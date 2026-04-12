سابرينا كاربنتر تعتذر عن الإساءة للزغرودة العربية

قدّمت المغنية الأميركية سابرينا كاربنتر، أمس السبت، اعتذاراً رسمياً عبر منصة إكس بعد تذمّرها من زغرودة عربية خلال حفلها في مهرجان كوتشيلا، ليلة أول من أمس الجمعة. وكتبت كاربنتر عبر "إكس": "أعتذر، لم أرَ هذا الشخص بعيني ولم أسمع بوضوح. كانت ردة فعلي نابعة من الحيرة والسخرية، ولم يكن القصد منه الإساءة. كان بإمكاني التصرّف بشكل أفضل! الآن أعرف ما هي الزغرودة!".

وانتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت لمشادة كلامية بين كاربنتر ومعجبة من الحضور. كانت الفنانة الأميركية على البيانو على المسرح الرئيسي في مهرجان كوتشيلا بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، عندما أطلقت المعجبة زغرودة. فقالت كاربنتر في الميكروفون: "أعتقد أنني سمعت أحدهم يؤدي اليودل". وهنا خلطت بين الزغرودة ونوع آخر من أصوات الحنجرة يؤديه القرويون في الريف السويسري. وتابعت كاربنتر: "هل هذا ما تفعلينه؟ لا يعجبني هذا"، فردّت المعجبة: "هذه ثقافتي!"، فردّت كاربنتر ساخرة: "هذه ثقافتك؟". شرحت المعجبة: "إنها نداء احتفال"، فقالت كاربنتر ساخرة مجدداً: "ما الذي يحدث؟ هذا غريب".

Sabrina Carpenter está sendo criticada após tirar sarro de fã que fez um 'zaghrouta', som com a boca para simbolizar alegria na cultura árabe e africana, durante show no Coachella.



أثارت تصريحات كاربنتر غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ندد المتابعون بإهانتها الزغرودة والثقافة العربية. وهو ما أثّر على التعليقات حول حفل كان من المفترض أن يكون حدثاً مهماً في مسارها، إذ هي إحدى أبرز نجمات مهرجان كوتشيلا لهذا العام، إلى جانب الكندي جاستن بيبر والكولومبية كارول جي. وشهد عرضها ليلة الجمعة ظهوراً خاصاً للممثلين الأميركيين سام إليوت وويل فيريل ومواطنتهما الممثلة سوزان ساراندون. لكن ضجة الغضب أثرت على أجواء الاحتفاء، ووصلت إلى حدّ وصفها بالعداء للثقافة العربية والإسلاموفوبيا، ما اضطر الفنانة في النهاية إلى الاعتذار.