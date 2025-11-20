زهران ممداني يزور مطعماً جزائرياً ويتعرّف إلى شخصيات الثورة

- زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، زار مطعم The Casbah Café الجزائري، حيث التقط صورًا مع الموظفين والمعجبين، مما لاقى ترحيبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. - يتميز المطعم بأجواء جزائرية أصيلة، مزينًا بصور أبطال ثورة التحرير الجزائرية، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية مثل الكسكس والزلابية، بالإضافة إلى الحلويات المحلية والعالمية. - بدأ ممداني مهامه كعمدة، ملتزمًا بتعهداته بتوفير معيشة أرخص وفرض ضرائب على الأغنياء، مما أثار جدلاً واسعًا لكنه فاز في الانتخابات ضد الحاكم السابق أندرو كومو.

ظهر عمدة نيويورك الجديد في مطعم جزائري معروف بأطباق وأجواء من الوطن الأم. وأظهرت مقاطع من مساء أمس الأربعاء زهران ممداني وهو يتجول في مطعم The Casbah Café ويلتقط صوراً مع موظفيه ومعجبين مرحِّبين به. كما نشر المطعم صورة لممداني مع صاحب المطعم، حليم، وعلّق عليها "زهران ممداني عندنا"، وهي الصورة التي استقبلها المتابعون بالبهجة والترحاب كما ظهر من التعليقات.

ويتميّز المطعم بأجواء من العاصمة الجزائرية، لكنه يتميز أيضاً بكونه مزيناً بصور أبطال ثورة التحرير الجزائرية، مثل حسيبة بن بوعلي، زيغود يوسف، جميلة بوحيرد، وآخرين. وقد ظهر بعضهم خلف ممداني وحليم في الصورة التي نشرها المطعم. لم يفُت معلّقة أن تسأل حليم: "أتمنى أن تكون قد أخبرته من هي تلك الشخصيات التاريخية في الصور خلفه مباشرةً"، فأجابها حليم من خلال حساب الصفحة: "لقد فعلت".

ويقع The Casbah Café (مقهى القصبة) في 3919 شارع غرين بوينت، سانيسايد، في نيويورك. وهو مطعم صغير مملوك لعائلة حليم، بمقاعد وخدمة محدودة، يقدم سندويشات طازجة محلية الصنع، وسلطات، وقهوة، وحلويات، ويعد بفطور وغداء صحيين. كما يقدّم أطباقاً تتراوح وصفاتها بين الكسكس والرشتة والزلابية والحمص ووصفات دجاج ولحم وسمك، بالإضافة إلى أنواع الحلويات المحلية والعالمية.

وشرع زهران ممداني (34 عاماً) في تنفيذ مهامه عمدةً، بينما يترقب النيويوركيون تطبيق تعهداته بمعيشة أرخص في المدينة العملاقة، وفرض ضرائب على الأغنياء بشكلٍ أغضبهم وشنّ حملات شيطنة واسعة ضده، لكنه كسب رغماً عنها في الانتخابات الأخيرة لعمدة نيويورك، منتصراً على شخصية ثقيلة الوزن مثل الحاكم السابق أندرو كومو.