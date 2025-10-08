روبوت من "غوغل" يصلح الثغرات قبل استغلال القراصنة

- "كود ميندر" من "ديب مايند" هو برنامج ذكاء اصطناعي يكتشف الثغرات الإلكترونية ويصلحها تلقائياً، معتمداً على نموذج "جيميناي ديب ثينك" وأدوات تحليل متعددة لتحديد الأسباب الجذرية للثغرات ومنع حدوثها. - يعمل "كود ميندر" بشكل تفاعلي واستباقي، حيث يُصلح العيوب المكتشفة ويعيد كتابة التعليمات البرمجية، مما يقلل عبء صيانة الأمان عبر التحقق من صحة تصحيحاته قبل المراجعة البشرية، وقد قدم بالفعل عشرات الإصلاحات لمشاريع مفتوحة المصدر. - تسعى "غوغل" لطمأنة العاملين في الأمن السيبراني بأن "كود ميندر" ليس بديلاً للبشر، بل وكيل مساعد لمواجهة التهديدات المتزايدة، مؤكدة على الحاجة لأدوات مكافئة لمواجهة استخدام الجهات الضارة للذكاء الاصطناعي.

كشف قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، "ديب مايند"، عن "كود ميندر"، وهو برنامج ذكاء اصطناعي تقول الشركة إنه قادر على اكتشاف الثغرات الإلكترونية وإصلاحها تلقائياً قبل أن يستغلها القراصنة. ويعتمد "كود ميندر" على نموذج "جيميناي ديب ثينك" من "ديب مايند"، ويستخدم أدوات تحليل متعددة، مثل التشويش، والتحليل الثابت، والاختبار التفاضلي، وذلك لتحديد الأسباب الجذرية للثغرات ومنع حدوثها.

"كود ميندر" يطارد الثغرات

تقول الشركة إن "كود ميندر" قادر على العمل بشكل تفاعلي واستباقي، إذ يُصلح العيوب المكتشفة، ويعيد كتابة التعليمات البرمجية لإزالة فئات من الثغرات الأمنية تماماً. وسوف يتمكّن النظام في النهاية من تقليل عبء صيانة الأمان، من خلال التحقق من صحة تصحيحاته الخاصة قبل إرسالها للمراجعة البشرية. وفي منشور على مدونة "ديب مايند"، قال نائب رئيس الأمن في القسم، جون فلين، وكبيرة الباحثين، رالوكا آدا بوبا، إن النظام قد قدّم بالفعل عشرات الإصلاحات. وكتبا أنه "خلال الأشهر الستة الماضية التي عملنا فيها على بناء كود ميندر، رفعنا بالفعل 72 إصلاحاً أمنياً إلى مشاريع مفتوحة المصدر، بعضها بحجم يصل إلى 4.5 ملايين سطر من التعليمات البرمجية".

"غوغل" تحاول طمأنة المخاوف

قد يثير هذا الروبوت مخاوف العاملين في وظائف الأمن السيبراني من فقدان سبل عيشهم. حاولت "غوغل" طمأنة المتخوفين، من خلال الإشارة إلى أن "كود ميندر" ليس موجوداً ليحل محل البشر، بل ليكون بمثابة وكيل مساعد ويزيد من حجم الثغرات الأمنية المتزايدة التي يمكن للأنظمة الآلية اكتشافها. ويُقرّ المطورون أيضاً باستخدام الجهات الضارة المتزايد للذكاء الاصطناعي، ويُجادلون بأن المدافعين بحاجة إلى أدوات مُكافئة.