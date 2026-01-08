- أطلقت شركة بيلكين الأمريكية مجموعة جديدة لحماية شاشات الهواتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس، تتضمن حماية سائلة باسم Titan LiquidGuard، تستخدم تقنية "نانو تايتن" لتقوية الشاشات على المستوى الجزيئي، وتُباع بسعر 60 دولاراً مع ضمان إصلاح بقيمة 300 دولار. - المنتج الثاني، Titan SmartShield، هو واقي شاشة صلب تقليدي مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 60%، يهدف لحماية الشاشة من السقوط من ارتفاع مترين، ويُباع بسعر 50 دولاراً. - Titan EcoGuard، المنتج الثالث، يوفر حماية مضادة للانعكاس ومصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 97%، ويأتي بسعر 50 دولاراً، مع إصدارات إضافية تشمل ميزات مثل شاشة خصوصية وتقليل الضوء الأزرق.

أطلقت شركة بيلكين الأميركية، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، مجموعة جديدة من أدوات حماية شاشة الهاتف من بينها حماية سائلة. وعلى الرغم من متانة الزجاج المستخدم في شاشات معظم الهواتف الذكية الجديدة، إلا أنه لا يزال قابلاً للكسر، وقد يؤدي سقوطه مرة واحدة إلى تحويل الشاشة إلى شبكة من الخدوش. من أجل حماية شاشة الهاتف من مثل هذه الحوادث، عادة ما يلجأ المستخدم إلى طبقات حماية رخيصة لتقوية الأسطح، لكن "بيلكين" جاءت ببديل سائل للحماية هذه المرة.

يتعلّق الأمر بـTitan LiquidGuard (تايتن ليكويد غارد)، الذي يستخدم مزيجاً من أكسيد السيليكون المائي، والغرافين، وما تسميه "بيلكين" بتقنية "نانو تايتن"، لتقوية شاشات الهواتف على "المستوى الجزيئي". ويُباع هذا الواقي بسعر 60 دولاراً، ويأتي مع ضمان إصلاح الشاشة بقيمة 300 دولار. ويأتي "تايتن ليكويد غارد" جزءاً من مجموعة ثلاثية من أجل حماية شاشة الهاتف قدّمتها في معرض لاس فيغاس.

والمنتج الثاني في ثلاثية "بيلكين" يحمل اسم Titan SmartShield (تايتن سمارت شيلد)، وهو عبارة عن واقي شاشة صلب تقليدي هدفه حماية شاشة الهاتف من السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين. وهو مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة تصل إلى 60%، ويُباع بسعر 50 دولاراً.

أما ثالث منتج في الثلاثية فهو Titan EcoGuard (تايتم إيكو غارد)، الذي يأتي بسعر 50 دولاراً، ويعمل على حماية شاشات الهواتف بطبقة مضادة للانعكاس. وهو كذلك مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 97%. ويتوفر إصداران آخران من "إيكو غارد" يأتيان بميزات إضافية، تشمل شاشة خصوصية لحجب الهاتف عن أعين المتطفلين، وواقٍ يقلّل من الضوء الأزرق الذي قد يسبب الأرق.