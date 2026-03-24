- شهدت بولندا زيادة كبيرة في الهجمات السيبرانية، حيث تعرضت لـ270 ألف هجوم في عام 2025، مما يعكس تصاعد التهديدات الإلكترونية بشكل مستمر. - في ديسمبر الماضي، تعرضت بولندا لهجوم سيبراني مدمر استهدف نظام الطاقة، مما أثر على 500 ألف عميل، ويُشتبه في أن مصدره كان روسيا، مما يبرز التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. - عززت الحكومة البولندية دفاعاتها السيبرانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أصبحت العمليات السيبرانية جزءاً لا يتجزأ من الحرب، مع استمرار التحقيقات في محاولات هجوم من إيران.

صرّح مسؤول حكومي بولندي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد واجهت الهجمات السيبرانية أكثر بمرتَين ونصف في عام 2025 مقارنة بالعام الأسبق، وأشار إلى أن الأرقام في ارتفاع مستمر. وقال نائب وزير الشؤون الرقمية، بافيل أولشيفسكي، إنّ بولندا كانت هدفاً لـ270 ألف هجوم سيبراني خلال العام الماضي، وأضاف: "لقد كُنّا في حرب في الفضاء السيبراني لسنوات عدّة حتى الآن. إنّ عدد الحوادث والهجمات يتزايد على نحوٍ كبير وجذري عاماً بعد عام".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، واجهت بولندا هجوماً مدمراً على نظام الطاقة لديها، يعتقد أنه غير مسبوق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. وخلال صباح وبعد ظهر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، استهدفت هجمات سيبرانية منسقة محطة مشتركة للحرارة والطاقة، توفر التدفئة لنحو 500 ألف عميل، بالإضافة إلى مزارع رياح وطاقة شمسية عدة في بولندا. ويشتبه في أنّ مصدره كان روسيا.

وعزّزت الحكومة البولندية، التي يقودها الآن رئيس الوزراء دونالد توسك، دفاعاتها السيبرانية منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا

في 24 فبراير/شباط 2022، وأصبحت العمليات السيبرانية جزءاً لا يتجزّأ من الحرب، إذ تنسّق الهجمات السيبرانية والضربات العسكرية بشكل متكرّر، وتشمل البرمجيات الخبيثة والتصيد الاحتيالي والتضليل.

ويبدو أن الهجمات السيبرانية ممتدة إلى 2026، ففي مارس/آذار الحالي، وبالتزامن مع الحرب في إيران، أعلنت الحكومة البولندية أنها تحقّق في ما إذا كانت إيران قد نفّذت محاولة هجوم إلكتروني على منشأة أبحاث نووية في البلد الأوروبي. ورصدت بولندا حينها محاولة هجوم إلكتروني على خوادم المركز الوطني للأبحاث النووية أحبطتها السلطات. ولطالما اعتمدت طهران تاريخياً على العمليات السيبرانية، ويُعدّ الفضاء السيبراني مجالاً رئيسياً يتبلور فيه الرد الإيراني على العدوان.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)