زهران ممداني ينشر إعلاناً عبر "فوكس نيوز" المعادية له

طرح المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمنصب عمدة نيويورك الاشتراكي المسلم زهران ممداني إعلاناً تلفزيونياً على شاشة شبكة فوكس نيوز، بالرغم من أنها شاشة يمينية تعادي ممداني وأفكاره وتحاربه تقاريرها منذ سطوع نجمه. وصباح السبت شاهد جمهور الشبكة، المعروفة بتأييدها لإسرائيل والرئيس دونالد ترامب والمعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين، ممداني وهو يقفز إلى شاشتهم ليصحّح نظرتهم ضده.

يبدأ إعلان ممداني، الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، بلقطات سريعة من "فوكس نيوز" نفسها تصف ممداني بأنه "شيوعي". ويقول المرشح في الإعلان: "أنا زهران ممداني الحقيقي، لستُ الشخص الذي يتحدثون عنه في هذه القناة. أجندتي الراديكالية؟ طي صفحة السياسات المدعومة من المليارديرات التي يتبناها أندرو كومو، وجعل المدينة ميسورة الكلفة، ومكافحة الهدر الحكومي، والحفاظ على أمن نيويورك، والوفاء بوعودنا".

زهران ممداني المرشح الأبرز

جاء الإعلان يوم السبت، في أول أيام التصويت المبكر المباشر في السباق الانتخابي على منصب العمدة في مدينة نيويورك، ليختار سكان المدينة بين الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كورتيس سليوا، وحاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو. ومنذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو/ حزيران، أصبح ممداني، النائب في برلمان ولاية نيويورك عن حي كوينز الشعبي، الأوفر حظاً للفوز، فهو متقدم بفارق كبير على كومو، الذي يسعى لتقليص هذا الفارق من خلال مناشدة سكان المدينة المحافظين عبر البرامج اليمينية، بما في ذلك من خلال "فوكس نيوز".

ولم ترشَح بعد معلومات حول ثمن هذه الحملة الإعلانية، لكن كلفتها تقدّر بمئات الآلاف من الدولارات، وهي محاولة أخرى من ممداني للتواصل مع المحافظين بشكل مباشر لمحاولة ثنيهم عن التصويت لكومو. وتضاف هذه المحاولة إلى مقابلة مع "فوكس نيوز" قبل أيام، حيث أبدى المرشح الشاب استعداده للعمل مع الرئيس ترامب بشأن قضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.