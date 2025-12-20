روما تفرض رسوماً لزيارة "نافورة تريفي"

سيتعيّن قريباً على السيّاح في العاصمة الإيطالية روما دفع رسم دخول قدره 2 يورو، إذا رغبوا في مشاهدة "نافورة تريفي" الشهيرة عن قرب. ومن المقرّر أن يدخل هذا الإجراء الجديد، المخصّص لتنظيم زيارة المعلم الباروكي، حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2026. وأُعلِن عن الرسم السياحي يوم الجمعة في إطار مساعي "المدينة الخالدة" لتنظيم تدفّق الزوّار في واحدة من أكثر مناطقها ازدحاماً، وتحسين تجربة الزيارة، والمساعدة في تغطية تكاليف صيانة التراث الثقافي الهائل لروما. ويقدّر المسؤولون أن يدرّ هذا الإجراء على المدينة نحو 6.5 ملايين يورو (7.6 ملايين دولار) سنوياً.

ويأتي هذا الرسم، الذي جرى بحثه والجدل حوله لأكثر من عام، على غرار نظام التذاكر المعتمد في "البانثيون" بروما، وكذلك ضريبة "الزيارة اليومية" الأكثر تعقيداً التي فرضتها مدينة البندقية العام الماضي، في محاولة للحدّ من السياحة المفرطة وجعل المدينة أكثر قابلية للعيش لسكانها. وفي مثل هذه الحالات، يُعفى سكان المدينة من الرسوم، وهو ما ينطبق أيضاً على "نافورة تريفي"، في وقت يجري فيه تطبيق الضريبة السياحية الجديدة ورسم دخول بقيمة 5 يوروات لبعض متاحف المدينة، بالتوازي مع خطة لتوسيع عدد المتاحف المتاحة مجاناً للمقيمين المسجّلين في روما.

وصرح عمدة روما روبرتو غوالتييري خلال مؤتمر صحافي، قائلاً: "نحن نؤمن بأن الثقافة حق أساسي من حقوق المواطنة، ونرى أنه من الصحيح والإيجابي أن يتمكّن سكان روما من الاستمتاع بمتاحفنا مجاناً". وفي الوقت نفسه، أوضح غوالتييري أن رسم "اليوروين" المفروض على زيارة "نافورة تريفي" مبلغ بسيط لا يُفترض أن يردع الزوّار، بل إنه سيتيح تنظيماً أفضل للزيارة.

واتُّخذ القرار بعد ملاحظة نتائج إيجابية لتجربة استمرّت عاماً كاملاً هدفت إلى تنظيم الدخول وتحديد عدد الزائرين القادرين على الوصول إلى حافة الحوض الأمامية للنافورة عبر مسارات دخول وخروج محدّدة وطوابير انتظار.

وبحسب غوالتييري، فقد انتظر نحو 9 ملايين شخص منذ مطلع العام الحالي للدخول إلى تلك المنطقة القريبة، مع تسجيل بعض الأيام مرور ما يصل إلى 70 ألف زائر. وسيصبح هذا النظام دائماً من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، مع إلزام غير المقيمين بدفع الرسم. ويمكن للزوّار الدفع مسبقاً عبر الإنترنت، أو أثناء الانتظار في الطابور، أو من خلال شراء التذاكر في مواقع سياحية مختلفة داخل المدينة. وبعد حلول الليل، سيبقى الدخول مفتوحاً ومجانياً للجميع.

وكان البابا أوربان الثامن قد كلّف في الأصل ببناء النافورة عام 1640، قبل أن يُعاد إحياء المشروع عام 1730 في عهد البابا كليمنت الثاني عشر، لتتّخذ النافورة شكلها الحالي وفق تصاميم المعماري الروماني نيكولا سالفي.

وتتميّز النافورة الشاهقة بتمثال الإله "تيتان"، وتحيط به الشلالات المتدفّقة فوق صخور الترافرتين إلى حوض ضحل بلون فيروزي، وهو المشهد الذي خُلِّد عندما خاض الممثلان مارسيلو ماستروياني وأنيتا إكبيرغ سباحتهما الليلية الشهيرة في فيلم "لا دولتشي فيتا" (La Dolce Vita) للمخرج فيديريكو فيلّيني. ورغم أن الاستحمام في النافورة محظور في الوقت الحاضر، لا تزال الأسطورة تقول إن من يرمي عملة معدنية فوق كتفه ويتمنى أمنية، سيعود يوماً ما إلى روما.