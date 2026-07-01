- برزت الممثلة السورية روزينا لاذقاني كعضوة في الثلث المكمل لمجلس الشعب السوري، ضمن 70 عضواً، بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع. - بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل "ناطرين" عام 2013، وحققت شهرة واسعة بدورها في مسلسل "الهيبة"، حيث جذبت انتباه المخرجين وشاركت في عدة أعمال بارزة مثل "وجوه وراء الوجود" و"بانتظار الياسمين". - أكدت لاذقاني أن دعم عائلتها، خاصة والدها، كان له دور كبير في دخولها عالم التمثيل، وأعلنت عن تعيينها في مجلس الشعب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

برز اسم الممثلة السورية روزينا لاذقاني ضمن أعضاء الثلث المكمل لمجلس الشعب السوري (70 عضواً)، وأعلن عنهم رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، بموجب المرسوم رقم 143 للعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع.

كان الظهور الأبرز للممثلة المولودة في حماة في 17 إبريل/ نيسان عام 1990 في مسلسل "الهيبة" للمخرج سامر البرقاوي، وتعود أصولها إلى مدينة سلمية في الريف الشرقي للمحافظة الواقعة وسط سورية، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، لتبدأ مسيرتها في التمثيل عام 2013، بالمشاركة في مسلسل "ناطرين"، في لوحتين ضمن المسلسل من إخراج تامر إسحاق.

جذبت الممثلة عيون المخرجين بعد تجربتها في مسلسل "ناطرين"، فمثّل هذا العمل بداية مسيرتها الفنية، لتشارك في عدة مسلسلات وأعمال تلفزيونية، منها "وجوه وراء الوجود"، و"الغربال 2"، و"بانتظار الياسمين"، و"عناية مشددة"، و"أحمر"، و"صدر الباز"، و"أيام لا تنسى". أما المشاركة الأبرز لها فهي دورها في مسلسل "الهيبة" بدور منى شيخ الجبل، إلى جانب الفنانة منى واصف، فضلاً عن لعبها دوراً في مسلسل "غرابيب سود".

ولعائلة روزينا لاذقاني الدور الأكبر في اختيارها التمثيل، كما أشارت إلى موقع الفن، موضحةً أن أهلها وقفوا إلى جانبها وقدموا الدعم لها، تحديداً والدها، لتؤكد أن دخولها عالم التمثيل كان مصادفة، من خلال تجربة وضعتها على المحك للمشاركة في فيلم قصير من إخراج أحد أصدقائها. وقد أعلنت لاذقاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيينها عضوة في مجلس الشعب السوري.

واختيرت لاذقاني إلى جانب كل من أسماء فرحان السباعي، وحنان إبراهيم البلخي، ودعوة عبد الحميد الأحدب، وسمية مراد مراد، وسميرة أيمن الوتار، وعائشة محمد فهد الدبس، ولارا فتحي قديد، ومادونا سهيل بشارة، وميرفت محمد صبحي توتو، ونجوى بهجت قصاص، وهدى عبد الباسط أتاسي، وفاطمة عبد اللطيف اليوسف وفاطمة محمد حيدر، ضمن التمثيل النسائي في مجلس الشعب السوري.