- سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، يواجه دعوى قضائية من شقيقته آني تتهمه باعتداءات جنسية متكررة، والتي ينفيها بشدة، مطالبًا بإسقاط التعويضات العقابية. - المحكمة الفيدرالية في سانت لويس سمحت بإعادة تقديم الدعوى بموجب قانون خاص يمدّد فترة التقاضي في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، بينما يعتزم ألتمان رفع دعوى مضادة بتهمة التشهير. - ألتمان يبرز كوجه بارز في مجال الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق "تشات جي بي تي"، ويواجه دعوى من إيلون ماسك تتعلق بانحراف "أوبن إيه آي" عن مهمتها الأصلية.

يسعى سام ألتمان (40 عاماً)، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "أوبن إيه آي"، إلى إسقاط مطالب التعويضات العقابية في الدعوى المدنية التي رفعتها شقيقته آني ألتمان، والتي تتهمه فيها بارتكاب اعتداءات ذات طابعٍ جنسي متكررة قبل أكثر من عقدين، وهي اتهامات ينفيها.

وفي مذكرةٍ قانونية قُدّمت مساء أمس الأربعاء أمام محكمة فيدرالية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، أفاد ألتمان بأنّ قانون الولاية المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال لا يجيز التعويضات العقابية في مثل هذه القضايا، بل يقتصر على تعويضات عن "الإصابة أو المرض" الناجمين عن الاعتداء في مرحلة الطفولة. كما أوضح أن التعويضات العقابية لا تنطبق أيضاً على أفعالٍ يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصراً، مُجدداً طلبه رفض الدعوى بالكامل.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية زاكاري بلوستون قد حكم، الشهر الماضي، بعدم إمكانية متابعة دعاوى "الاعتداء والضرب" بسبب انتهاء المهلة القانونية عام 2008، لكنه سمح لها بإعادة تقديم الدعوى بموجب قانون خاص في الولاية يمدّد فترة التقاضي في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال. وكتب القاضي في قراره: "من النقاط القليلة التي يتفق عليها الطرفان أن هذه الادعاءات صادمة، سواء ثبتت صحتها أو لم تثبت". من جهته، أوضح رايان ماهوني، محامي آني ألتمان، أنها تعتزم تقديم دعوى جديدة، مؤكداً أن قرار المحكمة يتعلق بإجراءات قانونية، ولا يمسّ جوهر الاتهامات.

وفي الشكوى المعدّلة أمام المحكمة الفيدرالية في سانت لويس، تتّهم آني ألتمان شقيقها بالاعتداء عليها واغتصابها بين عامي 1997 و2006 داخل منزل العائلة في ضاحية كلايتون بولاية ميزوري، مشيرةً إلى أن الانتهاكات بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها وكان هو في الثانية عشرة. وأضافت أن "آخر وقائع الاعتداء والاغتصاب" حدثت عندما كان سام ألتمان بالغاً، في حين يبلغ اليوم 40 عاماً.

في المقابل، نفى سام ألتمان هذه الاتهامات، فيما أفاد هو واثنان من إخوته ووالدته، في بيانٍ سابق، بأن آني تعاني من مشكلاتٍ في الصحة النفسية، وأنها تلقت دعماً مالياً، بينما أشار سام ألتمان إلى أنها بدأت توجيه هذه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد رفض العائلة مطالبها بالحصول على "دعم مالي غير محدود". وكانت الدعوى قد رُفعت في يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي خطوةٍ موازية، رفع سام ألتمان دعوى مضادة ضد شقيقته بتهمة التشهير، على خلفية منشوراتٍ من بينها مقطع فيديو تحدثت فيه عن "ملياردير تقني تقريباً" قالت إنه تحرّش بها. ويطالب بتعويضٍ رمزي قدره دولار واحد، مؤكداً أنه "لا يريد الإضرار بها مالياً"، بل يسعى إلى حكمٍ قضائي يؤكد عدم صحة تصريحاتها.

وبرز سام ألتمان بوصفه أحد أبرز وجوه طفرة الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" عام 2022، كما يواجه محاكمةً مقررة يوم 27 إبريل/ نيسان الحالي، في دعوى تتجاوز قيمتها 134 مليار دولار رفعها إيلون ماسك، يتهم فيها "أوبن إيه آي" بالانحراف عن مهمتها الأصلية في تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وبخداعه للحصول على تبرعات، فيما تُعد "مايكروسوفت"، شريكة "أوبن إيه آي"، من بين المدعى عليهم في القضية.