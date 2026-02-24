- تُحقق روسيا مع مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، بتهمة تسهيل أنشطة إرهابية، وسط اتهامات من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن التطبيق يُستخدم في جرائم مثل جنوح الأحداث والهجمات الإرهابية. - نفت تليغرام الاتهامات الروسية، مؤكدةً أن مزاعم اختراق التشفير هي فبركة تهدف لحظر التطبيق ودفع المستخدمين نحو منصة مراسلة حكومية. - فرضت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قيودًا على تليغرام لعدم حذف محتوى متطرف، بينما تتهم المنصة السلطات بمحاولة شلّ عملها لترويج تطبيق "ماكس" المملوك للدولة.

تُحقّق روسيا مع مؤسس تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، في إطار قضية جنائية تتعلق بـ"تسهيل أنشطة إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة روسييسكايا غازيتا الحكومية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). وأفادت "روسيسكايا غازيتا" في مقالٍ أشارت إلى أنه يستند إلى مواد من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "يجري التحقيق مع رئيس تليغرام، بافيل دوروف، في قضية جنائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في الأنشطة الإرهابية) من قانون العقوبات الروسي".

لكن "تليغرام" نفى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتهامات الروسية التي تزعم أن التطبيق ملاذٌ للنشاط الإجرامي، وأنه مخترَق من أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية.

واتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" (FSB)، ألكسندر بورتنيكوف، يوم الخميس، بافل دوروف بـ"التغاضي" عن نشاط إجرامي على التطبيق. ونقلت تصريحات لبورتنيكوف أدلى بها لصحافي روسي، قوله إن دوروف، المولود في روسيا، "يسعى وراء مصالحه المرتزقة الخاصة، التي تتحقق في نهاية المطاف عبر عدد كبير من المخالفات القانونية". وذكر أن الجرائم التي تُرتكب عبر التطبيق تشمل "جنوح الأحداث وهجمات إرهابية وأعمال تخريب"، مضيفاً أن نهج دوروف يرقى إلى "التغاضي عما يحدث". وأردف أن محاولات سابقة للحوار مع دوروف لم تُفضِ إلى نتيجة.

وفي سياق متصل، تحركت هيئة تنظيم الاتصالات هذا الشهر لإبطاء "تليغرام" وإضعاف وظائفه، قائلةً إن الشركة لم تستجب لتحذيرات سابقة. ويوم الأربعاء، قدّم وزير في الحكومة سبباً إضافياً لـ"عدم الثقة" في التطبيق، مدعياً أن أجهزة استخبارات أجنبية يمكنها قراءة الرسائل التي يرسلها جنود روس عبره.

وأفاد مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة سبوتنيك، بأن استخدام تطبيق تليغرام من قبل أفراد الجيش الروسي في "منطقة العمليات العسكرية الخاصة" خلال الأشهر الثلاثة الماضية شكّل تهديداً متكرراً لحياتهم. وأصدر الجهاز بياناً ذكر فيه أنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تليغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".

لكن "تليغرام" نفت ذلك بشدة في بيان لوكالة رويترز، مؤكدةً أنه "لم يجر العثور على خروق لتشفير تليغرام مطلقاً". وأضافت، أن مزاعم الحكومة الروسية بأن التشفير "جرى اختراقه هي فبركة متعمّدة"، هدفها تبرير حظر "تليغرام"، ودفع المواطنين إلى منصة مراسلة "تخضع لسيطرة الدولة" ومصممة، بحسب وصفها، لـ"المراقبة الشاملة والرقابة".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قد فرضت قيوداً على "تليغرام"، الذي يحظى بشعبية واسعة في روسيا للتواصل العام والخاص، بحجة أن الشركة لم تحذف محتوى تصفه السلطات بـ"المتطرف". وفي المقابل، ردّت المنصة باتهام السلطات الروسية بالاستناد إلى ذرائع "غير صحيحة" في محاولة لشلّ عمل التطبيق، بهدف ترويج تطبيق مراسلة جديد مملوك للدولة يحمل اسم "ماكس" (MAX).