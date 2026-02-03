روما تُطلق رسوماً رمزية للاقتراب من نافورة تريفي الشهيرة

بدأ السيّاح الذين يأملون الاقتراب من نافورة تريفي (Trevi Fountain) بدفع 2 يورو (2.35 دولار) اعتباراً من أمس الاثنين، بعدما دشّنت مدينة روما هيكليةً جديدةً للرسوم تهدف إلى جمع الأموال والسيطرة على الازدحام عند واحدٍ من أكثر المعالم المائية شهرةً في العالم.

وبدا أوائلُ السياح الذين مرّوا عبر نقطة التحقّق الجديدة غيرَ منزعجين من الرسم، معتبرين أنه ثمنٌ بسيطٌ لقاء وصولٍ أفضل إلى نافورةٍ خلّدها فيلم فيديريكو فيليني الشهير "لا دولتشي فيتا" (La Dolce Vita). وأوضحت إلهان مصباح، وهي سائحة من المغرب، لوكالة أسوشييتد برس: "في السابق، كانت هناك مشاكل في الوصول إلى النافورة بسبب كثرة الناس. الآن أصبح الأمر سهلاً جداً. يمكنك التقاط الصور، وتشعر بالراحة، وفوق ذلك، 2 يورو ليست كثيرة".

وتحدثت السائحة الأرجنتينية فالنتينا دي فيسينتيس، وهي من بين المتأثرين بالرسم الجديد، لـ"رويترز": "لم أكن أعرف أننا سنضطر إلى الدفع، لكن لا مشكلة لديّ في ذلك". وأضافت أنها تتوقع أن يسهم الإجراء في تخفيف الازدحام. وتابعت: "هناك عدد أقل من الناس هنا، وأعتقد أن هذا أمر جيد، لأنه إذا لم يحدث ذلك فسيكون هناك الكثير من الأشخاص، ولن تتمكن من التقاط الصور، ولن تستطيع البقاء لفترة طويلة والاستمتاع".

وسيُفرض الرسم من الساعة 11:30 صباحاً حتى 10:00 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً في عطلة نهاية الأسبوع. وبموجب القواعد التي أُعلن عنها لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول، يُعفى سكان روما من الدفع، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، والأطفال دون سن السادسة.

وجاء تطبيق هذا الرسم بالتزامن مع رسمٍ سياحي جديد قدره 5 يورو (نحو 6 دولارات) لبطاقات دخول بعض متاحف المدينة. وفي الحالتين، يُعفى سكان روما من الرسوم، كما أن الإيرادات الإضافية ستسهم فعلياً في زيادة عدد المتاحف التي تديرها البلدية، والتي ستكون مجانيةً لسكان روما المسجلين.

ويأتي ذلك ضمن جهود "المدينة الخالدة" لإدارة تدفّق السياح في جزءٍ شديد الازدحام من المدينة، وتحسين تجربة الزوار، وتعويض تكاليف صيانة التراث الثقافي في روما. ويقدّر المسؤولون أن هذه الخطوة قد تدرّ على المدينة 6.5 ملايين يورو (7.6 ملايين دولار) إضافية سنوياً.

واتخذت المدينة قرار فرض رسم نافورة تريفي بعدما لمست نتائج إيجابية من تجربةٍ استمرت عاماً كاملاً لتنظيم الزيارات وتحديد عدد من يمكنهم الوصول إلى الحافة الأمامية للحوض، عبر فرض طوابير ومساراتٍ واضحة للدخول والخروج.

ورأى مفوّض السياحة في روما، أليساندرو أونوراتو، الاثنين، أن "السياح صُدموا بأن مدينة روما تطلب فقط 2 يورو لموقع بهذا المستوى"، مضيفاً أنه يعتقد أنه "لو كانت نافورة تريفي في نيويورك لفرضوا رسوماً لا تقل عن 100 دولار".

ويأتي هذا الرسم في سياقٍ مشابهٍ لنظام التذاكر المطبق على معلم البانثيون في روما، وللضريبة الأكثر تعقيداً التي فرضتها مدينة البندقية العام الماضي على زوار اليوم الواحد، في محاولة لتخفيف فرط السياحة وجعل المدينة أكثر قابليةً للعيش بالنسبة إلى السكان. ومع ذلك، تظل الرسوم الإيطالية متواضعةً مقارنةً بزيادة قدرها 45% أعلنتها السلطات الفرنسية لتذاكر متحف اللوفر لمعظم الزوار غير الأوروبيين، إذ قد يصل السعر الآن إلى 32 يورو (37 دولاراً) بدلاً من 22 يورو (26 دولاراً).

تتيح رسوم نافورة تريفي التي يمكن دفعها مسبقًا عبر الإنترنت للسياح الاقتراب من النافورة خلال ساعات الذروة النهارية. ويبقى المنظر من الساحة العلوية مجانياً لمن يستمتعون بمشاهدة تحفة الباروك المتأخرة، كما هو الحال بعد ساعات العمل الرسمية.

وتضم النافورة الشاهقة "الإله أوقيانوس" (Oceanus) تتقدمه شلالاتٌ تنحدر فوق صخور الترافرتين (travertine) إلى بركةٍ ضحلة بلونٍ فيروزي، حيث اشتهر مارشيللو ماستروياني وأنيتا إكبرغ بغطستهما الليلية في فيلم "لا دولتشي فيتا". ورغم أن الاستحمام بات محظوراً في الوقت الراهن، تقول الأسطورة إن الزوار الذين يرمون قطعةً نقديةً فوق أكتافهم ويتمنّون أمنيةً سيعودون إلى روما.