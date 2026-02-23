روزاليا قتلت نيتشه

- إعلان نيتشه عن "موت الإله" كان شهادة على تحول حضاري، حيث تراجع المقدس أمام العقل، مما أدى إلى قلق وجودي في الغرب حول "ما بعد الإنسان". - في العصر الرقمي، أصبحت العدمية سائدة، حيث فقد الإنسان مركزه، وتحولت الروح إلى بيانات، مما أثار تساؤلات حول المعنى والوجود. - ألبوم "لوكس" لروزاليا يعيد السؤال الروحي إلى قلب الحداثة، حيث يعبر عن شوق وفراغ لا يملؤه سوى العلو، مما يعكس تحولاً ثقافياً نحو البحث عن توازن بين الروح والمادة.

حين أعلن نيتشه "موت الإله" لم يكن يكتب بياناً ضدَّ السماء، كان يدوّن شهادة حضارية عن أفول عالم كامل. كان يرى الإنسان الأوروبي يخرج من ظل القرون اللاهوتية إلى عراء الحداثة، إذ يتقدّم العقل ويتراجع المقدّس، ويتحوّل الشك إلى يقين جديد. منذ تلك اللحظة، عاش الغرب طويلاً في سؤال "ما بعد الإله"، ثم في سؤال "ما بعد المعنى"، حتى انتهى إلى قلق أعمق: ما بعد الإنسان نفسه.

مع العصر الرقمي، بدا كأن العدمية بلغت ذروتها. لم يعد الإنسان مركز الكون. صار نقطة في شبكة. لم تعد الروح مرآة الغيب. تحوّلت إلى بيانات تُقاس وتُحلَّل. أصبح الإبداع خوارزمية، والهوية صورة، والمعنى تفاعلاً سريع الزوال.

في هذا الفراغ الميتافيزيقي الهائل، عاد السؤال القديم يتردّد من جديد: ماذا بعد موت الإله؟ الغريب أن الإجابة أتت هذه المرة من مكان غير متوقّع. من الموسيقى. من الثقافة الشعبية التي مرت مرحلة اعتُبرت فيها طويلاً ابنة الاستهلاك والسطحية. في ألبوم "لوكس" (Lux)، تقف الفنانة الإسبانية روزاليا لتعلن عودة السؤال الروحي إلى قلب الحداثة.

ما تقدّمه روزاليا (واسمها كاملاً: روزاليا ڤيلّا توبيلا) ليس استعارة جمالية لرموز دينية، وليس لعباً فنياً على حافة المقدّس. حضور الإله في ألبومها "لوكس" محور تجربة ثقافية كاملة. تتحدث عن علاقة شخصية، عن شوق، عن فراغ لا يملؤه شيء سوى العلو. وليست هذه روحانية أفقية تحتفي بقيم إنسانية عامة، إنها اعتراف بعلاقة عمودية، بوجود يتجاوز الذات ويخاطبها.

في عالم اعتاد إقصاء الدين إلى الهامش الخاص، تبدو هذه الجرأة حدثاً ثقافياً بحد ذاته. اعتقدت أوروبا طويلاً أنّها تجاوزت الحاجة إلى المقدّس، وأنها قادرة على العيش في أفق مكتف بذاته. قرن من التجريب لم يُلغِ العطش. موت الإله، كما اتضح، ترك الإنسان وحيداً في مواجهة العدم. روزاليا لا تعود إلى الدين بوصفه مؤسسة، ولا تطرح منظومة عقائدية مغلقة. تبحث عن لحظة داخل التجربة الفردية. تعترف بتناقضها وبضعفها. إنّها روحانية ما بعد الحداثة، وهي روحانية متصالحة مع الجسد، واعية بالمادة، مشدودة رغم كل شيء إلى فكرة الضوء.

حتى موسيقى الألبوم تعكس هذا التحوّل. استعانت بـOrquesta Sinfónica de Londres (الأوركسترا السيمفونية في لندن) وبجوقة Escolanía de Montserrat (جوقة دير مونتسيرات في إسبانيا)، وقلّصت حضور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كأنها تدرك أن الحديث عن الإله يحتاج إلى صوت بشري كامل. تغنّي بعدة لغات في ما يشبه محاولة للقول إن الشوق إلى الإله لغة كونية تتجاوز الحدود.

في هذا السياق لا يبدو "لوكس" ألبوماً فحسب، يبدو علامة على تحوّل ثقافي صامت داخل أوروبا: عودة المقدّس إلى الداخل بوصفه تجربة شخصية تبحث عن توازن بين الروح والمادة. لقد عاش الغرب لحظة "موت الإله" النيتشوية بكل ثقلها، والآن بدأوا يكتشفون أن الفراغ لا يمنح الطمأنينة. من قلب الثقافة الشعبية يقول ألبوم "لوكس" لروزاليا بهدوء إن الإنسان تعب من العيش في الصخب، وإن البحث عن العلو لم ينته. لقد قتلت روزاليا نيتشه حقاً.