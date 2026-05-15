سانشيز عن مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل: الصمت ليس خياراً

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، عن قرار بلاده مقاطعة النسخة الحالية من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل، وأكد أن بلاده تقف بذلك "في الجانب الصحيح من التاريخ"، وأنها "لا يمكنها التزام الصمت" إزاء الحرب على غزة ولبنان.

وقال سانشيز، في رسالة مصورة نشرها عبر منصة إكس قبيل الحفل النهائي للمسابقة المقرر مساء السبت في العاصمة النمساوية فيينا، إن غياب إسبانيا عن مسابقة يوروفيجن هذا العام يعكس التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وشدد على أنه "في مواجهة الحرب غير القانونية وأيضاً الإبادة الجماعية، لا يمكن أن يكون الصمت خياراً".

Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بما يستمر حدوثه في غزة ولبنان"، مشيراً إلى أن قرار هيئة البث الإسبانية الرسمية (RTVE) عدم المشاركة في مسابقة يوروفيجن جاء بوصفه موقفاً "متسقاً وضرورياً" في مواجهة "الظلم". وتابع: "لن نكون في فيينا هذا العام، لكننا نفعل ذلك بقناعة بأننا نقف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وتُعد إسبانيا واحدة من خمس دول قررت عدم المشاركة في نسخة هذا العام من "يوروفيجن" احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، إلى جانب أيرلندا وآيسلندا وهولندا وسلوفينيا. وكانت هيئة البث الإأرلندية (RTÉ) قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّ مشاركة أيرلندا أصبحت "غير مقبولة أخلاقياً" في ظل حجم الضحايا والأزمة الإنسانية في غزة، مشيرة أيضاً إلى قتل إسرائيل الصحافيين في القطاع ومنع المراسلين الأجانب من دخوله.

وشبّه سانشيز مشاركة إسرائيل في المسابقة بمشاركة روسيا قبل استبعادها عقب غزو أوكرانيا عام 2022 قائلاً: "عندما غزت روسيا أوكرانيا، استبعدت من المسابقة، وإسبانيا دعمت ذلك القرار. يجب تطبيق المبادئ نفسها عندما نتحدث عن إسرائيل. لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة".

وتُعد إسبانيا من دول "الخمس الكبرى" في "يوروفيجن"، أي أكبر المساهمين مالياً في المسابقة، وهي الدول التي تتأهل تلقائياً إلى الحفل النهائي. في المقابل، أكد اتحاد البث الأوروبي (EBU) أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (KAN) مؤهلة للمشاركة باعتبارها عضواً في الاتحاد. وقال مدير "يوروفيجن" مارتن غرين، في تصريحات هذا الأسبوع، إن موقف الاتحاد يقوم على أن هيئة البث الإسرائيلية "ليست مسؤولة عن أفعال الحكومة الإسرائيلية".