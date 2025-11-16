ريما خشيش تغني فؤاد عبد المجيد: يا مَن إذا

- اختارت ريما خشيش في ألبومها "يا من إذا" تقديم رؤية تأويلية لموشحات فؤاد عبد المجيد، بمزج المقام الشرقي مع الجاز، متجاهلة معايير السوق التجارية، مما يعكس فلسفتها الفنية. - استخدمت الآلات الموسيقية مثل الكونترباص والكلارينيت والدرامز والبيانو بشكل مبتكر، مما أضاف أبعاداً جديدة للموشحات، مع الحفاظ على روح عبد المجيد. - اعتمد الألبوم على تقنية "العزف الحيّ" وطبع على أسطوانات فينيل، مما يعكس التزام خشيش بالجودة والعمق الفني، مقدمة تجربة تمزج بين التراث وجماليات العصر الحديث.

اختارت المطربة اللبنانية ريما خشيش أن يكون ألبومها الجديد محاولة لتقديم رؤية تأويلية لعدد من موشحات الملحن المصري فؤاد عبد المجيد (1926- 1994)، وأن تعيد تقديم هذا القالب التراثي في إطار معاصر يمزج بين المقام الشرقي وموسيقى الجاز، من دون التفات إلى معايير السوق، أو انشغال بنجاح جماهيري.

يحمل الألبوم عنوان "يا من إذا"، ولعله يمثل نقطة مفصلية في مسيرة خشيش الفنية، ليس لكونه تكريماً لفنان غائب فحسب، وإنما لكونه مشروعاً جاداً استغرق عامين من التحضيرات المكثفة ليضم عشرة موشحات من أعمال عبد المجيد، بروح جديدة تكمن في عملية التوزيع التي تتجاوز تلبيس الإيقاع الشرقي بآلات غربية. إن دلالات الألبوم تتخطى جمالياته الصوتية لتلامس جوهر الفلسفة الفنية التي تتبناها خشيش.

ففي عصر يتجه فيه الغناء نحو التبسيط والاستجابة للمتطلبات التجارية، يشكّل إصرارها على النمط الغنائي "الثقيل"، واعتمادها على اللغة الفصحى، تحدياً صارخاً يرفع من سقف التوقعات الفنية لدى المستمع. يُمثّل فؤاد عبد المجيد حالة فريدة من التفاني في السياق الموسيقي المصري. تخرّج في كلية الزراعة (قسم الكيمياء) وعمل في وزارة الزراعة حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة، وهو مسار مهني لا يشير ظاهرياً إلى ارتباطه العميق بالتأليف الموسيقي.

مع ذلك، كان شغفه الحقيقي يكمن في الموسيقى الكلاسيكية، التي تعلم أصولها من الموسيقار المخضرم صفر علي، كما تلقى الموشحات من أكابر حفاظها وفي مقدمتهم درويش الحريري وإبراهيم شفيق وفؤاد محفوظ. في منتصف خمسينيات القرن الماضي، قرّر عبد المجيد أن يتخصص في تلحين الموشحات، لكن لم يسطع نجمه، ولم ينل قدراً من الشهرة إلا مطلع الثمانينيات، أي وهو في الرابعة والخمسين من عمره، بسبب طبيعته الهادئة الخجولة وميله الواضح إلى الابتعاد عن الأضواء.

لكن جانباً كبيراً من الأوساط الفنية المصرية، بل جمهور المستمعين في مصر، لم يرضوا عن تجربة عبد المجيد في تلحين الموشحات، ورأوا فيها مجرد التزام بالهيكل الشكلي للموشح، مع افتقاد الصنعة الحقيقية، التي تمنح القالب روحه وشخصيته. وقد انحاز إلى هذا الرأي معظم الموسيقيين والهواة الكلاسيكيين الذين يرون في الموشح وعاء حافظاً للإيقاعات المركبة، بل المقامات المتأصلة، وأنه لا يمكن التسامح مع أي محاولة أو تلاعب يشوه القالب، حتى لو كان باسم التطوير ومواكبة العصر.

في المقابل، رأى بعض الموسيقيين في موشحات عبد المجيد إحياء لقالب مهجور، نسيه الشباب والأجيال الجديدة، وأن الرجل يحافظ على الثوابت الشكلية للقالب، ويمنحه شخصية عصرية تساعد على الانتشار والحفظ والغناء. يمكن التمثيل للتيار الأول بالمؤرخ الموسيقي محمود كامل الذي لم يكن يرى في إنتاج عبد المجيد موشحات ضعيفة اللحن فقط، بل لم يكن يعتبرها موشحات من الأصل. كما يمكن التمثيل للمرحبين بإنتاج عبد المجيد بالمايسترو سليم سحاب، الذي انحاز إلى تلك الأعمال، ودخل في سجالات مطولة مع رافضيها.

هذه الخلفيات مهمة لفهم ما أقدمت عليه ريما خشيش؛ فالأساس الذي بنت عليه لا يحظى بقبول أكثر المهتمين، الذين يعتبرونه "محاولة تغريب فاشلة" لقالب من أهم قوالب الغناء العربي التقليدي، ما يعني أن أي تطوير يحاول أن يدمج بين موشحات عبد المجيد وبين الجاز، سيضع المستمع أمام نمط جديد في غاية الارتباك، يمكن وصفه بأنه "تغريب التغريب".

كل ذلك يضاعف من التحدي الذي اختارت خشيش مواجهته، وهو في حقيقته تحد جماهيري وليس فنياً، إذ لا تدرك أذن الخبير صعوبات كبيرة في الصيغة التي حملها الألبوم الجديد، لكن ما طرحته لا يرضي الجماهير الكلاسيكية الطربية، التي لم تكن حفية بإنتاج عبد المجيد أصلاً، وكذلك لا يرضي جماهير البوب الغنائي، الذي أصرت ريما خشيش على الابتعاد عنه طوال مسيرتها الفنية. تلك المسيرة التي لم تضع "الجماهير العريضة" يوماً ما موضع الهدف المركزي.

في إعادة الصياغة التي قدمتها خشيش، حضر الكونترباص مع طوني أوفر، وعادةً ما يُستخدم الكونترباص في موسيقى الجاز لتحديد خط الباص (Walking Bass) وتوفير العمق الهارموني والإيقاعي. في هذا الألبوم، لا يكتفي الكونترباص بأداء دوره التقليدي، بل يتحول إلى عمود إيقاعي لحني ينسج حوله صوت خشيش. إنه يقدم إيقاع الموشح الذي قد يكون معقداً ولكن بنبض أكثر حرية وأقل صرامة، ما يمنح الموشح خفة حديثة.

يؤدي الكلارينيت، الذي يعزفه مارتن أورنشتاين، دوراً محورياً في إحداث التوازن بين أصالة الموشح وحداثة التوزيع. ففي ظل غياب الآلات الشرقية التقليدية، لا يقتصر دور الكلارينيت على مرافقة الغناء، بل يتحول إلى صوت تعويضي لحني يملأ الفراغات بين غناء خشيش. يمنح الكلارينيت، بطابعه الدافئ والحزين في الوقت نفسه، عمقاً عاطفياً للتوزيع الجازي، كما يقدم إمكانية للارتجال الهادئ الذي يحاكي مرونة التقاسيم الشرقية وروحيتها، ليحافظ بذلك على النفس اللحني الشرقي للموشحات من دون التخلي عن الطابع الأوروبي المعاصر للعمل.

يتجسد التحدي الإيقاعي في الألبوم عبر دور الدرامز الذي يعزفه يوست لايبارت، إذ يتحول من آلة ضبط إيقاع صارمة في الموسيقى الشرقية التقليدية إلى عنصر تحرير وتجديد. الدرامز في سياق الجاز، كما في هذا العمل، يبتعد عن التكرار الصوتي المباشر ليقدم إيقاعاً أكثر مرونة وحيوية. مهمة لايبارت هي إعادة تفسير الأوزان المعقدة والمختلفة للموشحات بلمسة عصرية، موفراً نبضاً مستمراً وديناميكياً يضخ في العمل طاقة جديدة تتناغم مع الارتجالات الحرة للبيانو والكلارينيت، ما يضمن أن يبقى الموشح قابلاً للاستماع المعاصر من دون فقدان جوهره الإيقاعي.

أوضحت ريما خشيش في لقاء متلفز أن هؤلاء العازفين يعملون معها منذ أكثر من 20 عاماً، وأنهم يحبون الموسيقى الشرقية الطربية ويعزفونها بإندماج كامل. لكن أثر البيانو كان لافتاً بحضور الإسباني خوان رودريغيز الذي انضم للمرة الأولى إلى المجموعة مع الاستعداد لإطلاق الألبوم. فالبيانو في هذا النوع من "الاندماج" يلعب دوراً حاسماً، لأنه يمثل جسراً يربط بين المقام الشرقي والهارموني الغربي.

دور رودريغيز هنا تمثل في إضافة نفس حيوي على المجموعة، ما يعني أنه يضخ طاقة جديدة وتفسيراً معاصراً للألحان الكلاسيكية، ما يجنب الموشح الوقوع في فخ التكرار أو التجميد. وفي التوزيع الذي اقترحه رودريغيز لموشح مثل "وبأفكاري" يُظهر كيفية إمكانية تحويل الموشح من مقطوعة تراثية تستدعي الماضي، إلى عمل فني مفتوح على التأويل المعاصر، محافظاً على روح عبد المجيد، لكن بلسان موسيقي عالمي.

من العناصر الجوهرية التي تعمق من القيمة الفنية للألبوم اعتماده على تقنية "العزف الحيّ" في أثناء التسجيل. في زمن التسجيلات الرقمية المتعددة الطبقات والمصححة، يمثل هذا الأسلوب تحدياً كبيراً وضماناً لـ"صدق" التعبير. عندما يُسجَّل العمل بأسلوب حيّ، فإن التفاعل اللحظي بين الموسيقيين، وحرارة الأداء، واللحظة الموسيقية غير القابلة للتكرار، تنتقل مباشرة إلى المستمع.

هذا القرار التقني يتسق تماماً مع مسار خشيش الفني الذي يركز على الجودة والعمق، فيوفر هذا النمط من التسجيل جودة عالية بالصوت، ما يجعل المستمع يعيش اللحظة الموسيقية بكل تفاعلها، ويكون في مقدوره أن يدرك أنه أمام جهد جماعي وإبداع فوري، وليس تجميعاً مصطنعاً للأصوات.

تؤكد ريما خشيش أن موقفها الرافض لغناء البوب يأتي من خلفية تعودت على "النمط الغنائي الثقيل"، إذ تعبر عن قناعتها بأنه "عندما يعتاد شخص ما على مستوى فني معين، لا يستطيع أن يقتنع بأنماط أخرى".

إن اعتمادها على هذا النمط يرسخ هويتها باعتبارها فنانة أكاديمية الطابع تسعى إلى صقل موهبتها باستمرار عبر التعامل مع قوالب تتسم بالجدية، وتحتاج إلى استعداد ومران مكثف. يتجاوز التزام ريما خشيش بالجودة مسألة الأداء والتوزيع إلى مرحلة الإنتاج المادي. فإعلان نيتها طبع ألبوم "يا من إذا" على أسطوانات فينيل إلى جانب السي دي، هو قرار ذو دلالة مهمة، إذ تمثل هذه الخطوة تأكيدَ مبدأ الأصالة والبحث عن أعلى مستوى لجودة الصوت كي يتمتع بها التسجيل.

يمكن القول إن ريما خشيش نجحت في تحدي القيود الجماهيرية التي يفرضها أصحاب المزاج الطربي، أو تلك التي يفرضها جمهور البوب، مستندة إلى إرث فني غني ورؤية معاصرة تجمع بين روح التراث وجماليات العصر الحديث.

يمثل ألبوم "يا من إذا" تجربة جريئة تعكس قدرة ريما خشيش على مزج المقامات الشرقية مع ألوان موسيقية جديدة، لتخلق من خلالها صوتاً فريداً يخرج عن المألوف ويعيد تقديم الموشحات في سياق معاصر.