها لم تتمكن من بناء نموذج أعمال مستدام. وأُسست "نينا بروتوكول" عام 2021 على يد الموسيقيين المستقلين جاك كالاهان، ومايك بولارد، وإريك فاربر. وكانت تتيح للفنانين إنشاء متاجرهم الرقمية الخاصة لبيع أعمالهم من دون الاعتماد على منصات البث التقليدية.

واعتمدت المنصة على سلسلة الكتل سولانا (Solana) لتنفيذ معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، كذلك استخدمت نظام أرويف (Arweave) للتخزين اللامركزي الدائم للملفات الموسيقية والبيانات الوصفية المرتبطة بها. وستوفر "ساوند كلاود" لفناني "نينا بروتوكول" أداة لنقل أعمالهم إلى منصتها، كذلك سيحصل الفنانون على اشتراك مجاني في خدمة "ساوند كلاود آرتيست" (SoundCloud Artist) حتى نهاية العام، ويتضمن مزايا لتحقيق الدخل وأدوات تساعد على تنمية الجمهور.