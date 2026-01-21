"روميريا": قوة سيناريو وروعة مونتاج وجمالية تصوير

- فيلم "روميريا" للمخرجة كارلا سيمون يستعرض رحلة مارينا لاكتشاف جذورها من خلال دفتر يوميات والدتها المتوفاة، حيث تلتقي بعائلة والدها وتكتشف أسراراً عائلية تساعدها على التصالح مع ماضيها. - أبدعت سيمون في إدارة الممثلين وتوزيعهم، مما أضاف قوة للسرد الذي يتنقل بين الماضي والحاضر، مع تناقضات مدروسة بين الرضى والجحود، والمكاشفة والتحفظ. - تميز الفيلم بجماليات بصرية استثنائية بفضل التصوير السينمائي والمونتاج، مما أضاف بعداً حميمياً ووجدانياً، ليصبح تجربة سينمائية متكاملة تجمع بين الإبداع الفني والعمق العاطفي.

عادت المخرجة الإسبانية كارلا سيمون إلى الماضي الفردي، وربطته مباشرة بالحاضر، بمدّ جسر مشحون بالحميمية والعواطف والحسرة والاكتشاف. وسيلة الربط منطقية، تمثّلت بدفتر يوميات أم متوفاة، تركته لابنتها مارينا (لوسيا غارسيا بدوري الأم وابنتها). اختارت سيمون (كاتبة السيناريو أيضاً) عنواناً غارقاً في الرمزية: "روميريا" (2025)، الذي يعني في الثقافة الشعبية الإسبانية الزيارة، أو الحجّ الشعبي إلى مقام ديني أو مكان مقدّس.

لهذا المعنى ارتباط معنوي بموضوع الفيلم، المعروض أولاً في الدورة الـ78 (13 ـ 24 مايو/أيار 2025) لمهرجان "كانّ": مارينا (18 عاماً) تقرّر السفر إلى فيغو (شمال غرب إسبانيا) لاستكمال ملف إداري يخص منحة دراسية ستتلقّاها لدراسة السينما بالجامعة. في إقامتها القصيرة هناك، تتعرّف إلى أفراد عائلة والدها نونو (ميتش مارتين)، الذين لم تعرفهم قبلاً، علماً أن الجد (خوسيه أنخيل إيغيدو) والجدة (مارينا ترونكوسو) فقط يمكنهما استخراج الوثيقة لها بعد تصحيحها.

أثناء هذا، تواجه مارينا مفاصل تاريخها العائلي، وذكريات غير مكتملة عن والديها، فيتداخل الحاضر بالماضي، وتبرز لقاءات يومية وعلاقات عابرة بين أفراد العائلة، وتتّضح علاقتهم بوالدها، حامل أسرار لا تعرفها، ولم تُدوّن في دفتر يوميات والدتها. تكشف هذه التجربة رحلة شخصية، بحثاً عن الجذور، وفهماً للسياق الناشئ فيها والداها في تلك المدينة الساحلية الباهرة، من دون الكشف عن تطوّرات الأحداث ونهايتها، خاصة في ظلّ فهمها أشياء كثيرة ستُصالحها مع ماضيها، من دون تحميل والدها البيولوجي، الذي تركها، أي مسؤولية أخلاقية، لأنها عرفت معطيات كثيرة كانت تحرق قلبها.

أظهرت سيمون قدرة بارزة على إدارة الممثلين وتوزيعهم بذكاء وحكمة، عبر مفاصل "روميريا" (114 د.)، موظفة حضورهم بنجاح. شكّلوا منعطفات حاسمة في سير الأحداث، ورغم كثرتهم واختلاف فئاتهم العمرية، أبدوا انسجاماً واضحاً، وأتقنوا تناول التفاصيل بموهبة ومسؤولية. هذا الأسلوب أضاف قوة دفع للموضوع، وسهّل على المتلقي التفاعل معه، خاصة أن القصة تمتاز بأبعاد عدّة، تتنقل بين الماضي والحاضر، والرضى والجحود، والقرب والابتعاد، والمكاشفة والتحفظ. هذه التناقضات تبرز بشكل مدروس، لخدمة الشخصيات والخطابات. هذه مسألة تؤدي عادة إلى صياغات متنافرة، لكنها هنا أُديرت بمهارة، لتنسجم في سرد موحّد ومتّسق.

منحت سيمون فيلمها بُعداً حميمياً، عبر الصورة (هيلين لوفارت)، بتوظيفها مشاهد مُلتقطة بكاميرا منزلية، فيظهر اهتزاز الكادر، وتشوّش اللقطات. هذا ليس عيباً عشوائياً، بل أداة ساهمت بشكل كبير في تعزيز البعدين السردي والوظيفي لخطاب الماضي والحميمية. تُعدّ لفتتها الذكية خطوة محسوبة، إذ وجدت فيها الحل الأمثل لتأصيل قصتها وإقناع المشاهد بها، بخلق عناق حار بين الماضي والمشاهد، ما يُشعر المتلقّي بالشحنة القوية للنوستالجيا، ويختبر بالتالي تجربة مارينا في بحثها عن ماضيها الغامض، والمليء بالأسرار.

من الجماليات البارزة التي جعلت "روميريا" متقدّماً، يبرز عمل سيرجيو خيمينيز وآنا بفاف في المونتاج، الذي شكّل قلباً نابضاً لإيقاعه وروحه البصرية. أبدعا في مزج المَشاهَد القديمة بالجديدة، بطريقة تنسج معان إضافية، وتمنح كل لقطة وزنها الخاص في البناء العام. كما استخدما المَشاهَد السريعة بحرفية، لمواكبة نبض القصة وشدّ انتباه المُشاهد، مع الحفاظ على قدرة الفيلم على التأمل والاستغراق في تفاصيله الدقيقة. ومع كثرة المَشاهَد وتنوّع اللقطات، لم يعد المونتاج أداة تقنية فقط، بل لغة سينمائية، تُثير اليقظة والانتباه، وتمنح الفيلم بعديه الحميمي والوجداني، فتتحول كل لفّة من العدسة، وكل تداخل بين الماضي والحاضر، إلى تجربة بصرية غنية ومتقنة، تضيف ثراءً وجمالا استثنائياً.

هذه المعطيات وغيرها، تحقّقت بفضل السيناريو القوي، والمعالجة الإخراجية التي ساهمت في خلق الانسجام والحيوية والإيقاع المتوازن بين العناصر كلّها، وأصبح كل مرتكز يخدم الآخر ويكمّله: التصوير السينمائي الذي أبدعته مديرة التصوير الفرنسية هيلين لوفارت، المعروفة بانتصارها للواقعية، وميلها إلى المواضيع الحسّية، إذْ تعكس الكادرات المهتزّة والمتحركة البُعدَين الدرامي والحميمي، وهذا الأسلوب وظّفته بمهارة في "روميريا"؛ حيث الممثلون المنسجمون تماماً مع القصة وتفاصيلها؛ المونتاج الذي أظهر قوته في ربط المَشاهد القديمة بالجديدة؛ والشكل الكلّي للفيلم الذي خرج متكاملاً، جامعاً بين الصورة والسرد والإيقاع، ومُقدّماً تجربة سينمائية متجانسة ومؤثرة.

"روميريا" تجربة سينمائية متكاملة، يتلاقى فيها الإبداع في السيناريو والإخراج ببراعة التصوير والمونتاج وأداء الممثلين، ما أنجز لوحة غنية تجمع الحاضر بالماضي، والانسجام الفني بالعمق العاطفي. بهذا، نجحت سيمون في تحويل تفاصيل القصة الصغيرة إلى تجربة عامة، يتوحّد فيها كل عنصر بالآخر، ما دفع المُشاهد إلى عيش رحلة ذاتية بحثاً عن الجذور، وفهم العلاقات الأسرية، والشعور بالحميمية التي تتخلّل كل إطار. فيلمٌ يثبت كيف يمكن للسينما أن تكون جسراً بين الذكريات والمشاعر، وسرد الحياة الخاصة، والارتباط الإنساني العميق.