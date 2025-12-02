"سامسونغ" تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي بسعر يفوق 2400 دولار

- كشفت سامسونغ عن هاتف "غالاكسي زد تراي فولد"، أول هاتف ذكي ثلاثي الطي، لتعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي، رغم التحديات الإنتاجية وارتفاع الأسعار. - يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وبطارية قوية، ويدعم الشحن السريع والذكاء الاصطناعي، وسيُطرح في عدة أسواق عالمية قبل نهاية العام. - تواجه سامسونغ منافسة شديدة من آبل، التي قد تتفوق عليها في الحصة السوقية بحلول 2029، مع توقعات بإطلاق آيفون قابل للطي قريباً.

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، عن أوّل هاتف ذكي ثلاثيّ الطي، في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع من سوق الهواتف يُتوقَّع أن تشتد فيه المنافسة. ويمثّل طرح هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" (Galaxy Z TriFold) خطوة من "سامسونغ" لترسيخ موطئ قدم لها في فئةٍ تحقّق فيها الشركات الصينية تقدّماً كبيراً، رغم أنّ محلّلين يرون أنّ الأجهزة القابلة للطي لن تحقّق انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها والتحدّيات التي تعوق إنتاجها.

ويبلغ سعر الهاتف نحو 3.59 ملايين وون (2440.17 دولاراً)، ويمكن فرده ليقدّم شاشةً بعرض 253.1 مليمتر (10 بوصات) مكوّنة من ثلاث لوحات، وهو أكبر بنحو 25% من أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي "غالاكسي زد فولد 7" (Galaxy Z Fold 7). وأفاد أليكس ليم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق في كوريا لدى سامسونغ للإلكترونيات: "أعتقد أنّ سوق الأجهزة القابلة للطي ستواصل النمو، وأنّ جهاز تراي فولد تحديداً يمكن أن يعمل كمحفّز يدفع إلى نموّ أكبر في أجزاء رئيسية من هذا القطاع".

[Video] Crafting Perfection: The Making of Galaxy Z TriFold — Samsung Electronics (@Samsung) December 2, 2025

وسيُطرَح طراز تراي فولد، المُصنَّع في كوريا الجنوبية، في السوق المحلية في 12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يُطلَق في الصين وسنغافورة وتايوان والإمارات قبل نهاية العام. ومن المتوقّع أن يبدأ طرحه في الولايات المتحدة في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل. ويضمّ الجهاز أكبر بطارية ضمن فئة هواتف سامسونغ الرائدة، ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة التي تتيح شحن الهاتف إلى 50% خلال 30 دقيقة. كما يدمج الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تقديم المساعدة الفورية عبر مشاركة الشاشة أو الكاميرا.

وذكر ليم أنّ أسعار شرائح الذاكرة وغيرها من المكوّنات تشهد ارتفاعاً حادّاً، ما يجعل تسعير الجهاز "قراراً صعباً". وشهدت سوق الهواتف الذكية نمواً متقلباً في ظلّ المنافسة الشرسة، ما دفع الشركات إلى ابتكار طرق جديدة وجذّابة لتمييز منتجاتها.

ويأتي الإطلاق فيما تشير أرقام الصناعة الحديثة إلى أنّ شركة آبل الأميركية تتجه لتجاوز "سامسونغ" للمرّة الأولى منذ 14 عاماً، لتصبح أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم حتى عام 2029. كما تشير الشائعات منذ فترة طويلة إلى أنّ "آبل" تخطّط لإطلاق "آيفون" قابل للطي، ربّما في وقتٍ مبكر من العام المقبل.

ومن المتوقّع أن تصل شحنات الشركة الأميركية من الهواتف الذكية إلى 19.4% من الحصة العالمية عام 2025، مقابل 18.7% لصالح "سامسونغ"، ما يعني فعلياً أنّ "آبل" ستزيح منافستها عن العرش للمرّة الأولى، وفق شركة الأبحاث كاونتربوينت.

(رويترز، العربي الجديد)