ساعة الصفر الرقمية... هل تشلّ الهجمات السيبرانية بريطانيا؟

حذّر كريغ جونز، الرئيس السابق لقطاع الجرائم السيبرانية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، من احتمال تعرّض بريطانيا لما وصفه بـ "ساعة الصفر الرقمية"، أي لهجوم سيبراني واسع النطاق يمكن أن يُصيب البنية التحتية الحيوية بالشلل الكامل ويُعيد البلاد إلى ما يشبه "عصر ما قبل الإنترنت". وجاءت تصريحات جونز في مقابلة مع صحيفة آي نيوز البريطانية، نُشرت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قال فيها إن مثل هذا الهجوم قد لا يؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، لكنه سيحدث شللاً تاماً في كل الأنظمة الحيوية. وأضاف: "تخيّل أن تتوقف الهواتف والتلفزيونات، وتنقطع الكهرباء والاتصالات، سنجد أنفسنا فجأة في عالم بلا إنترنت".

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتعرّض فيه المرافق العامة البريطانية لموجة متزايدة من الهجمات الرقمية، استهدفت قطاعات حيوية تمتد من الصحة إلى النقل والمجالس المحلية. ففي صيف عام 2024، تعرّض مزوّد خدمات المختبرات الطبية "سينوفيس" (Synnovis)، المتعاقد مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، لهجوم فدية رقمي أدى إلى تعطيل آلاف المواعيد الطبية في لندن. وقدّرت وزارة الصحة البريطانية آنذاك خسائر الحادثة بما يقارب 32.7 مليون جنيه إسترليني، وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز في 3يوليو/تموز 2024.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت مجموعة قراصنة مؤيدة لروسيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات حرمان من الخدمة (DDoS) استهدفت مواقع إلكترونية تابعة لمجالس محلية بريطانية، في محاولة لشَلّ أنظمتها، بحسب ما ذكرت الغارديان في 7 مايو الماضي.

كما كشفت وكالة رويترز في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي أن هيئة النقل في لندن (TfL) كانت هدفًا لعملية قرصنة إلكترونية في آب/أغسطس 2024، تسربت خلالها بيانات حساسة، وأُوقف على إثرها مراهقان بريطانيان وُجّهت إليهما تهم رسمية هذا العام.

تُعيد هذه التطورات إلى الأذهان هجوم "وانا كراي" عام 2017، الذي أصاب ثلث مستشفيات البلاد بالشلل وكبّد الخزانة العامة نحو 92 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الهجمات التي وقعت العام الماضي ونُسبت إلى مجموعة ناطقة بالروسية وسبَّبت وفاة مريض واحد على الأقل بسبب تعطّل الخدمات الطبية.

ما يثير القلق اليوم أنّ التهديد لم يعد يقتصر على المرافق الصحية أو الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى الإعلام نفسه، إذ يحذر الخبراء من أن أي هجوم واسع قد يصيب أنظمة البث والصحف الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، سيؤدي إلى انقطاع شامل في تدفق المعلومات.

ويلفت مختصون في الأمن السيبراني إلى أن الوجهة المحتملة لأي "هجوم شامل" لن تكون المؤسسات الإعلامية مباشرة، بل البنى التي تغذيها: مراكز البيانات، مزوّدو خدمات الاتصالات، وشبكات الحوسبة السحابية. فتعطيل هذه المكونات يعني عملياً شلّ تدفق الأخبار والمعلومات من المصدر إلى المتلقي، وتحويل وسائل الإعلام إلى متلقٍّ عاجز بدل أن تكون منصة بث ونقل. وتشير المقارنة بتجارب عربية، مثل قطع الإنترنت في مصر عام 2011 والسودان عام 2019، إلى هشاشة الإعلام حين يُحرم من الاتصال بالعالم الرقمي. ففي مصر مثلاً، أدى قطع الشبكة إلى صمت الشاشات وعودة الصحافة الورقية مؤقتاً، فيما اضطر الصحافيون السودانيون لاحقاً إلى نقل موادهم يدويًّا أو عبر وسائط بديلة بعد انقطاع شبه تام.

هذه المقارنات تطرح سؤالاً مركزياً في بريطانيا اليوم: هل الإعلام مستعد لمواجهة "صمت الشاشات" إذا تعرّضت البلاد لهجوم رقمي شامل؟

في رد رسمي على استفسارات "العربي الجديد"، قال متحدث باسم مكتب الوزراء البريطاني إن الأمن السيبراني يُعدّ "ضرورة مطلقة لحماية الشعب البريطاني وخدماتنا العامة والأعمال التي تقود النمو الاقتصادي". وأكد المتحدث أن لدى بريطانيا خططاً راسخة لمواجهة حالات الطوارئ تم تطويرها واختبارها عبر سنوات، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى للحكومة. وأوضح أن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة أُدرج في خطاب الملك الأخير لحماية الخدمات الحيوية، مشدداً على أن المؤسسات مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها. وأضاف أن المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) يوفر دعماً ونصائح مجانية للجهات العامة والخاصة، وأن السجل الوطني للمخاطر يقدّم تقييماً محدثاً لاحتمالات التعرّض للتهديدات الرقمية.

في 31 آب/أغسطس 2025، شهدت شركة جاغوار لاند روفر هجوماً سيبرانياً يعدّ من أكثر الحوادث تدميراً في تاريخ الصناعة البريطانية. فقد توقّف الإنتاج بالكامل لأكثر من شهر، وتكبّدت الشركة خسائر أسبوعية تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني، بحسب رويترز وتقارير اقتصادية متقاطعة. ووفق ما ورد في سجلات البرلمان البريطاني بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، تدخّل المركز الوطني للأمن السيبراني منذ الأيام الأولى بالتعاون مع الجهات المعنية وخبراء إنفاذ القانون. وأكدت الشركة في بيان رسمي على موقعها بتاريخ 29 سبتمبر أن التعافي يتمّ "بالتنسيق مع الحكومة البريطانية لضمان استئناف العمل بطريقة آمنة ومنضبطة".

وفي سبتمبر الماضي، نشر مكتب العلوم والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني موجزاً علمياً حول المخاطر الرقمية، حذّر فيه من أن الاعتماد المفرط على التقنيات الرقمية يجعل البلاد عرضة لعواقب خطيرة إذا تعرّضت لهجمات واسعة.

وأكد الموجز أن تشابك الأنظمة التقنية وتعقّد سلاسل الإمداد يضاعف هشاشتها أمام المخاطر، داعياً إلى اعتماد مبدأ "الأمن في جوهر التصميم" داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية، وإلى ردم الفجوة المتزايدة بين حجم التهديدات والقدرات الدفاعية الحالية.

لم تسلم المؤسسات التعليمية من الهجمات، إذ كشف مسح حكومي في ربيع 2025 أن معظم المدارس الثانوية والجامعات البريطانية تعرّضت لاختراقات أو محاولات قرصنة خلال العام السابق، راوحت بين رسائل تصيّد وهجمات فدية. وأشار التقرير إلى محدودية الموارد التقنية وضعف الكوادر المتخصصة في بعض المؤسسات التعليمية. وردّت وزارة التعليم البريطانية بتشكيل فريق استجابة خاص بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، مؤكدة أن "الهجمات تُسبب اضطرابات كبيرة"، وأن الحكومة تعمل على تدريب الطواقم وتعزيز الحماية الإلكترونية.

يرى الدكتور أندرو هوسكينز، أستاذ دراسات الإعلام الرقمي في جامعة غلاسكو، أن التهديدات السيبرانية لا تُقاس فقط بقدرتها على تعطيل الأنظمة أو تسريب البيانات، بل بقدرتها على إرباك الذاكرة الإعلامية الجماعية. ويقول: "حين يُصاب الإعلام بالشلل، يتعطل معه وعي المجتمع وقدرته على تفسير ما يجري"، مشيراً إلى أن أخطر ما في الهجمات الشاملة أنها تحوّل مسار الخبر من أداة توعية إلى أداة غياب، حيث يصبح الصمت نفسه هو الرسالة.

في 1 إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية تفاصيل مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة، الذي يُتوقع عرضه على البرلمان خلال العام الحالي، بهدف تحصين البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة وسلاسل الإمداد الرقمية.

ويلزم المشروع نحو ألف مزوّد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، بينهم شركات تدير أنظمة المستشفيات والطاقة ومراكز البيانات، بتعزيز إجراءات الأمان والإبلاغ عن أي اختراقات فوراً. كما يمنح وزير التكنولوجيا صلاحيات لتحديث الأطر التنظيمية وفق طبيعة التهديدات المتغيرة.

تُظهر هذه التطورات أن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنياً يخص الخبراء وحدهم، بل أصبح ركيزة أساسية لحماية استقرار الدول وضمان استمرارية حياة المجتمعات.

فالهجمات التي عطّلت المستشفيات والمصانع والمجالس التعليمية خلال الأشهر الماضية كشفت هشاشة البنية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وأبرزت الحاجة إلى بناء أنظمة أكثر صلابة ومرونة أمام التهديدات المستقبلية. وفي ظل هذا الواقع، تسير بريطانيا في مسارين متوازيين: مواجهة آنية للأزمات الرقمية المتكررة، واستراتيجية طويلة المدى لترسيخ ثقافة أمان رقمي مستدامة تحمي خدماتها الحيوية واقتصادها المتسارع، فالحفاظ على أمن الشبكات لم يعد ترفاً تنظيمياً، بل بات ضرورة وجودية لصون الحياة اليومية في العصر الرقمي.