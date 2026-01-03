"ساهيلانثروبس تشادنسيس": هل مشى سلفنا الأول منتصباً؟

- أظهرت دراسة جديدة من جامعة نيويورك باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد أن "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان يمارس المشي الثنائي، حيث وجدت أدلة تشريحية مثل الحدبة الفخذية وتركيب عضلات الأليتين تدعم هذه الفرضية. - أظهرت الدراسة أن عظم الفخذ لدى "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان طويلاً نسبياً مقارنة بعظم الزند، مما يشير إلى تكيّف إضافي مع الحركة على قدمين، ويقترب من "أوسترالوبيثيكوس" في نسبة طول الفخذ. - يخلص الباحثون إلى أن هذه الأدلة تقدم دليلاً مباشراً على أن المشي الثنائي تطوّر مبكراً في السلالة البشرية، مما يعيد فتح النقاش حول بدايات المشي المنتصب.

قد يكون أحد أشباه البشر الأكثر إثارةً للجدل في تاريخ تطوّر الإنسان، والذي عاش قبل نحو سبعة ملايين عام، قد مشى على قدمين، وفقاً لتحليل جديد لعظامه المتحجرة، ما يعيد فتح النقاش حول البدايات الأولى للمشي المنتصب في السلالة البشرية. فبعد اكتشافه عام 2001، اعتُبر "ساهيلانثروبس تشادنسيس" (Sahelanthropus tchadensis)، المعروف بلقب "توماي" (Toumai)، أحد أقدم أسلاف الإنسان المعروفين، قبل أن يشكك بعض العلماء في هذا التصنيف، معتبرين أنه أقرب إلى قريب بعيد للإنسان منه إلى سلف مباشر.

وتركّز الجدل العلمي حول سؤال محوري: هل كان هذا الكائن يسير عادةً على قدمين، كما يفعل البشر، أم أنه كان يعتمد في تنقله على يديه إلى جانب قدميه، على غرار الشمبانزي والغوريلا المعاصرتَين؟

اليوم، تشير دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيويورك إلى أنها حسمت هذا الخلاف، إذ تقدّم أدلة تشريحية تعزّز فرضية أن "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان يمارس المشي الثنائي. باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد وأساليب تحليل أخرى، حدّد الفريق وجود ما يُعرف بالحدبة الفخذية لدى "ساهيلانثروبس تشادنسيس"، وهي موضع ارتباط أقوى وأكبر رباط في جسم الإنسان، أي الرباط الحرقفي الفخذي، وهو عنصر أساسي للمشي المنتصب، كما أكد التحليل وجود سمات أخرى لدى هذا النوع ترتبط بالمشي على قدمين.

ويقول سكوت ويليامز، الأستاذ المشارك في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة نيويورك وقائد فريق البحث، إن "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان في الأساس قرداً يمشي على قدمين، يمتلك دماغاً بحجم دماغ الشمبانزي، ويُرجّح أنه كان يقضي جزءاً كبيراً من وقته في الأشجار بحثاً عن الغذاء والأمان، مضيفاً أنه، على الرغم من مظهره الخارجي، إلّا أنه "كان مهيأ لاعتماد وضعية وحركة المشي الثنائي على الأرض".

وكان "ساهيلانثروبس تشادنسيس" قد اكتُشف في صحراء جوراب في تشاد على يد علماء حفريات من جامعة بواتييه في أوائل العقد الأول من الألفية، وتركّزت التحليلات الأولى حينها على الجمجمة. وبعد نحو عقدين، نُشرت دراسات تناولت أجزاء أخرى من الاكتشاف نفسه، شملت عظام الساعد وعظم الفخذ، ما أعاد فتح الجدل حول ما إذا كان هذا النوع يمشي على قدمين، وترك السؤال الأساسي معلّقاً حول ما إذا كان يُعدّ من أشباه البشر، أي من أسلاف الإنسان.

وفي الدراسة، أجرى العلماء فحصاً أكثر تفصيلاً لعظام الزند والفخذ باستخدام مقارنة متعددة السمات مع العظام نفسها لدى أنواع حية ومنقرضة، إضافة إلى تحليل مورفومتري هندسي ثلاثي الأبعاد يتيح دراسة الأشكال بدقة للكشف عن خصائص تشريحية دقيقة. ومن بين الأنواع الأحفورية التي جرت مقارنتها "أوسترالوبيثيكوس" (Australopithecus)، أحد أسلاف البشر الأوائل المعروف عالمياً من خلال هيكل "لوسي"، الذي عاش قبل نحو أربعة إلى مليوني عام.

وكشف التحليل عن سمات متعدّدة تشير إلى اعتماد المشي الثنائي، إذ يوفّر وجود الحدبة الفخذية موضع ارتباط الرباط الحرقفي الفخذي الذي يصل الحوض بعظم الفخذ، وهي سمة لم تُرصد حتى الآن إلّا لدى أشباه البشر، كما يظهر في عظم الفخذ التواءٌ طبيعي يقع ضمن النطاق المعروف لدى هذه الفئة، ويساعد على توجيه الساقين إلى الأمام بما يسهّل عملية المشي. إضافة إلى ذلك، كشف التحليل ثلاثي الأبعاد عن تركيب لعضلات الأليتين يشبه ما لدى أشباه البشر الأوائل، وهي عضلات تؤدي دوراً أساسياً في تثبيت الوركين ودعم الوقوف والمشي والجري، وكانت السمتان المتعلّقتان بالتواء عظم الفخذ وتركيب عضلات الأليتين قد رُصدتا في دراسات سابقة، وجاء هذا التحليل ليؤكد وجودهما.

كما أظهر الباحثون أن عظم الفخذ لدى "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان طويلاً نسبياً مقارنة بعظم الزند، وهو ما يشكّل دليلاً إضافياً على المشي الثنائي، إذ تمتلك القردة عادة أذرعاً طويلة وأرجلاً قصيرة، بينما يتميّز أشباه البشر بأرجل أطول نسبياً. ورغم أن أرجل "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كانت أقصر بكثير من أرجل الإنسان الحديث، فإنها تختلف عن القردة وتقترب من "أوسترالوبيثيكوس" من حيث النسبة بين طول الفخذ وبقية الأطراف، ما يشير إلى تكيّف إضافي مع الحركة على قدمين.

ويخلص ويليامز إلى أن هذا التحليل يقدّم دليلاً مباشراً على أن "ساهيلانثروبس تشادنسيس" كان قادراً على المشي على قدمين، ما يُظهر أن المشي الثنائي تطوّر مبكراً في السلالة البشرية، ومن سلف كان يشبه إلى حد كبير الشمبانزي والبونوبو المعاصرين.