روسيا تحجب تطبيق واتساب بشكل كامل لعدم امتثاله للقوانين

- حظرت روسيا تطبيق "واتساب" المملوك لشركة ميتا بسبب عدم امتثاله للقوانين المحلية، مما أثار انتقادات من التطبيق الذي وصف الحظر بأنه خطوة رجعية تؤثر على أمان المستخدمين. - تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القيود التي فرضتها الحكومة الروسية على منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، حيث تم حظر المكالمات الصوتية عبر "واتساب" و"تليغرام". - تسعى روسيا لتعزيز استخدام تطبيق "ماكس" المملوك لها كبديل آمن، وسط اتهامات بمحاولة السيطرة على الإنترنت وتحقيق "السيادة الرقمية".

حجبت روسيا تطبيق المراسلة "واتساب" المملوك لشركة ميتا بشكل كامل بسبب عدم امتثاله للقوانين المحلية، بحسب ما أكدّه ناطق باسم الكرملين للصحافيين، الخميس.

وفي ردٍّ على سؤال من صحافي حول حقيقة حظر "واتساب"، أكّد المتحدث ديمتري بيسكوف الخبر، قائلاً إن "هذا القرار اتخذ ونفذ فعلاً"، موضحاً أنه جاء نتيجة عدم امتثال إدارة التطبيق "لنصوص القانون الروسي وقواعده".

وجاء الإعلان عن الحظر، بعد ساعاتٍ قليلة من اتهام متحدث باسم التطبيق للحكومة الروسية بمحاولة حجبه كلياً في البلاد. وقالت "واتساب" في منشور على "إكس": "محاولة عزل أكثر من 100 مليون شخص من التواصل الخاص والآمن هي خطوة رجعية، ولن تؤدي سوى إلى تقليل الأمان للشعب في روسيا". وأضافت: "نواصل فعل أي شيء بمقدورنا لإبقاء المستخدمين متصلين".

وسبق أن أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، تشديد الضوابط المفروضة على "تليغرام" بسبب "انتهاكه للقوانين الروسية"، مؤكدةً أنها ستفرض قيوداً إضافيةً ومتتتالية على التطبيق حتى يمتثل للقواعد المحلية.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في العام 2022، قيّدت الحكومة عمل عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وحظرت الوصول إلى عددٍ منها. وخلال الصيف الماضي حجبت السلطات المكالمات الصوتية عبر "واتساب" و"تليغرام".

وأطلقت الحكومة الروسية خلال الفترة نفسها تطبيق المراسلة ماكس المملوك لها، والذي تسعى لتعزيز انتشاره بوصفه بديلاً آمناً عن التطبيقات الأخرى، في إطار سعيها لتحقيق "السيادة الرقمية". ووصفت "واتساب" في منشورها "ماكس" بأنه "تطبيق مراقبة مملوك للدولة"، وهو ما يوافق عليه المعارضون الذين يرون أن هذه القرارات تأتي في سياق مساعي الرئيس فلاديمير بوتين لإحكام السيطرة والرقابة على استخدام الإنترنت.