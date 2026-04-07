سام ألتمان في "أوبن إيه آي": من الإقالة إلى إحكام السيطرة

- تضارب الآراء حول سام ألتمان: يُعتبر سام ألتمان شخصية مثيرة للجدل في "أوبن إيه آي"، حيث يراه البعض عبقرياً وآخرون قائداً مراوغاً، مما أدى إلى أزمة داخلية في الشركة في خريف 2023. - إقالة وعودة ألتمان: أقال مجلس إدارة "أوبن إيه آي" ألتمان في نوفمبر 2023 بسبب عدم صراحته، لكنه عاد إلى منصبه بعد ضغوط من مستثمرين بارزين، مما أدى إلى تغييرات في المجلس. - تداعيات الأزمة: بعد عودته، ركز ألتمان على التوسع التجاري على حساب معايير السلامة، مما يعكس تحول "أوبن إيه آي" إلى منافس رئيسي في السوق.

مع الطفرة الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي برز اسم مؤسّس شركة أوبن إيه آي سام ألتمان بصفته أحد رواد المجال الصاعد، وسط تضاربٍ في النظرة إلى طموحاته ومساره. في تقرير نشرته مجلة ذا نيويوركر الأميركية، أمس الاثنين، يرسم الصحافيان رونان فارو وأندرو مارانتز صورةً قاتمة للرئيس التنفيذي الشاب الذي ينافس في تأثيره وحضوره شخصيات مثل إيلون ماسك

. وينطلقان من سؤال يظهر في العنوان: هل يمكن الوثوق بألتمان "الرجل الذي قد يتحكم في مستقبلنا"؟ ويحاولان الإجابة عن ذلك من خلال مقابلات موسعة ووثائق داخلية حول الرجل الذي يراه أنصاره عبقرياً رائداً بينما يراه منتقدوه قائداً مراوغاً وسّع نفوذه عبر خطابٍ يتبدّل بتبدّل مصالحه.

في خريف 2023، انفجرت أزمة داخلية في "أوبن إيه آي". جمع كبير العلماء في الشركة وأحد أهم مؤسسيها، إيليا سوتسكيفر، مذكّرات سرية ووثائق داخلية وأرسلها إلى أعضاء في مجلس الإدارة، بعدما تصاعدت شكوكه في سام ألتمان وأقرب حلفائه غريغ بروكمان. وبحسب التقرير المطول الذي نشرته "ذا نيويوركر"، فإن سوتسكيفر كان يرى أن الشركة تقترب من لحظة شديدة الحساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وأن السؤال لم يعد تقنياً فقط، بل يتعلق بمن يجب أن يملك القرار النهائي. وقال سوتسكيفر: "لا أعتقد أن سام هو الرجل الذي ينبغي أن تكون إصبعه على الزر"، في إشارة إلى أنه لا يصلح لأن يكون في القيادة.

المذكرات، التي قال معدّا التقرير إنهما اطلعا عليها، اتهمت ألتمان بتقديم معلومات مضللة أو ناقصة إلى المديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس، وبالخداع في مسائل مرتبطة ببروتوكولات السلامة الداخلية. ووفق النص، بدأت إحدى تلك المذكرات بقائمة عنوانها: "يُظهر سام نمطاً ثابتاً من الكذب". إذاً لم يكن الأمر نتيجة خطأ واحد، بل نتيجة نمطٍ متكرّر من المراوغة أدّى إلى تآكل الثقة به من سوتسكيفر وغيره من أعضاء مجلس الإدارة.

رأى هؤلاء أن ألتمان ابتعد عن مبادئ الشركة مع تدفّق الاستثمارات، وخصوصاً بعد الشراكة مع "مايكروسوفت"، فـ"أوبن إيه آي" تأسّست منظمة غير ربحية في البداية، لا مجرد شركة تكنولوجيا أخرى. وعلى الرغم من أن مجلس إدارتها كان يمنح السلامة البشرية الأولوية على حساب الكسب التجاري، إلّا أن التشديد على خطاب السلامة وأولويتها تراجع أمام منطق التوسع والتمويل وتطوير البنية التحتية.

وتتوافق هذه الاعتراضات مع ملاحظات مؤسّس شركة أنثروبيك وأحد أبرز باحثي "أوبن إيه آي" سابقاً، داريو أمودي، الذي عبّر، وفقاً للتقرير، عن اعتقاده بأن ألتمان تخلى عن أهداف الشركة منذ زمنٍ بعيد. وأشار إلى أنه بدأ يشك منذ عام 2018 في أنّ القيادة لم تعد تتعامل مع الميثاق الأخلاقي للشركة بوصفه التزاماً حقيقياً، بل بوصفه خطاباً عاماً يمكن التخفّف منه حين يتعارض مع منطق السوق والاستثمار.

ماضي سام ألتمان

وبحث كاتبا التقرير في ماضي ألتمان السابق على "أوبن إيه آي"، ونقلا عن موظفين في شركته الأولى لوبت قولهم إنهم لاحظوا لديه ميلاً إلى المبالغة حتّى في الأمور البسيطة. لاحقاً في شركة واي كومبينايتور، ظهرت شكاوى من بعض الشركات والمستثمرين بسبب التضارب في سلوكه، وتنقل عن أحد مديري الشركة قوله إن "سام كان يكذب علينا طوال الوقت".

إقالة مفاجئة

بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أقال مجلس إدارة "أوبن إيه آي" سام ألتمان من منصبه، مكتفياً بالقول إنه لم يكن "صريحاً باستمرار" في اتصالاته. لكن وقع القرار كان أشبه بانفجار في وادي السيليكون. حتّى الشريكة الأساسية "مايكروسوفت" لم تعرف بالقرار سوى قبل لحظات من إعلانه. فيما قال رئيسها التنفيذي، ساتيا ناديلا، لاحقاً إنه كان "مذهولاً جداً" ولم يستطع الحصول على تفسير واضح للخطوة. كما نقل التقرير عن المستثمر في "أوبن إيه آي" أنّه بحث عن سبب مباشر خلف إطاحة ألتمان مثل الاختلال أو الاعتداء الجنسي، لكنّه لم يجد شيئاً من هذا القبيل.

وفي حين بدا المشهد غامضاً جداً لمن هم خارج الشركة، كان أعضاء مجلس الإدارة يرون إقالة ألتمان خطوة ضرورية تأخّرت أكثر ممّا ينبغي، نتيجة لتراكم للمشاكل والشكوك وانعدام الثقة.

تحرّك مضاد

تحرّك ألتمان للردّ سريعاً، من قصره في سان فرانسيسكو أنشأ ما أسماه بـ"حكومة منفى"، وضم إليه مستثمرين وحلفاء بارزين مثل المستثمر رون كونواي ومؤسّس "إير بي إن بي" براين تشيسكي. وفي غضون ساعات أوقفت شركة ثرايف التي يقودها صديقه جوش كوشنر استثماراً كانت تستعد لإتمامه في "أوبن إيه آي"، وأكّدت أن الصفقة لن تستكمل إلّا في حال عودة ألتمان إلى منصبه. فيما لعب إعلان "مايكروسوفت" تمسّكها بالعمل مع ألتمان واستعدادها لاحتضان أيّ موظفين يغادرون "أوبن إيه آي" للعمل معه الضربة القاضية لخصومه.

داخل الشركة، انتشرت رسالة تطالب بعودته، واستجاب الكثير من الموظفين لبيان "مايكروسوفت"، وهدّدوا بالاستقالة. هكذا انفجر قرار مجلس الإدارة في وجه أعضائه، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين: إما التراجع، أو انهيار الشركة. في النهاية عاد سام ألتمان إلى منصبه بعد أقلّ من خمسة أيام على إقالته، فيما خسر سوتسكيفر وخصومه الآخرون مقاعدهم في المجلس.

عودة بلا تحقيق مكتوب

كان إجراء تحقيق في الاتهامات التي كانت وراء قرار إقالة ألتمان أحد شروط أعضاء مجلس الإدارة المغادرين للاستقالة. لكنّ التحقيق الذي جرى لاحقاً لم ينتج عنه تقرير مكتوب وعلني، وفق ما تنقله "ذا نيويوركر" عن المشاركين فيه. بدلاً من ذلك، اقتصر الأمر على إحاطات شفوية قدّمت إلى العضوين الجديدين في مجلس الإدارة لورنس سامرز وبريت تايلور. فيما أعلنت "أوبن إيه آي" لاحقاً تبرئة ألتمان من دون نشر تقرير تفصيلي. هذا النقص في الشفافية، بحسب مصادر من داخل الشركة، رسّخ لدى الكثير من الموظفين انطباعاً بأن الأسئلة الجوهرية حول نزاهة الرئيس التنفيذي بقيت بلا أجوبة.

في النتيجة، خرج سام ألتمان الذي بدا أنه على وشك السقوط من هذه الأزمة أقوى من السابق وأكثر حريّة في التصرف، محكماً قبضته على الشركة. شهدت الفترة اللاحقة، وفق التقرير، تراجع اهتمامه أكثر فأكثر بمعايير السلامة وانصب أكثر على الفوز بعقود وتوسيع الحضور التجاري للشركة. أحد الأمثلة التي يقدمها التقرير على ذلك كان إعلان "أوبن إيه آي" عن إنشاء فريق للتعامل مع أخطار النماذج المستقبلية شديدة التطور، وتخصيص 20% من قدرتها الحاسوبية له، لكنّها تخلّفت عن الإيفاء بتعهداتها. وأشار أربعة أشخاص عملوا ضمن هذا الفريق إلى أن الموارد الفعلية التي خصّصت لهم لم تتجاوز الـ2%. فيما خصّصت الأجهزة الأفضل للأنشطة التي تدرّ الأرباح. وفي وقتٍ لاحق حُلّ هذا الفريق من دون أن ينجز مهمّته.

بحسب التقرير، صار المدير التنفيذي الذي بنى جزءاً من شرعيته المبكرة على التحذير من أخطار الذكاء الاصطناعي في حال تطويره بشكل غير منضبط يقود شركةً تنافس للحصول على العقود العسكرية وتسارع للتخفّف من القيود التنظيمية في كلّ فرصة، وتحوّلت "أوبن إيه آي" إلى واحدة من الشركات الكبرى التي تنافس في السوق، رغم كل الوعود والتعهدات التي رافقت انطلاقتها.