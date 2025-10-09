زعيم بالاو أول رئيس دولة يجري مقابلة مباشرة تحت الماء

غاص رئيس دولة بالاو (Palau) الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ إلى أعماقٍ جديدة بالمعنى الحرفي، بعدما أصبح -على حدّ قوله- أولَ زعيم في العالم يُجري مقابلةً مباشرةً بالكامل تحت الماء.

وفي محاولةٍ لرفع الوعي بأهمية حماية المحيطات، أجرى الرئيس سورانغل ويبس الابن، الذي يقود دولةً لا يتجاوز عدد سكانها 17,600 نسمة، المقابلةَ برفقة "حورية بحر" إلى جانب صدفةٍ ضخمة. وأوضحت الرئاسة أنّ المقابلة نُفِّذت باستخدام تقنيةٍ تُدعى "قناع الحديث عبر الضوء" (LiFi Talking Mask)، وهي تقنيةٌ تُتيح نقل الصوت تحت الماء باستخدام الضوء، ويُروَّج لها من قِبل رائد الأعمال الاجتماعي غونتر باولي.

وجاء في بيانٍ صادرٍ عن مكتبه: "استضافت بالاو بنجاحٍ أول محادثةٍ مباشرةٍ تحت الماء في العالم مع رئيس دولة". وأظهر مقطعُ فيديو نشرته مجموعة "الاقتصاد الأزرق" (Blue Economy)، التي نسّقت هذه المبادرة، الرئيسَ ويبس وهو يرتدي معدّات الغوص ويتحدث مع "حورية البحر"، التي كانت في الحقيقة السباحةَ الأولمبية والناشطة الإستونية ميرلي ليفاند. غير أنّ الصوتَ بدا مشوشاً بعض الشيء، ما يشير إلى أنّ التقنية لا تزال قيد التطوير.

تُعدّ بالاو أرخبيلاً يضم نحو 340 جزيرة تقع شرق الفيليبين، وهي من أكثر الدول عرضةً لارتفاع مستوى سطح البحر. وقد أقرّ ويبس بأنّ بعض الجزر المرجانية الصغيرة في بلاده قد تختفي خلال السنوات المقبلة. وفي حديثه بعد انتهاء الغوص، صرّح قائلاً: "لطالما آمنت بالاو بالاستخدام المستدام للمحيطات، فهذا في حمضنا النووي".

وكان رئيس جزر المالديف آنذاك، محمد نشيد، قد أثار اهتمام العالم عام 2009 عندما عقد اجتماعاً لحكومته تحت الماء بمشاركة الوزراء وهم يرتدون معدات الغوص. كما أجرى الرئيس السابق لجزر السيشل، داني فور، مقابلةً عام 2019 من داخل مركبةٍ غاطسة في مياه المحيط الهندي.