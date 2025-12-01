روبوت يقدم المشروبات للسياح في متحف أردني: قهوتك جاهزة

- متحف السيارات الملكي في عمّان يفتتح مقهى آلي بالكامل، يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، حيث يعتمد على روبوت صيني الصنع لإعداد وتقديم المشروبات دون تدخل بشري، مما يوفر تجربة استثنائية للزوار. - محمد القضاة، رئيس قسم العمليات والتسويق، يوضح أن الهدف من المقهى يتجاوز الخدمة التجارية ليشمل البحث والتطوير في مجال الروبوتات، مشيراً إلى التفاعل الواسع والإعجاب الذي حظي به المشروع. - الزوار يعبرون عن انبهارهم بالتجربة، حيث يتم إعداد القهوة وتصميمها آلياً، مما يعكس تقدم الأردن في تبني أحدث التقنيات.

يحتضن متحف السيارات الملكي في العاصمة الأردنية عمّان مقهى فريداً من نوعه افتُتح حديثاً، ويعمل بشكل آلي بالكامل عبر روبوت صيني الصنع. وتُعدّ هذه الخطوة التقنية الرائدة تجربة فريدة يُعتقد أنّها الأولى من نوعها في المنطقة، لاعتمادها على الأتمتة الكاملة في إعداد المشروبات وتقديمها.

وبدأ المقهى الآلي، بتصميمه المبتكر، في جذب الزوّار والسياح، إذ يتميّز بقدرة الروبوت على إعداد وتقديم تشكيلة واسعة من المشروبات الساخنة والباردة دون أيّ تدخل بشري، ما يوفّر تجربة استثنائية لروّاد المتحف.

البحث والتطوير

أوضح محمد القضاة، رئيس قسم العمليات والتسويق في المتحف، أنّ الهدف من المقهى الآلي الذي يعمل بواسطة روبوت صيني الصنع "يتجاوز الخدمة التجارية ليصبّ في خانة البحث والتطوير" في مجال الروبوتات.

وبيّن في حديثه للأناضول أنّ الفكرة تقوم أساساً على "اختبار وتعديل الروبوت الذي يعمل منذ نحو شهرين في إعداد القهوة بشكل آلي كامل دون أيّ تدخل بشري". ولفت إلى أنّ المشروع "حظي بتفاعل واسع من الناس ونال إعجابهم".

ودعا القضاة السيّاح إلى زيارة الأردن والاستمتاع بمواقعه السياحية، مؤكّداً أنّ تجربة الروبوت تمثّل "نقطة جذب إضافية في العاصمة عمّان".

تجربة مشجّعة

عبّر زوّار المقهى عن انبهارهم ودهشتهم بالتجربة الآلية، إذ روى الأردني شاهر القادري، العامل في قطاع اللوجستيات والمستودعات في الإمارات: "هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة هذا المقهى، إنّه شيء غريب ولم أره من قبل". وأضاف للأناضول: "سافرتُ إلى العديد من البلدان، لكن بصراحة، لم أر شيئاً مماثلاً. كان مزيجاً من الدهشة والإعجاب". وتابع: "القهوة ممتازة، ويمكن وضع تصاميم عليها، وهو أمر ممتع فعلاً. لقد أحببت ذلك".

وشدّد القادري على أنّ الخدمة "خالية تماماً من العامل البشري"، مشيراً إلى أنّ الزبون يختار فقط التصميم الذي يفضّله، ليقوم الروبوت برسمه على سطح القهوة. كما عبّر عن فخره بوجود هذا التطوّر في بلده، مضيفاً: "أشعر بالفخر لأنّ لدينا شيئاً كهذا في الأردن، ما يُظهر أنّنا نتقدّم ونمتلك أحدث التقنيات. لم أشاهد شيئاً مشابهاً حتى في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا".

زائرة أخرى، فضّلت عدم ذكر اسمها، وصفت طلب قهوة "أميركانو" من الروبوت بأنّه "تجربة جيدة ومشجّعة"، مشيرة إلى أنّ عمليتي الطلب والدفع تتمان عبر شاشة إلكترونية.

آلية عمل الروبوت

أحد العاملين في المقهى شرح لمراسل الأناضول آلية عمل الروبوت، مبيّناً أنّها تمرّ بعدة خطوات دقيقة تبدأ بأخذ الكأس، ثم وضعه على الميزان، ثم تعبئة المشروب بواسطة الماكينة، قبل العودة إلى الميزان للتحقّق من الوزن النهائي.

ويُتمّ الروبوت عملية التحضير بالتقاط صورة للكأس قبل تسليم الطلب للزبون، قائلاً بالإنكليزية: "قهوتك جاهزة، استمتع بمشروبك". ويحظى المقهى بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه صفحة خاصة على "إنستغرام" باسم "روبوت كافيه".

(الأناضول)