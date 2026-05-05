قطعت السلطات في روسيا خدمات الإنترنت عبر الموبايل عن الكثير من المشتركين في موسكو، اليوم الثلاثاء، قبل العرض العسكري السنوي المقرر في التاسع من مايو/ أيار لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، وهو العرض الذي تقلّص حجمه بسبب خطر هجمات المسيرات الأوكرانية. وأبلغ موقع مراقبة الشكاوى المتعلقة بخدمة الإنترنت عن مشاكل في الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق عدة في روسيا، بما فيها موسكو وسان بطرسبرغ، بينما لا يزال بالإمكان إجراء المكالمات هاتفية.

وقالت شركات تشغيل الهواتف المحمولة الروسية إن هناك احتمال حدوث مشاكل في الإنترنت عبر الهاتف المحمول بسبب الحاجة إلى ضمان الأمن خلال الأيام المقبلة. كما حذّر "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من احتمال حدوث مشاكل في إنترنت الموبايل والرسائل النصية. كذلك ذكرت وحدة سيارات الأجرة التابعة لـ"ياندكس"، أكبر شركة إنترنت في روسيا، أنه قد تكون هناك مشاكل في طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة.

وشددت روسيا هذا العام إجراءاتها على الإنترنت، إذ حجبت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وأجبرت الملايين على اللجوء إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) في خطوة وصفها معارضو الرئيس فلاديمير بوتين بأنها محاولة لتعزيز السيطرة الداخلية بعد أربع سنوات من الحرب. وقال الكرملين إن القيود فُرضت لضمان الأمن في ظل تزايد خطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لكنها سببت للروس صعوبات في الاتصال والدفع والتنقل.

وبعد أربعة أعوام على الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 2022، يخوض الطرفان أكبر حرب بالطائرات المسيرة في التاريخ؛ إذ تستهدف المسيرات بعيدة المدى مراكز القيادة والبنية التحتية للطاقة وغيرهما. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

(رويترز، العربي الجديد)