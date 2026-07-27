"ساتلوج".. فيلم هندي يروي أكثر المراحل دموية في تاريخ البنجاب

- الخلفية التاريخية للصراع في البنجاب: يسلط الفيلم الضوء على فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات في البنجاب، حيث يكشف جاسوانت سينغ خالرا عن انتهاكات وجرائم اختفاء قسري وسط صراع بين السلطات الهندية وحركة "خالصتان"، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانتقادات للرواية التاريخية المقدمة. - الجدل حول الفيلم: أثار الفيلم جدلاً بعد سحبه من المنصات الرقمية خلال 48 ساعة من طرحه، وسط اتهامات بتشويه التاريخ، بينما يواصل السيخ تنظيم عروض جماهيرية له. - التحديات الرقابية والسياسية: واجه الفيلم تدخلات رقابية وسياسية، حيث طلب مجلس الرقابة الهندي 127 تعديلاً، مما أثار انتقادات حول حرية الإبداع وتزايد التدخلات السياسية في السينما الهندية.

يثير فيلم "ساتلوج" (Satluj)، الذي يتناول واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ ولاية البنجاب الهندية، جدلاً واسعاً بين السلطات ومؤيديه، بعدما سُحب من المنصات الرقمية خلال 48 ساعة فقط من طرحه، وسط اتهامات له بتشويه التاريخ، في حين يواصل السيخ تنظيم عروض جماهيرية له في المعابد والساحات العامة.

يفتتح الفيلم بمشهد قاتم يظهر فيه عناصر من شرطة البنجاب يتبادلون أحاديث عابرة قبل تنفيذ عمليات إعدام ليلية بدم بارد، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ثم ينتقل السرد إلى مدير بنك عادي، جاسوانت سينغ خالرا، الذي يجسد دوره المغني والممثل ديلجيت دوسانجه، حيث تدفعه شخصيته الهادئة والإنسانية إلى مواجهة منظومة من الفساد والعنف.

وتبدأ رحلته عندما تختفي امرأة مسنة بعد مقتل ابنها على يد الشرطة، فيحاول تعقب مصيرها، لكنه يكتشف شبكة أوسع بكثير من الانتهاكات، ويقوده التحقيق إلى كشف نظام متكامل من الاختفاء القسري وعمليات الحرق الجماعي لجثث أشخاص ما زالوا مسجلين رسمياً في عداد المفقودين.

يحمل الفيلم اسم نهر ساتلوج الذي يمر في ولاية البنجاب، إذ يصوره بوصفه شاهداً صامتاً على الجرائم، بعدما تحولت ضفافه إلى مكان للتخلص من الجثث. ورغم أن الحبكة تُبنى على شكل تحقيق غامض، فإن الحقيقة تبدو معروفة للجميع داخل المجتمع؛ فالناس يدركون أن السلطات تُخفي المعارضين قسراً، لكنهم يخشون الاعتراض.

ومع تصاعد الأحداث، يتخلى خالرا عن عمله المصرفي ويتفرغ للنشاط الحقوقي، في محاولة لإيصال هذه الجرائم إلى الرأي العام داخل الهند وخارجها، وهو ما يجعله هدفاً مباشراً للسلطات.

جراح لم تلتئم

شهدت ولاية البنجاب خلال ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي صراعاً دامياً بين السلطات الهندية وأنصار حركة "خالصتان" (Khalistan)، التي طالبت بإقامة دولة مستقلة للسيخ.

وخلال تلك الفترة، قُتل آلاف المدنيين ورجال الشرطة والمسلحين، بينما اتُهمت قوات الأمن بارتكاب انتهاكات واسعة، في حين فرض المسلحون قواعد دينية متشددة واستهدفوا خصومهم السياسيين، وفق منظمات حقوقية.

وفي عام 1984، اقتحم الجيش الهندي المعبد الذهبي في أمريتسار، أقدس موقع لدى السيخ، لاستهداف مسلحين كانوا يتحصنون داخله، ما أثار غضباً واسعاً داخل الطائفة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، اغتال الحارسان السيخيان لرئيسة الوزراء آنذاك، أنديرا غاندي، رئيسة الحكومة، لتندلع بعدها أعمال شغب أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص.

رواية محل خلاف

بحسب الأرقام التي يعرضها الفيلم، اختُطف وقُتل نحو 25 ألف شخص خلال سنوات الاضطرابات. ويركز "ساتلوج" على تحقيقات خالرا في هذه الانتهاكات، قبل أن يتعرض هو نفسه للاختطاف. لكن منتقديه يرون أنه يقدم رواية انتقائية للتاريخ.

وصرّح رافنيت سينغ بيتو، القيادي في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "لا يمكن لـ(ساتلوج) أن يختبئ وراء شعار الحرية الإبداعية بينما يقدّم ادعاءات محل خلاف على أنها حقائق تاريخية". وتابع: "الماضي المؤلم للبنجاب ليس سيناريو يمكن تعديله بشكل انتقائي لخدمة رواية معينة".

أما المخرج هاني تريهان، فأكد لوكالة "فرانس برس" أن فيلمه "ينقل الحقيقة"، مشيراً إلى أنه تلقى "محبة وتقديراً كبيرين" من الجمهور. وأوضح أن تقدير عدد الضحايا يستند إلى خطابات ألقاها خالرا نفسه، تحدث فيها عن اختطاف وقتل 25 ألف شخص.

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ثلاث سنوات من المنع

أنجز تريهان الفيلم عام 2022 تحت عنوان "غالوغهارا" (Ghallughara)، في إشارة إلى إحدى المجازر التاريخية التي تعرض لها السيخ، لكنه لم يتمكن من عرضه في دور السينما.

وأوضح أن المجلس المركزي الهندي لتصديق الأفلام (CBFC)، المسؤول عن إجازة الأعمال السينمائية، منع الفيلم من العرض لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يُطرح أخيراً عبر منصة رقمية مطلع يوليو/تموز الجاري بعنوان جديد هو "ساتلوج"، ليُزال بعد أقل من 48 ساعة، ويُحظر بأمر حكومي بدعوى تهديد الأمن القومي.

وفي حديثه مع "ذا غارديان"، وصف تريهان ما جرى بأنه "ديستوبي"، مضيفاً أن السينما الهندية باتت، في رأيه، تخضع لتدخلات سياسية متزايدة في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع: "بات واضحاً بالنسبة إليّ أنه لا توجد حرية إبداع في الهند اليوم. عندما ترى حجم الرقابة، ومنع الأفلام من العرض، تبدأ بالتساؤل: هل ما زالت الديمقراطية موجودة في هذا البلد؟".

ورأى المخرج أن السينما، وخصوصاً أفلام بوليوود التجارية، أصبحت تفسح المجال لـ"نوع واحد فقط من القصص"، متهماً الحكومة باستخدامها لخدمة أجندتها القومية الهندوسية. وتابع: "إذا قدمت المسلمين بصورة سلبية، فقد يحظى فيلمك بتصفيق داخل البرلمان، لكن إذا حاولت تناول فصل مؤلم من تاريخنا، تصبح مجرماً وتهديداً للأمن القومي".

ولا تزال قضية الحركة الانفصالية في البنجاب، من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى حكومة مودي. وبررت لجنة تابعة لوزارة الإعلام قرار حظر الفيلم بأنه يفتقر إلى "التوازن"، ويبرئ المسلحين الانفصاليين، وقد يثير تهديدات للأمن القومي.

127 تعديلاً

وأوضح تريهان أن مجلس الرقابة طلب إجراء 127 تعديلاً على الفيلم، بينها حذف أي إشارة إلى شرطة البنجاب، وعمليات القتل، والحكومة، ومحارق الجثث، واسم رئيسة الوزراء السابقة، وتواريخ الأحداث، وصور العلم الهندي، وكل مشهد يُظهر الشرطة "بصورة سلبية".

ولفت إلى أن المجلس طلب أيضاً حذف اسم جاسوانت سينغ خالرا، وكذلك مشهد مقتله داخل مركز للشرطة، رغم أن الواقعة موثقة تاريخياً.

ومن بين أكثر الطلبات إثارة لاستغرابه، مطالبة المجلس بتغيير اسم منطقة تريلوكبوري (Trilokpuri) في نيودلهي، التي شهدت مجازر بحق السيخ في ثمانينيات القرن الماضي، إلى اسم خيالي هو "خانبوري" (Khanpuri).

وتساءل: "لم تكن للمسلمين أي علاقة بهذه الحادثة، فلماذا تغيير الاسم؟ كان واضحاً أنهم يحاولون إدخال أجندتهم السياسية القائمة على الانقسام بين الهندوس والمسلمين في كل فيلم".

وأشار إلى أن أعضاء المجلس شككوا أيضاً في أن الفيلم يستند إلى أحداث حقيقية، ما دفعه إلى تسليمهم ملفاً يضم أكثر من 1800 صفحة من الوثائق، بينها شهادات شهود ووثائق قضائية. وروى أن أحد أعضاء المجلس قال له لاحقاً: "لقد دهشت، هذه قصة حقيقية... لكن دعني أسألك: من الذي يقول الحقيقة بهذه الصراحة في أيامنا هذه؟".