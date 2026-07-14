روبي في ميني ألبوم صيفي: الحب إيه؟

دخلت الفنانة روبي رسمياً سباق الموسم الغنائي الصيفي بإطلاق ميني ألبوم جديد، يحمل عنوان "الحب إيه"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ومختلف المنصات الموسيقية، وهو العمل الذي حظي باهتمام كبير خلال اليومين الماضيين، إذ تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من صدوره، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي تراهن من خلالها على العودة بقوة إلى الساحة الغنائية خلال صيف 2026.

يتصدر الميني ألبوم أغنية "الحب إيه؟" التي تحمل الطابع الشبابي بإيقاعها السريع وكلماتها الخفيفة التي وضعها مصطفى حدوتة، ولحنها عطار، ووزعها كولبيكس، بينما تولى ماهر صلاح تنفيذ عمليتي المكس والماستر، في تعاون يجمع روبي بعدد من أبرز صناع الموسيقى في الفترة الحالية.

ويختتم الألبوم بأغنية "قلب مامي"، التي كتب كلماتها فليبينو، ووضع ألحانها والفواصل الموسيقية أحمد طارق يحيى، فيما حمل التوزيع الموسيقي توقيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، بينما أشرف هاني محروس على المكس والماستر، ليقدم العمل تنوعاً موسيقياً تراهن عليه روبي لاستقطاب جمهورها خلال الموسم الصيفي. جاء في "قلب مامي": "يا أبو دقة قلب ضعيفة.. هو انت فاكرني خفيفة".

لم تفوّت روبي تعاوناً مع عزيز الشافعي، الذي قدم لها أغنية "الناس الوحشين"، بكلماته وألحانها، وتوزيع أحمد نبيل. في الآونة الأخيرة، عمل عزيز الشافعي مع عدد من الفنانين والفنانات، على رأسهم شيرين عبد الوهاب، التي عادت إلى الغناء بعد انقطاع، وقدّم الشافعي لها "الحضن شوك".

يأتي طرح "الحب إيه" ضمن خطة روبي للمنافسة في صيف 2026، إذ اعتمدت على تقديم أغان بإيقاعات متنوعة، والتعاون مع شعراء وملحنين وموزعين من أجيال مختلفة، في محاولة لتقديم تجربة غنائية تتماشى مع أجواء الصيف، وتلبي أذواق شرائح متعددة من الجمهور.

وتزامناً مع إطلاق الميني ألبوم، تواصل روبي استعداداتها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها خلال الفترة المقبلة، ضمن جولة فنية مرتقبة، تلتقي خلالها جمهورها في أكثر من دولة، لتدعم حضورها على الساحة الغنائية، بالتوازي مع طرح أحدث أعمالها.