روسيا تستدعي سفير إسرائيل بعد استهداف صحافيي "آر تي" في لبنان

- استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي بعد استهداف جيش الاحتلال صحافييَن من قناة آر تي في جنوب لبنان، حيث أصيب المراسل البريطاني ستيف سويني والمصور اللبناني علي سبيتي بجروح طفيفة. - أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم واعتبرته "متعمداً ومستهدفاً"، مشيرةً إلى عدم وجود نشاط عسكري في موقع الحادث وارتداء الصحافيين علامات تدل على صفتهم. - طالبت روسيا بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدةً على ضرورة منع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.

استدعي السفير الإسرائيلي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بعد استهداف جيش الاحتلال صحافييَن من قناة آر تي في جنوب لبنان، أمس الخميس، وغادر عوديد يوسف المقر الوزاري بعد الاجتماع الذي دام نصف ساعة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تاس الحكومية.

وكان المراسل الأيرلندي ستيف سويني والمصور اللبناني علي سبيتي قد أصيبا بجروح طفيفةٍ إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية خلال تسجيلهما تقريراً بالقرب من جسر القاسمية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة آر تي. وأظهر المقطع الذي نشرته سقوط الصاروخ على بعد أمتار قليلة من سويني الذي ركض للاحتماء من آثار الضربة، وأكّد أن القوات الإسرائيلية هاجمتهما عن عمد رغم ارتدائهما سترات تدلّ بوضوح على صفتهم الصحافية.

وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيانٍ، أمس الخميس، الغارة الصاروخية التي استهدفت الصحافييَن، معتبرةً أن الهجوم كان "متعمداً ومستهدفاً"، خاصةً في ظل ارتدائهما علامات تشير إلى صفتهما الصحافية، ولعدم وجود أي نشاط عسكري في موقعهما. وندّدت بـ"أعمال إسرائيل وجيشها"، معتبرةً أنها "انتهاكٌ فظٌ لقواعد القانون الدولي".

كذلك، أكّدت زخاروفا أنّها ستستدعي السفير الإسرائيلي في القريب العاجل، وهو ما حدث اليوم. وأضافت: "نُصرّ على أن تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقا شاملا في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل".