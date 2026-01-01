زياد الرحباني وبوب ديلان... تلك المتوازيات المتقاطعة

في اليوم الأوّل من العام الجديد، تصادف الذكرى السبعون لميلاد زياد الرحباني الذي رحل العام الماضي. فرادة تجربته وحضوره في بلده، لبنان، وفي المشرق، تجعل من الصعب مقارنته بغيره؛ فهو ممّن سعى الآخرون إلى تقليدهم، ولم يسعَ هو إلى تقليد أحد سوى في ما طَرُف ونَدَر، كارتدائه، في بعض حفلاته، الطاقيةَ المدوّرةَ الملونةً، على طريقة عازفيّ الجاز ثيلونيوس مونك وفريدريك غولدا.

فضلًا عن ذلك، فإنّ المقارنات بين فنانين ذوي تأثيرٍ عميق في ثقافات شعوبهم خارج نُطُقِ تلك الشعوب تكاد تكون مستحيلة؛ فلا المتنبي شكسبيرُ العرب، ولا ريتشارد فاغنر سيّدُ درويشِ الغرب؛ إذ تختلف السياقات التاريخية والحضارية لكلّ تجربة إبداعية، فتُميّزها عن غيرها، وتُحدّد مساراتها وخياراتها الفنية والشخصية.

مع ذلك، ثَمّة أحياناً توازياتٌ تسترعي الانتباه، تنشأ بين تجارب بعض المبدعين وأشكال حضورهم في الفضاء العام وتأثيرهم فيه. وتبدو، لوهلة، كما لو أنّها تقترب لتتقاطع، كتلك التي بين زياد الرحباني مثلاً وعازف البلوز وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان (1941).

أوّل تلك التوازيات هي الفرادةُ نفسها، التي جعلت كُلًّا منهما قطبًا جاذبًا لا يَنْجذب، يُقلَّد ولا يُقلِّد، بما يُفضي تلقائيًا إلى تهافت أيّ محاولة لمقارنتهما، سواء ببعضهما بعضًا أو بغيرهما من أسلافٍ أو معاصرين؛ إذ إنّ امتلاكهما ملكةَ الظهور بوصفهما صانعي تقليعة (Trend Makers)، وليسا مستهلكين لها، أكسبهما القدرة على التأثير الجيلي، من خلال دمغ الجمهور بطابعهما، على مستوى الذائقة الفنية، ومنطق التفكير، وحتى المظهر، لجهة المسلك والملبس ولغة الجسد.

في توثيقها لإرثه الفنّي، تصف موسوعة بريتانيكا بوب ديلان بأنّه "أنجب مُقلّدين" من الشبيبة، سواء من روّاد المقاهي المنخرطين في السجالات السياسية، أو من مرتادي استوديوهات التسجيل، الطامحين إلى الشهرة في مجال الأغنية الجماهيرية: ففي حين جسّد زمن نجم الروك إلفيس بريسلي (1935 - 1977) نمطَ حياة المتعة والملذّات كما تخيّله جيل "الحلم الأميركي" في عزّ رخاء ما بعد الحرب العالمية الثانية، أعاد ديلان تأطيرها بوصفها أغنية احتجاج، فاستأثر بجيل الستينيات المتأثّر بحركتَي الحقوق المدنية ومناهضة حرب فيتنام.

(رسم: محمد معطي)

أما زياد الرحباني فقد نجح في ما أخفقت به العروبة بعد هزيمة حزيران 1967، وما تلاها من أفول الناصرية وتقهقر اليسار، إذ أعاد النبض إلى حسّ الانتماء العابر للحدود لدى النخب من شباب المنطقة الناطقة بالعربية، ولا سيما في عقد التسعينيات، إذ تبلورت الحاجة إلى التعبير والتوق إلى التغيير. وقد فعل ذلك لا من منبر الزعامة السياسية، بل من خلف آلة البيانو، على خشبة المسرح، وكرسي المقابلة الإذاعية والتلفزيونية؛ ليس بفصاحة الخطاب وحماسة الديماغوجيا، بل بالدعابة الموجعة والجملة الموسيقية المبتكرة، عبر جازٍ مُطعَّم بالمقامات الشرقية والتراث المحليّ.

وجد كلا الفنانين نفسيهما في مواجهة مع "المؤسسة"، بوصفها مفردةً تختزل قوى الهيمنة والقهر، على اختلاف تجلّياتها في كلٍّ من لبنان والولايات المتحدة. وقد أسهمت هذه المواجهة في استقطابهما للرأي العام، ليتأطّر بها نشاطهما الفنّي داخل الوعي الجمعي، حتى في اللحظات التي شاء فيها أيٌّ منهما الإبداع بمنأى عن السياسة. وهكذا غدا التمرّد أحد مظاهر حضورهما الثابتة في الإعلام.

فقد سعى ديلان، الفنان، جاهداً إلى الإفلات من القيد الذي ثبّته داخل حلبة مقارعة "المؤسسة". في مذكّراته المعنونة "تآريخ" (Chronicles) يشكو، حين زار مهرجان وودستوك في مدينة نيويورك الأميركية سنة 1969، كيف أن "رعاع الراديكالية باتوا يرنون إليه بوصفه أميراً للاحتجاج". مُضيفاً أنه "ثمة القليل مما يجمعه بمن بات ينبغي عليه أن يكون صوتاً لهم". مع ذلك، استمر ذلك الصوت حاملاً روح التغيير في كلٍّ من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

كانت هموم لبنان والمنطقة المحيطة به، بالنسبة إلى زياد الرحباني أعظم من أن يتمكّن من النأي بنفسه أو بفنّه عنها. لم تتمثّل له "المؤسّسة" جهازاً بيروقراطياً مالياً–سياسياً يلجم الحريّات ويعمّق الفجوات بين نصفَي الأرض الشمالي والجنوبي، وإنما بنىً إقطاعيّةً عصبيّةً قروسطية استباحت خيرات البلاد، وجعلت من أرضها ساحة اقتتال دامٍ في ما بينها، فحالت دون تحقيق حلمه بأن يتفرّغ كليّاً للعزف. وقد نبّه جمهوره، في أكثر من مناسبة، إلى أنّه موسيقيٌّ أولاً قبل أن يكون سياسياً، وأنه يتمنّى ألا يُحصَر في أيّ خانةٍ خارج الفن. وفي معرض أحد حفلاته في صور، قال: "أنا لا فرخ البطّ عوّام، ولا مسبّع القارّات، بتمنّى بس دقّ ع هالبيانو".

أتى انشغال كلٍّ من زياد الرحباني وبوب ديلان بقضايا السياسة والمجتمع نتيجةَ توازٍ آخر جمع بين شخصيّتَيهما الفنيّتَين، تمثّل في متلازمة الموهبتين الموسيقيّة والشعرية. وقد أتاح لهما هذا التلازم إنتاج أغنيةٍ تكونُ وسيطاً لبثّ خطابٍ، وبعثِ رسائل ظاهرة وأخرى مستترة، فلا تقف عند حدود التطريب أو الترفيه المحض، ولا يُختزل النصّ فيها بوصفه حشوةً حلوة للموسيقى، يكفي أن يكون الحبّ أو الحنين مادّةً أوليّة لها. كما أنّ مقدرتهما على تطويع اللغة وشحنها بالمجاز أكسبت نصوصهما عمقاً فكرياً، جعلها قابلةً للتوظيف في مساءلة الواقع، لا في الاكتفاء بتزويقه.

على أثر المفاجأة التي أحدثها منحُ لجنة نوبل جائزةَ الأدب لأيقونة البوب، بوب ديلان عام 2016، احتدم النقاش في الأوساط النقدية حول ما إذا كان يمكن بالفعل النظر إلى أغانيه بوصفها مُنجزًا شعريًا. فقد كانت تلك المرّة الأولى التي تُمنَح فيها الجائزة لكاتب أغانٍ، وليس لشاعر أو روائي، الأمر الذي أفضى إلى إعادة قراءة نصوصه من منظورٍ أدبي، للكشف عن كيفية توظيفه تقنيات الكتابة الإبداعية، كالإيحاء والاستعارة؛ ما قاد ديلان، بحسب بيان لجنة نوبل، "إلى خلق تعابير شعرية جديدة ضمن الإرث العظيم للغناء الشعبي الأميركي".

كما كان زياد قد استفاد من تجربة أبيه وعمّه، عاصي ومنصور، في توظيف اللغة المحكيّة، سواء في المسرح أو في الأغنية، ثم حوّلها إلى وسيلة تعبير أشدّ حدّة وجرأة، أقرب إلى أداةٍ لغويّة جارحة، مَشحوذٍ نصلُها على حجر السخرية الموجعة. فلم تعد تقف عند تمثيل البيئة المحلّية، أو مقاربة الحبّ كما يُعاش ويُختبَر في الزمن الحاضر، بل أخذت تشتبك مباشرةً مع المعاناة الانسانية لساكن المدن الحديثة في المشرق، مع حفاظها، حين يقتضي السياق الموضوعي، على الحساسيّة الشعريّة التي ميّزت النصوص الرحبانيّة المبكّرة، بعد أن عصرنها زياد، حتى طال أمد تأثيرها وامتدّ إلى أجيال لاحقة من مستمعين ومستلهمين.