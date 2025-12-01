"زوتوبيا 2" يحقق عائدات قياسية عالمياً بـ556 مليون دولار

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" (Zootopia 2)، من إنتاج "ديزني"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الشكر التي امتدّت خمسة أيام، محققاً 156 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

الفيلم، الذي يتناول مغامرات شرطيَّين في عالمٍ من الحيوانات الناطقة التي تتحدّى الصور النمطية، هو الجزء الثاني من العمل الأصلي الصادر عام 2016 والفائز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم تحريكي.

يرى الممثل كي هوي كوان، الحائز على جائزة أوسكار، أنّ الفيلم يقدّم رسالة صحيّة حول أهمية الوثوق بالآخرين للحصول على الدعم العاطفي. وأوضح كوان، الذي يقدّم الأداء الصوتي لشخصية غاري دي سنيك، وهي أفعى تتولّى حماية عائلتها، لوكالة رويترز: "نشأتُ في عائلة صينية تقليدية للغاية، وتعلّمتُ إخفاء الكثير من مشاعري وعدم مشاركتها مع الآخرين". وأضاف نجم فيلم "إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس" (Everything Everywhere All at Once) أنّ كبت المشاعر ليس صحيّاً على الإطلاق، معتبراً أنّ الجزء الثاني من "زوتوبيا" يقدّم فرصة للناس لاستكشاف أهمية مشاركة تجاربهم وتعزيز التعاطف.

ويواصل "زوتوبيا 2 (Zootopia 2)" أحداث الجزء الأول الذي حظي بإشادة واسعة عام 2016، وتدور قصته حول الأرنب الشرطية المبتدئة جودي هوبس، والثعلب المخادع نيك وايلد، اللذين يتعاونان للتحقيق في اختفاء حيوانات مفترسة.

وينطلق الجزء الثاني من النقطة التي انتهى عندها الجزء الأول، حيث يشرع جودي ونيك في مغامرة جديدة لكشف حقيقة الشخصية المنتمية إلى عالم الزواحف غاري دي سنيك (Gary the Snake).

وشارك في إخراج الجزء الثاني بايرون هوارد وجاريد بوش اللذان عملا أيضاً على الفيلم الأول. ويضم طاقم الأداء الصوتي الممثل إدريس إلبا في دور القائد بوجو، والمغنية شاكيرا في دور الغزالة نجمة البوب جازيل، إضافة إلى الوافدين الجدد باتريك واربورتون في دور رئيس البلدية برايان ويندانسر، وهو حصان، وفورتشن فيمستر في دور القندس نيبلز مابليستيك.

وأكّد ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" أنّ هذه الأرقام تمثّل "انطلاقة رائعة لجزءٍ ثانٍ من فيلم تحريكي". وأضاف أنّ "ديزني" و"بيكسار" غالباً ما تحققان أرباحاً أعلى في الأجزاء الثانية مقارنة بالأولى. وأشار غروس إلى أنّ "الأفلام تحقق في المتوسط إيرادات أعلى بنسبة 71% خلال أسبوعها الأول"، لافتاً إلى الأداء القوي للفيلم في الصين.

وعلى المستوى العالمي، حقق الفيلم 556 مليون دولار، وهو رقم وصفه موقع هوليوود ريبورتر بأنّه أهم انطلاقة عالمية لفيلم تحريكي على الإطلاق.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "ويكد: فور غود" (Wicked: For Good)، الجزء الثاني من سلسلة يونيفرسال الموسيقية عن أشهر ساحرتين في أرض أوز، محققاً 93 مليون دولار. والفيلم مقتبس من مسرحية عُرضت في برودواي تستند إلى رواية غريغوري ماغواير الصادرة عام 1995.

وجاء ثالثاً فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" (Now You See Me: Now You Don’t) محققاً 10 ملايين دولار، ويشارك فيه جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر وديف فرانكو ووودي هارلسون، حيث يستهدفون مجرمين خطرين.

وفي المرتبة الرابعة حلّ فيلم "بريديتر: بادلاندز" (Predator: Badlands)، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج "توينتيث سينتشري"، مع عائدات بلغت 6.6 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "ذا رانينغ مان" (The Running Man) المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل محققاً 5.5 ملايين دولار.

وفيما يأتي بقية التصنيف:

فيلم "إتيرنيتي" (Eternity) 5.2 ملايين دولار، فيلم "رانتال فاميلي" (Rental Family) 3.1 ملايين دولار، فيلم "نورمبرغ" (Nuremberg) 1.1 مليون دولار، فيلم "سيسو: رود تو ريفنج" (Sisu: Road to Revenge) 1 مليون دولار، فيلم "ريغريتينغ يو" (Regretting You) 705 آلاف دولار.

(فرانس برس، رويترز)