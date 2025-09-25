رويترز وأسوشييتد برس تطالبان إسرائيل بتوضيح حول قتل صحافييهما في غزة

- دعت رئيستا تحرير وكالتي "رويترز" و"أسوشييتد برس" إسرائيل لتوضيح مقتل صحافيين في قصف استهدف مستشفى ناصر بغزة في أغسطس/آب، مشددتين على ضرورة حماية الصحافة. - البيان المشترك أشار إلى مقتل خمسة صحافيين في الهجوم، مؤكدًا أن المستشفى مكان يستحق الحماية بموجب القانون الدولي، ومطالبًا بمساءلة وخطوات لمنع تكرار الحادث. - منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 200 صحافي في غزة، مما يشكل خطراً كبيراً على الصحافيين العاملين في القطاع.

دَعَت رئيستا تحرير وكالتي "رويترز" البريطانية أليساندرا غالوني، و"أسوشييتد برس" الأميركية جولي بيس، اليوم الخميس، إسرائيل إلى تقديم توضيح بشأن الصحافيين اللذين عملا معهما واستشهدا في غزة خلال أغسطس/آب الماضي. وفي بيان مشترك قالت غالوني وبيس: "بعد شهر من الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، نجدد دعوتنا المسؤولين الإسرائيليين لتقديم توضيح، وندعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية الصحافة وحريتها".

وذكّر البيان بمقتل خمسة صحافيين بينهم اثنان يعملان لدى الوكالتين في أغسطس/آب الماضي بقصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة. وأضاف: "ما زال مقتلهم يحزننا ويغضبنا. أودى الهجوم بحياتهم في مستشفى، وهو مكان يستحق الحماية بموجب القانون الدولي، وهو مكان معروف بأهميته البالغة لأخبار غزة". وأردف البيان: "كانوا هناك صحافيين محترفين، ينقلون ما يشاهدونه. يتطلب هذا الحادث توضيحاً تتبعه مساءلة وخطوات عملية لمنع تكراره". وأكد استشهاد أكثر من 200 صحافي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذكر أن هذا الوضع يشكّل خطراً كبيراً على الصحافيين الذين ما زالوا يعملون في القطاع.

إسرائيل تستهدف الصحافيين

في 25 أغسطس/آب الماضي، استُشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم أربعة من العاملين بمجال الرعاية الطبية وخمسة صحافيين، بمجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى الطوارئ في "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة آنذاك أن الصحافيين هم حسام المصري الذي يعمل مع وكالة رويترز، ومحمد سلامة، المصور الصحافي بقناة الجزيرة، ومريم أبو دقة، الصحافية مع وسائل إعلام عدة بينها إندبندنت عربية وأسوشييتد برس، ومعاذ أبو طه الصحافي مع شبكة NBC الأميركية، وأحمد أبو عزيز، الذي يعمل مع شبكة قدس، ووسائل إعلام أخرى.

(الأناضول، العربي الجديد)