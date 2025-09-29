زيد هلال... "وعد فولكلور 1917" والجمال التي عبرت فلسطين

- انتشار أغنية "تحيا فلسطين": ألّف زيد هلال الأغنية كمرثية للشهيد ونشيد ضد المحتل، وانتشرت بعد ظهورها في جلسة تصوير لألبومه "وعد فولكلور 1917"، مما أدى إلى تسجيلات مستعادة من فنانين عالميين. - مسيرة زيد هلال الموسيقية: موسيقي فلسطيني من بيت ساحور، درس الغناء العربي في جامعة بيرزيت، وشارك في إقامة موسيقية في السويد، وأطلق ألبومه بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية. - إلهام الأغنية وتحديات الفنانين الفلسطينيين: استوحى هلال فكرة الأغنية من تاريخ قوافل الجمال، ويواجه الفنانون تحديات سياسية وأمنية، ويأمل في مستقبل أفضل، بينما تستمر الأغنية كرمز لتكريم الشهداء والدعوة للحرية.

"شيل شيل عالجمّال شيل يا حوّطتك بالله/ دم الشهيد معطّر بالهال ليل يا ليله/ ويل ويل عالظالم ليله ويله من الله/ لاسهر على نجوم الليل أنا اداويله".

عندما ألّف زيد هلال هذه الكلمات ضمن أغنية "تحيا فلسطين" أو Libre Palestina، لم يكن يتوقّع أنها ستلقى رواجاً ساحقاً لدى الجمهور الفلسطيني خصوصاً، والعربي عموماً. هي كلمات صيغت مرثيةً لشهيد مسجّى تحت لحاف من نجوم الليل، وفي الآن نفسه نشيداً غاضباً يتوعّد المحتل الظالم ببئس المصير. عُرفت من خلال مقطع من جلسة تصوير حيّة لألبوم هلال الأول "وعد فولكلور 1917"، يظهر فيه مغنّياً المرثية تلك مع فرقته. سرعان ما انتشر الفيديو انتشاراً فاق تصوّر الفنان الشاب، ثم تبع ذلك الانتشار الكاسح موجة من تسجيلات مستعادة للأغنية من فنانين وجوقات حول العالم، مثل رلى عازار ونويل خرمان، وكورال غاردينيا من سورية، إضافةً إلى فنانين في غزة، مثل الشاب سميح المدهون وعازف الغيتار أحمد معين. اللافت أن المقطع ذاع صيته لدى الشريحة الأوسع على اعتباره جزءاً من أغنية شعبية قديمة ربّما لتماهي كلماتها مع مفردات التراث الشعبي وبساطة جملتها اللحنية، وغفل كثيرون عن حقيقة أنها أغنية حديثة المنشأ ومن تأليف هلال بنفسه.

زيد هلال (1991) موسيقي فلسطيني من مواليد بلدة بيت ساحور الفلسطينية، بدأ دراسة الموسيقى منذ الطفولة متعلّماً العزف على آلتي العود والبزق تباعاً. يحمل هلال شهادة في إدارة الأعمال لم تُغنِهِ عن متابعة شغفه الأول، فالتحق بقسم الموسيقى العربية في جامعة بيرزيت عام 2018، إذ تعمّق في دراسة الغناء العربي المشرقي، وهي المادة التي يدرّسها اليوم للأطفال في معهد إدوارد سعيد للموسيقى؛ البيت الأول الذي احتضنه تلميذاً طفلاً في أولى خطواته الموسيقية. لسنوات عديدة، كان هلال يطوّر نفسه عازفاً بعيداً عن الأضواء، إلى أن شارك عام 2014 في إقامة موسيقية في السويد فتحت له باباً للتعرّف إلى عشرات الموسيقيين العالميين، ليدرك رغبته الدفينة في أن يكون مغنّياً إلى جانب العزف والتأليف الموسيقي. وها هو اليوم، يظهر بعمل متكامل مضيفاً اسمه إلى قائمة الموسيقيين والمؤلفين الفلسطينيين عبر ألبوم يحمل عنوان "وعد فولكلور 1917" في إشارة ساخرة إلى وعد بلفور الذي أُطلق عام 1917 مانحاً أرض فلسطين لليهود المضطهدين أوروبياً موطئاً لتعزيز الحركة الصهيونية فيها واحتلالها.

في سخرية مقابلة، أُنتج الألبوم بتمويل الاتحاد الأوروبي، ضمن منحة مشكال المنفَّذة تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني. يحدّثنا هلال عن مفهوم "الوعد" في العنوان الفني فيقول: "هو وعد لنفسي أن أقدّم ما يثري الفولكلور وأن أقوّض بذلك وعد الإنكليز (بلفور)". ويكمل بأن العمل يسلّط الضوء على القضيّة الفلسطينية من خلال تقديم الأغاني التراثية التي ما زالت بتاريخها حاضرة ومتماهية مع حاضرنا، إلى جانب تقديم أغان جديدة تحمل هوية فلسطين الموسيقية. الألبوم يضم ثماني أغان مزجت بين الموسيقية الشرقية والغربية وجميعها من توزيع هلال، أربع منها من مؤلفاته الخاصة هي "زهرة،" و"أنا من فلسطين"، و"تحيا فلسطين" (شيل عالجمّال) و"أصحاب الليل". يضمّ الألبوم أغاني من تراث بلاد الشام هي "حيّد عن الجيش"، و"الأعادي"، و"بيّا ولا بيك"، إضافة إلى توزيع خاص للأغنية الشهيرة "يا عيونِك" التي عرفت بصوت الفنانة سناء موسى، وهي في الأساس لوسيم الكردي كاتباً وسهيل خوري ملحّناً.



أمّا عن سرّ انتشار "شيل عالجمّال" واللغط الذي أثير حول أصولها، فهو ليس بالأمر المستغرب؛ إذ إن زيد هلال استوحى فكرة الأغنية من تاريخ قوافل الجمال التي اعتمدت قديماً لنقل البضائع والسفر: "عندما كان الجمّال يمرّ في قريتنا، كان الناس يحمّلون عليه أيضاً مستلزمات العرس من مأكل ومشرب وغيره"، يقول هلال، متابعاً: "حينها، كان يرفع العريس على الأكتاف ليهتف الجمع "شيل عالجمّال شيل / يا حيّ الله ليالي الشيل". كل ما فعلته هو أني تخيّلت شهيداً موضع العريس ومن هنا أتت الكلمات "شيل عالجمّال شيل/ دمّ الشهيد معطّر بالهال".

صُوّر وسُجّل الألبوم في استوديو L’Drum Room في بيت لحم، وشارك في العزف بيار الطويل (درامز)، رامز أبو عيطة (باص غيتار)، فيليب جراد (غيتار كهربائي)، فيكتور قواس (غيتار كلاسيك)، وسيم قسيس (إيقاعات)، أيهم جلال (ناي وكلارينيت)، كريم بركات (كمان)، حسام برهم (بيانو وسينثسايزر). ترافق زيد الغناء في التسجيل مجموعتان، إحداهما مؤلّفة من تلميذاته في المعهد، وهنّ إليسا رشماوي، ونتالي أسمري، وذكريات خير، وسينتيا خير، ودانييلا أبو الليس. أما المجموعة الأخرى فعمادها السيدات من "جوقة التراث الفسطيني" وهنّ رينال الزغبي مؤسسة الجوقة، ورشا البردويل، وحفيظة مصلح، ولينا قسيس، ونتلي قمصية. الجوقة تلك هي التي ألهمت هلال كتابة كلمات "شيل عالجمّال"، وكان هلال قد تعرّف إليهن حين قصدنه عارضات عليه عشرات من الأغاني التراثية اللواتي جمعنها، وأبرز ما فيها كان من السامر الساحوري، والسامر هو نمط تراثي غنائي في فلسطين. إثر ذلك اللقاء، وثّق هلال الأغاني تلك بالنوتة الموسيقية وإضافتها إلى المكتبة الموسيقية الفولكلورية في معهد إدوارد سعيد.



يحكي زيد هلال المهتم بحفظ التراث وصونه، عن صعوبات الفنانين في فلسطين لما يواجهونه من ضغوط سياسية وأمنية وصعوبات السفر والتنقّل، ويختصر ذلك برؤية لواقع أجمل من دون احتلال، إذ يقول: "أحلم بيوم أستطيع فيه أن أتنقل ما بين بيت لحم وبيروت والشام من دون حدود وعوائق".

ويدرك هلال أهمية أن يكون الفنان متصلاً بواقعه بـ"كينونته ووجدانه" بحسب وصفه. ومن هنا يشعر بمسؤولية أن يعمل على إثراء التراث الموسيقي لبناء تراث جديد يحمل الهوية الفلسطينية. يستمر زيد هلال اليوم في تأليف أغان جديدة ليبدأ العمل على مشروع متوقّع له أن يرى النور العام القادم، فيما تتابع أغنية الجمّال الصغيرة مسيرتها هتافاً يكرّم شهداء فلسطين ويعد بيوم يشهد حريّتها.