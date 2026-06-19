"روتانا" تعزّز الرهان على الأصوات الخليجية

- تسعى شركة روتانا لتعزيز حضورها في الساحة الفنية من خلال دعم مغني الخليج وإنتاج الأغاني الخليجية، مع التركيز على تنظيم الحفلات والمهرجانات في السعودية. - شهد الفنان الليبي أيمن الأعتر دعماً كبيراً من روتانا، حيث تم تسويق ألبومه الجديد "لا يفوتك" بما يتماشى مع تفاعل الجيل الجديد عبر المنصات الرقمية. - تعاون مرتقب بين روتانا والفنانة نوال الكويتية بعد غياب، مع تنظيم حفلاتها في السعودية، بينما تحتفل الشركة بعلاقتها الوثيقة مع الفنان محمد عبده.

على الرغم من تراجع نفوذ وصراع شركات الإنتاج الغنائي، تحاول شركة روتانا العودة من خلال بعض الإصدارات الفنية التي أبصرت النور أخيراً. وتؤكد المعلومات أن الهدف الأول الذي وضعته الشركة السعودية هو دعم مجموعة من مغنّي الخليج والإنتاجات الخاصة بالأغاني الخليجية.

في الوقت الذي اعتمد فيه مغنو لبنان على الإنتاج الفردي، وغاب لوغو الشركة السعودية عن إصداراتهم، مثل فارس كرم ووائل كفوري، وإليسا التي أسست شركة إنتاج، يبقى التعاون على صعيد الحفلات والمهرجانات، خصوصاً تلك التي تقام في المملكة العربية السعودية وتتبنى "روتانا" تنظيمها وعقد الاتفاقيات مع المغنين.

كان واضحاً الدعم الكبير الذي حظي به الفنان الليبي أيمن الأعتر من الشاعر والملحن السعودي سهم، وقد عزز حضور وتسويق ألبوم الأعتر الجديد "لا يفوتك" من خلال شركة روتانا، والعمل على تسويق الأغاني بما يتماشى مع رغبة وتفاعل الجيل الجديد من خلال المنصّات والمواقع البديلة.

قبل أيام، أطلقت المغنية البحرينية هند ميني ألبوم صدر عن شركة روتانا بعنوان "نطق ساكت"، تضمن أربع أغنيات، هي: "نطق ساكت"، و"طقوس العاشقين"، و"فيك حاجة"، و"كشكول". يقدم الميني ألبوم تجربة موسيقية متجددة تعكس رؤية هند الفنية ورغبتها في التنقل بين أنماط غنائية متنوعة.

وتكشف معلومات أن الإعداد بدأ فعلاً بين شركة روتانا والفنانة نوال الكويتية، التي اختارت الإقامة في الرياض منذ عامين. زارت نوال قبل أسبوع الشركة السعودية في مقرها بالرياض، وأعلن المدير التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي عن تعاون قريب سيجمع بين الشركة والفنانة الكويتية، وذلك بعد غياب عن الإصدارات. وهذا أيضاً يعطي لـ"روتانا" الحق في تنظيم حفلات ومناسبات المفترض أن تحييها نوال هذا الصيف، ومنها حفلاتها داخل السعودية.

واحتفلت شكة روتانا يوم الأحد الماضي بميلاد المغني السعودي محمد عبده في مفاجأة أعدت له. ولعلّ هذا الاحتفال يشير إلى الرابط الوثيق الذي يجمع الطرفين. فلا يقتصر الأمر على تبني روتانا للإنتاجات الغنائية الخاصة بفنان العرب، بل يعزز التعاون من خلال إسهام الشركة في تعهد معظم الحفلات التي يُحييها عبده في دول الخليج والعالم، من خلال اتفاق مستمر منذ عقدين.