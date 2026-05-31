ساكسوفون سوني رولينز... تحت الجسر إلى الأبد

- سوني رولينز، عازف ساكسفون بارز، أثر في موسيقى الجاز في الستينيات والسبعينيات بأسلوبه الفريد المستلهم من البيئة الصناعية، وقدم ألبومات شهيرة مثل "ساكسفون كولوسوس" و"ذا بريدج". - انسحب رولينز من المشهد الموسيقي بسبب عقدة الكمالية، وقضى ثلاث سنوات في عزلة تحت جسر ويليامزبرغ، مما أثمر عن ألبوم "الجسر" الذي أعلن عن عودته القوية. - تجنب رولينز الاستماع إلى تسجيلاته السابقة خوفاً من عدم الرضا، وعبر عن صراعه الداخلي نحو الكمال في مقابلة مع صحيفة ذا نيويورك تايمز.

رحل الأسبوع الفائت، عن 95 عاماً، عازف الساكسفون الأميركي سوني رولينز (Sonny Rollins)، وهو من وهب الذاكرة السمعية، عبر البوق النحاسي لآلته النفخية، صوتاً من أكثر الأصوات تجديداً وتأثيراً في موسيقى الجاز إبان وقوفها على عتبة الانتقال إلى عقدَي الستّينيات والسبعينيات، إذ شكّل بحدّته وقوّته واستلهامه البيئة الصوتية للمدن الصناعية قطيعةً مع الطلاوة والحلاوة اللتين ميّزتا المخرج الصوتي لرموز الجيل الذي سبقه، أمثال بن ويبستر وليستر يونغ.

سايكولوجياً، يُمثّل صاحب ألبوماتٍ خالدة مثل "ساكسفون كولوسوس" و"ذا بريدج" دراسة حالة (Case Study) لعقدة الكماليّة (Perfectionism) التي يُعاني منها كثير من المبدعين، وعلى الأخص أولئك الذين يشتغلون في مجال الفنون الأدائية، وإن بدأت عدواها أخيراً الانتقال إلى مختلف الاختصاصات الأخرى غير ذات الصلة، نتيجة الضغط الهائل الذي تمارسه الثقافة الرأسمالية السائدة على التلاميذ والطلاب من أجل حضّهم على البذل في سبيل التحصيل العلمي والتنمية الذاتية، تحت طائلة التخلّف عن ركب سوق العمل المدفوعة بشحّ الفرص والمشحونة بالمنافسة الشرسة.

وإذا ما كان المفترض من ممارسة الفن الأدائي مهنةً، سواء بالعزف على آلة موسيقية أو الرقص، أن يمنّ على ممارسيه بالمتعة الحسية والكسب المادي في وقت واحد، ينتهي الأمر بمن يبلغون مستويات حادّة من الكمالية إلى القلق الشديد والاكتئاب المزمن نتيجة عدم رضاهم المستمر عن إنتاجهم، والذي قد يصل إلى درجة كرههم لأنفسهم، وذلك لعجزهم عن إدراك ما ينشدون من مديات الإتقان والدقة في أدائهم لمقطوعة أو رقصة قضوا آماداً طويلة في التمرّن عليها، سواء كان ذلك على مرأى ومسمع من الجمهور أو ضمن استوديو للتسجيل أو أمام عدسة الكاميرا.

من جهة أخرى، فإنّ البذل المستمر في سبيل كمال لا يمكن إدراكه، مثله مثل سرابٍ في كثيب المخيّلة، يبقى العامل الأهم وراء دفع الفنان إلى تجاوز ما جرى تحقيقه في السابق ودفع سيرورة الإبداع الإنساني قدماً. فلعل عقدة الكماليّة لدى سوني رولينز ما يقف، في نهاية المطاف، خلف الصوت الخلّاق والفريد الذي أثرى الإرث الموسيقي العالمي وألهم الأجيال القادمة، ومكّنه، نتيجة فرط العمل المدفوع بما يشبه الوسواس الفني القهري، من تحويل آلته الساكسفون إلى مدفع شعوريٍّ رشاش يُطلق رشقات النغمات في الهواء، فتصيب الأسماع لتخترقها بسرعة فائقة وتصل إلى القلوب.

عقدة الكماليّة لديه جعلت إحدى القصص المروية عنه من بين الأغرب في تاريخ الجاز. عند ذروة شهرته وعطائه، وبعد أن حقق تعاونه مع كل من أسطورة الترومبيت مايلز ديفس وعازف البيانو والمؤلف الخارق للعادة ثيلونيوس مونك نجاحاً منقطع النظير، في أعقاب طرحهم سنة 1959 ألبوم الأستوديو "ساكسوفون كولوسيس" (Saxophone Colossus)، اختفى سوني رولينز فجأة من إعلانات الحفلات، وكفّت عناوين الصحف والمجلات عن ذكر اسمه وإذاعة آخر الأخبار عنه.

ظل متوارياً قرابة ثلاثة أعوام؛ مدّة انقطاع عن الجمهور وعن شركات الصناعة الموسيقية تكفي لإنهاء السيرة المهنية لأي فنان مهما ذاع صيته واتّسع حضوره. بدأت الإشاعات في أوساط الجاز تدور حول الأسباب من وراء تبخّر نجم الساكسفون الصاعد.

بات يُحكى أنه أُصيب باكتئاب أو انهار نفسياً تحت وقع إنجازاته السريعة، أو أنه لربما قد تقاعد مبكّراً بسبب إصابة ألمّت به لفرط الطاقة التعبيرية فوق البشرية التي تميّز بها أداؤه. إلى أن عُثر عليه صدفةً على جسر ويليامزبرغ الشهير، الذي يصل مانهاتن ببروكلن عبر نهر نيويورك، حيث وقف يعزف على آلته وحيداً، يغمر صوتها ضجيج السيارات وهدير القطارات والعبّارات.

تبيّن لاحقاً أن سوني رولينز برغم النجاح الباهر الذي حققه الألبوم، لم يكن راضياً عن المستوى الفني الذي أبداه خلال فترة تسجيله، لذا قرر الانسحاب من المشهد الموسيقي والاختفاء عن الأنظار والأسماع، ليقضي الأيام والأسابيع والأشهر منكبّاً، بدأب وتركيز، على التمرين لساعات طويلة، مختاراً أسفل جسر ويليامزبرغ ليكون استوديو من دون جدران، يمدّه بالإلهام من مجرى النهر وناطحات السحاب، وفي مأمن من شكاوى الجيران بسبب علوّ صوت آلته، إذ وفّرت ضوضاء المدينة والأفق المفتوح عزلةً نفسيّة ومناخاً إبداعيّاً حرّاً من أجل البحث عن صوت جديد فريد. وذات مرة، تحدّث واصفاً إطلالته اليومية من على الجسر: "كنت أعزف قريباً من السماء، كان ذلك روحانيّاً".

جاء الألبوم المعنون "الجسر" (The Bridge)، والصادر في مارس/آذار عام 1962، إعلاناً عن عودة الفنان وثمرة الأعوام الثلاثة التي قضاها في العراء على ناصية جسر ويليامزبرغ، يتمرّن طويلاً في غمرة الضجيج ومهبّ الريح القارسة القادمة من جهة المحيط الأطلسي.

المفارقة أن التسجيل لم يأتِ بتغييرٍ راديكاليٍّ بالمفهوم الشكلي والأسلوبي، بل هو استمرار للنهج الذي سبق فترة الاعتكاف الطويل. إلا أنه، بالقياس إلى قوة الصوت وحسن الأداء وشدّة التعبير، فما زال "واحداً من أعظم ألبومات الجاز بتوقيع واحدٍ من أعظم عازفيه"، وذلك بحسب "إنكبلوت" (Inkblot)، إحدى المجلات النقدية المرموقة، وعليه أُدرج سنة 2015 ضمن محتويات قاعة غرامي للشهرة.

من أعراض الكماليّة الأخرى الشائعة لدى الكثيرين من أعلام الفنون الأدائية، عدم قدرتهم على مشاهدة عروضهم أو الاستماع إلى تسجيلاتهم مخافة أن يبلغ بهم شعورهم المزمن بعدم الرضا عن ذواتهم حدود الألم النفسي المبرح. ينطبق ذلك أيضاً على رولينز، إذ قلّما قبل الاستماع إلى إصداراته السابقة إلّا مرغماً، إما بغرض النقد الذاتي أو مدفوعاً بأسباب إنتاجية.

في معرض حوار معه أجرته صحيفة ذا نيويورك تايمز في 30 سبتمبر/أيلول سنة 2005، شكا سوني رولينز العذاب المرير الذي كابده حين أرغم نفسه على الاستماع إلى تسجيل حفلة أقامها سنة 2001 في القاعة السيمفونية بمدينة بوسطن، واصفاً التجربة بأنها كانت "أسوأ من أبو غريب"، في إشارة ساخرة إلى السجن سيّئ السمعة الذي أنشأته القوات الأميركية إبان احتلالها العراق وشهد أعمال تعذيب مروعة بحق معتقليه.