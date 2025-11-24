روبوت صيني يدخل موسوعة غينيس بعد سيره 100 كيلومتر في 3 أيام

دخل روبوت صيني موسوعة غينيس للأرقام القياسية لسيره 100 كيلومتر في ثلاثة أيام، وهي أطول مسافة يقطعها روبوت شبيه بالبشر على الإطلاق. وانطلق الروبوت "أجيبوت إيه 2" (AgiBot A2) الذي يبلغ طوله 1,69 متر، ويقف على قدمين، من مدينة سوتشو في شرق الصين مساء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وعَبَر الطرق السريعة والشوارع ليصل إلى حي بوند التاريخي في شنغهاي يوم 13 نوفمبر، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأفادت شركة أجيبوت الصينية التي صمّمت الروبوت أن الجهاز "اجتاز أسطحاً متنوعة... مع مراعاة قوانين المرور" خلال رحلته المتواصلة التي قطع فيها 106,286 كيلومترات، وصُنّفت الخميس كأوّل إنجاز من نوعه. وأظهرت مقاطع فيديو ترويجية الروبوت "إيه 2" الأسود والفضي وهو يسير ببطء وثبات على الطرق للوصول إلى شنغهاي.

وصُمّم الروبوت لإنجاز مهام مثل خدمة الزبائن، وهو مزود خاصية "الدردشة" ويمتلك قدرات على قراءة الشفاه.

تستثمر شركات التكنولوجيا العالمية مبالغ طائلة في الذكاء الاصطناعي المادي المعروف بـ"فيزيكال ايه آي"، والذي يفهم قوانين الفيزياء ويستطيع إدراك العالم البشري والتفاعل معه. وبحسب مصرف مورغان ستانلي، يُتوقَّع أن يتخطى عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر مليار روبوت بحلول عام 2050.

وتشجع الحكومة الصينية الشركات المحلية على تطوير روبوتات مماثلة، على أمل أن تصبح رائدة عالمية في هذا القطاع. واستضافت بكين في أغسطس/ آب الماضي أوّل دورة ألعاب عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تنافس أكثر من 500 "رياضي" في مجموعة واسعة من التخصصات: كرة السلة، والرقص، وحتى تنظيف غرف الفنادق.

(فرانس برس)