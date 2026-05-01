زين مالك وعائلته يدعون إلى التبرع لغزة بدل إرسال الزهور خلال مرضه

- أعلن محل "ذا هيدن بوكيه" في إنكلترا عن توقف استقبال طلبات الزهور لزين مالك بسبب الإقبال الكبير، ودعا لتحويل قيمة الزهور إلى تبرعات لمشروع فلسطين لدعم غزة، بقيادة هانا سيث وساشا مالك بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية. - زين مالك، الذي تعافى من عارض صحي، شكر جمهوره والطواقم الطبية على الدعم، وأعرب عن أسفه لعدم لقاء جمهوره، مؤكداً دعمه للقضية الفلسطينية منذ سنوات. - يُعرف زين مالك بدعمه الإنساني لغزة، حيث شارك في حملات تبرعات ومساهمات مالية لدعم جهود الإغاثة، وهو مغنٍّ إنكليزي شهير وعضو سابق في فرقة "وان دايركشن".

أعلن "ذا هيدن بوكيه" (The Hidden Bouquet)، وهو محل زهور في شمال غرب إنكلترا، مساء الخميس، توقفه عن استقبال طلبات جديدة لإرسال باقات زهور إلى المغني البريطاني زين مالك وعائلته، نتيجة الإقبال الكبير عقب دخوله المستشفى أواخر إبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المحل، في بيان حمل اسم زين مالك وعائلته، أن عدد الطلبات تجاوز قدرته على تلبيتها، وأعرب عن تقديره لمشاعر الدعم التي عبّر عنها محبّو مالك، ودعا الراغبين في تقديم لفتة تضامنية إلى تحويل قيمة باقات الزهور إلى تبرعات لصالح "مشروع فلسطين"، وهي مبادرة إنسانية مجتمعية تقودها هانا سيث وساشا مالك (قريبة زين)، بالشراكة مع منظمة الإغاثة الإسلامية، لتقديم مساعدات عاجلة للعائلات في قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تعافي مالك من عارض صحي لم تُكشف تفاصيله، بعد دخوله المستشفى وإلغاء ظهور إعلامي كان مقرراً. وتوجّه إلى جمهوره، قبل أسبوع، برسالة عبر حساباته قال فيها: "إلى معجبيني.. شكراً لكم جميعًا على حبكم ودعمكم، لقد كان أسبوعاً طويلاً وما زلت أتعافى"، وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جمهوره، ووجّه الشكر إلى الطواقم الطبية من أطباء وممرضين واختصاصيي قلب وكل من ساهم في علاجه.

ولم يأتِ توجيه الدعم نحو غزة بمعزل عن مواقف سابقة لمالك، إذ يُعرف بدعمه العلني للقضية الفلسطينية منذ سنوات. عام 2014، نشر زين مالك تغريدة حملت وسم #FreePalestine (الحرية لفلسطين) لملايين متابعيه، ما أثار جدلاً واسعاً وعرّضه لتهديدات، قبل أن يجدّد موقفه في مايو/أيار 2021 بقوله: "أنا أقف مع الشعب الفلسطيني... لا يمكننا أن نبقى شهوداً صامتين على يُتم الأطفال وقتلهم.. يجب أن يتوقف هذا. الحرية لفلسطين".

كما ارتبط اسم زين مالك بمبادرات دعم إنسانية مرتبطة بقطاع غزة حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ شارك في مارس/آذار الماضي في دعم حملة تبرعات عبر تقديم مواد موقّعة للمساهمة في جمع التمويل، إلى جانب تقارير عن مساهمات مالية لدعم جهود الإغاثة.