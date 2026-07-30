أدرجت روسيا، الخميس، مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف في قائمتها السوداء "للإرهابيين والمتطرفين"، وذلك بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته.

ويعيش دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، خارج روسيا منذ سنوات، ودخل في مواجهات متكررة مع السلطات الروسية مع تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.

ويعدّ تطبيق تليغرام أحد أهم وسائل التواصل في البلاد، وحاول مسؤولون في روسيا حجبه مراراً أو عرقلة نجاحه في مسعى للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع الروس لاستخدام تطبيق ماكس البديل غير المشفّر الذي تدعمه الدولة.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، أمس الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دوروف البالغ 41 عاماً، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت دول أو هيئات إنفاذ قانون أخرى ستمتثل لها.

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وظهر اسم دوروف، الخميس، في السجل الإلكتروني الروسي لـ"الإرهابيين والمتطرفين"، وهي قائمة سوداء تشرف عليها هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ). ويحظر على الأشخاص المدرجين في هذه القائمة عملياً إجراء معاملات مالية داخل روسيا. وغالباً ما تستهدف موسكو خصومها السياسيين باتهامات بدعم "الإرهاب" أو "التطرف".

وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء، إن "تليغرام" لم يحذف روبوت المواعدة ليو ماتش بوت الذي تستخدمه الاستخبارات الأوكرانية، بحسب موسكو، لاستدراج شباب روس وتجنيدهم للقيام بـ"أنشطة إرهابية وتخريبية". ولم يعلّق دوروف بعد على هذه الاتهامات.

(فرانس برس)