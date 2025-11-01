روسيا ترفع قضية جنائية ضد الخبير الاقتصادي فلاديسلاف إنوزيمتسيف

- تم رفع قضية جنائية ضد الخبير الاقتصادي فلاديسلاف إنوزيمتسيف لعدم وضع وسم "العميل للخارج" على منشوراته، وفقًا للقانون الروسي، مما يعرضه لغرامة أو السجن. - إنوزيمتسيف، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد، عارض الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى إدراجه كـ"عميل للخارج" في مايو 2023. - المادة 330.1 استُخدمت سابقًا ضد شخصيات معروفة، وتُظهر تشديد القيود على المعارضين، حيث تضم القائمة حاليًا أكثر من ألف شخص وكيان.

أفادت نيابة مقاطعة موسكو، اليوم السبت، برفع قضية جنائية بحق الخبير الاقتصادي البارز المقيم في الخارج، فلاديسلاف إنوزيمتسيف (57 عاماً)، مؤسس مركز بحوث مجتمع ما بعد الصناعة، بتهمة التخلف عن الوفاء بالتزامات "العميل للخارج"، وفق تصنيف وزارة العدل الروسية. وجاءت الملاحقة بعدما امتنع إنوزيمتسيف عن وضع وسم يفيد بذلك على منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يلزم القانون الروسي.

وتنص المادة 330.1 من القانون الجنائي الروسي على عقوبة تراوح بين غرامة مالية قدرها 300 ألف روبل (نحو 3700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى عامين. وأوضحت النيابة أن القضية تأتي بعد توجيه جزاءات إدارية إليه مرتين خلال عام بموجب المادة 19.34 لقانون المخالفات الإدارية لعدم وضعه وصم "العميل للخارج" على قنواته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعرف عن إنوزيمتسيف حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وعمله أستاذاً في المدرسة العليا للاقتصاد ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. عارض الحرب الروسية في أوكرانيا منذ بدايتها عام 2022، ما أدى إلى إدراجه على قائمة "العملاء للخارج" في مايو/أيار 2023 لنشره معلومات تعتبرها السلطات الروسية غير دقيقة حول قرارات الدولة وسياساتها.

وليس هذا أول استخدام للمادة 330.1 ضد شخصيات روسية معروفة، إذ سبق أن طاولت مدونين ومعارضين للحرب مثل يوري دود، والمطربة يليزافيتا غيرديموفا المعروفة فنياً باسم "مونيتوتشكا". ويُذكر أن تصنيف "عميل للخارج" أُدخل إلى القانون الروسي عام 2012، مع تشديد تدريجي للقيود على المدرجين في القائمة التي تضم حالياً أكثر من ألف شخص وكيان، من بينهم السياسيون والإعلاميون والفنانون الذين عبروا عن معارضتهم للحرب، مثل الفنان الساخر مكسيم غالكين ومؤسس فرقة "آلة الزمن" أندريه ماكاريفيتش.