"ساترداي نايت لايف" بنسخته البريطانية: 2.6 مليون دولار للحلقة

- تكلفة إنتاج مرتفعة: تُقدّر ميزانية كل حلقة من النسخة البريطانية لبرنامج "ساترداي نايت لايف" بنحو مليوني جنيه إسترليني، مما يعكس استثمارًا كبيرًا للحفاظ على مستوى الإنتاج المرتفع للنسخة الأمريكية. - صيغة البرنامج وتحدياته: يعتمد البرنامج على نفس الصيغة الأمريكية مع حلقات مباشرة أسبوعياً، مما يتطلب موارد إنتاجية كبيرة، ويواجه تحديات في نقل الصيغة الناجحة لجمهور بريطاني مختلف ثقافياً. - رهان على النجاح: يأتي الاستثمار الكبير بعد توسعة عدد حلقات الموسم الأول، مما يدل على ثقة المنتجين في نجاح البرنامج رغم المنافسة القوية في السوق البريطانية.

كشف تقرير حديث أنّ تكلفة إنتاج النسخة البريطانية من برنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live UK) مرتفعة للغاية، إذ تُقدَّر ميزانية كل حلقة بنحو مليوني جنيه إسترليني (قرابة 2.6 مليون دولار أميركي).

ووفقاً لما ذكرته مجلة فرايتي، فإنّ هذا الرقم يعكس حجم الاستثمار الكبير في إطلاق النسخة البريطانية من البرنامج الكوميدي الشهير، خاصّة مع محاولة الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج المرتفع الذي يميّز النسخة الأميركية الأصلية.

البرنامج، الذي يُعرض في المملكة المتحدة، يعتمد على نفس الصيغة الأساسية للنسخة الأميركية، إذ يقدّم حلقات مباشرة أسبوعياً تتضمن اسكتشات كوميدية وعروضاً موسيقية، إلى جانب فقرة ساخرة للأخبار، إلّا أن هذا النموذج يتطلب موارد إنتاجية كبيرة، تشمل فرق كتابة، وتدريبات مكثفة خلال الأسبوع الذي يسبق البث المباشر، إضافة إلى تكاليف الاستوديو والتصوير الحي.

تشير هذه الميزانية المرتفعة إلى رهان كبير من الجهة المنتجة على نجاح البرنامج في السوق البريطانية، خصوصاً في ظل المنافسة القوية في مجال البرامج الترفيهية والكوميدية. وتعكس أيضاً التحدي المرتبط بنقل صيغة ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية إلى جمهور مختلف ثقافياً، مع ضرورة الحفاظ على الطابع المحلي.

يأتي هذا الاستثمار بعد توسعة عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج، ما يدل على ثقة مبكّرة من القائمين عليه في إمكانية تحقيق نجاح جماهيري، رغم التحديات المرتبطة بإطلاق نسخة جديدة من علامة تلفزيونية عريقة.

النسخة البريطانية من برنامج ساترداي نايت لايف هي محاولة حديثة لإحياء الفكرة في المملكة المتحدة بعد تجارب سابقة قصيرة لم تستمر طويلاً، أبرزها نسخة عام 1985. النسخة الحالية انطلقت بدعم شبكة سكاي، وتعتمد على مبدأ الضيف المقدم الذي يتغيّر أسبوعياً بدل وجود مقدم ثابت.

في النسخة البريطانية الحالية (2026)، قدّمت الحلقة الأولى الممثلة والكوميدية الأميركية، تينا فاي، تلتها أسماء مثل جيمي دورنان وريز أحمد في الحلقات التالية، بدل وجود وجه ثابت يقود البرنامج.

عموماً، لا يبدو "ساترداي نايت لايف" في نسخته البريطانية مجرد تجربة تلفزيونية عادية، بل مشروع ضخم بتكاليفه وإنتاجه، ما يجعله واحداً من أكثر البرامج الكوميدية تكلفة في التلفزيون البريطاني حالياً.