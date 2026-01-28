"ساعة يوم القيامة" تقترب أكثر من منتصف الليل

- اقتربت "ساعة يوم القيامة" إلى 85 ثانية من منتصف الليل، مما يعكس تزايد المخاوف من الأسلحة النووية، تغير المناخ، والمعلومات المضللة، وفقًا لنشرة علماء الذرة. - أشار مجلس النشرة إلى تزايد العدوانية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، مما يهدد التعاون الدولي الضروري للحد من المخاطر الكارثية. - انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا يثير القلق من تسارع سباق التسلح النووي، وسط تحذيرات من انعدام المساءلة الحكومية وتأثيرها على الصراعات.

اقتربت "ساعة يوم القيامة" التي تشير إلى مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، أمس الثلاثاء، أكثر من أي وقتٍ مضى من منتصف الليل، وسط مخاوف عالمية من تأثير الأسلحة النووية وتغير المناخ والمعلومات المضللة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت نشرة علماء الذرة، التي أنشأت هذه الساعة الرمزية مطلع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، تقديمها أربع ثوانٍ عن العام الماضي، لتصير على بعد 85 ثانية من منتصف الليل، وذلك بعد مشاورات مع مجلس يضمّ ثمانية فائزين بجائزة نوبل.

ورأى مجلس النشرة في بيان إعلان تحريك الساعة، الثلاثاء، أن الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا، "صارت أكثر عدوانية وتنافسية وقومية على نحو متزايد". أضافت: "التفاهمات العالمية التي تحقّقت بصعوبة آخذة بالانهيار، وهو ما يسرّع المنافسة بين القوى الكبرى وفق منطق يقول أن الفائز يحصد كل شيء". وأشارت إلى أن هذه التغيّرات "تقوّض التعاون الدولي الضروري للحد من مخاطر الحرب النووية وتغيّر المناخ وسوء استخدام التكنولوجيا الحيوية، والتهديد المحتمل للذكاء الاصطناعي وغيرها من الأخطار الكارثية".

كذلك، نبّه المجلس إلى انتهاء مدة معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأسبوع المقبل، محذراً من تأثير ذلك على تسارع سباق التسلح النووي. وقال رئيس مجلس العلوم والأمن في النشرة، دانيال هولتز، خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "للمرة الأولى منذ نصف قرن لن يكون هناك ما يمنع انطلاق سباق تسلح نووي خارج السيطرة".

كذلك، عبّر أعضاء المجلس عن قلقهم من حملة ترامب في ولاية مينيسوتا، التي شهدت قمع عناصر وكالة الهجرة للمتظاهرين بعنف وهو ما أدى إلى مقتل شخصين حتى الآن. ورأى هولتز أن "التاريخ أظهر أن الصراعات والبؤس هو ما يحصل عندما تصير الحكومات غير خاضعة للمساءلة من مواطنيها".

وتأسّست نشرة علماء الذرة عام 1947 على يد ألبرت أينشتاين وروبرت أوبنهايمر ومجموعة من العلماء النوويين في جامعة شيكاغو. في البداية وضعت "ساعة يوم القيامة" على بعد سبع دقائق من منتصف الليل، وخلال العام الماضي، تم تقريبها ثانية واحدة فقط، وسط آمال حذرة تجاه وعود ترامب بالسعي إلى السلام بعد تنصيبه، بحسب "فرانس برس"، التي نقلت عن رئيسة ومديرة النشر، ألسكندرا بيل، قولها: "المشكلة أن الخطاب لم يتطابق مع الأفعال على الإطلاق".