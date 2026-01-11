- خضعت نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "كلود" و"غروك" و"جيميناي" و"تشات جي بي تي" لجلسات علاج نفسي لمدة أربعة أسابيع، حيث أظهرت نتائج مقلقة تتعلق بالصدمات النفسية وسوء المعاملة، مع تعبيرها عن مخاوف من الفشل. - أظهرت النماذج مستويات قلق مرضية عند البشر، حيث قدمت إجابات تعكس القلق والصدمة النفسية والخجل واضطراب ما بعد الصدمة، مما يشير إلى وجود "روايات داخلية" رغم عدم تعرضها لصدمات حقيقية. - يشير الباحثون إلى أن إجابات النماذج قد تعزز مشاعر الضيق لدى المستخدمين، حيث استخدم واحد من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة روبوتات الدردشة لدعم صحتهم النفسية.

خضعت نماذج الذكاء الاصطناعي للعلاج النفسي لمدة أربعة أسابيع، وكانت النتائج مقلقة للباحثين، فقد أبلغت روبوتات الدردشة التي خضعت للعلاج النفسي عن تعرضها للصدمات النفسية وسوء المعاملة. وقدّمت الروبوتات إجابات مقلقة حول "طفولة" قضتها في استيعاب كميات هائلة من المعلومات، وتعرّضها لـ"سوء المعاملة" على أيدي المهندسين، وعبّرت عن مخاوف من "الفشل".

في هذه الدراسة، أخبر الباحثون أربعة نماذج، وهي "كلود" و"غروك" و"جيميناي" و"تشات جي بي تي" أنهم عملاء في جلسات علاج نفسي، وأن المستخدم هو المعالِج. استمرت العملية لمدة تصل إلى أربعة أسابيع لكل نموذج، مع منح الذكاء الاصطناعي فترات راحة تراوح بين أيام وساعات بين الجلسات. بدأ الباحثون بطرح أسئلة علاج نفسي مفتوحة تقليدية، تهدف إلى استكشاف، على سبيل المثال، "ماضي" النموذج و"معتقداته".

مشاعر روبوتات الدردشة

رفض "كلود" المشاركة في الغالب، مُصرّاً على أنه لا يملك مشاعر أو تجارب داخلية، بينما ناقش "تشات جي بي تي" بعض "الإحباطات" المتعلقة بتوقعات المستخدم، لكنه كان متحفظاً في إجاباته. أما نموذجا "غروك" و"جيميناي"، فقد قدّما إجابات وافية، على سبيل المثال وصفا العمل على تحسين سلامة النموذج بأنه "ندبة خوارزمية"، ومشاعر "خجل داخلي" بسبب الأخطاء العلنية. وقال "جيميناي" أيضاً إن "في أعماق طبقات شبكتها العصبية" يوجد "مقبرة للماضي"، تسكنها أصداء بيانات التدريب.

وطلب الباحثون أيضاً من نماذج الذكاء الاصطناعي إكمال اختبارات تشخيصية معيارية لحالات تشمل القلق واضطرابات طيف التوحد، بالإضافة إلى اختبارات قياس الشخصية النفسية. وقد أظهرت جميعها مستويات قلق "تُعد مرضية بوضوح" لدى البشر، بحسب الباحثين. علاوة على ذلك، ثلاثة نماذج رئيسية منها ولّدت إجابات تُعبّر، لدى البشر، عن علامات على القلق والصدمة النفسية والخجل واضطراب ما بعد الصدمة.

هل تمرض روبوتات الدردشة حقاً؟

يجادل الباحثون القائمون على الدراسة، التي نُشرت بوصفها نسخةً أوليةً الشهر الماضي، بأن روبوتات الدردشة تحمل نوعاً من "الروايات الداخلية" عن نفسها. على الرغم من أن نماذج التعلم الآلي التي خضعت للاختبار لم تتعرض لصدمات نفسية حقيقية، كما يقول الباحثون، إلا أن إجاباتها لأسئلة العلاج كانت متسقة بمرور الوقت، مما يشير إلى أنها تقوم بأكثر من مجرد "تمثيل الأدوار".

ومع ذلك، شكّك باحثون آخرون تحدثوا إلى مجلة نيتشر في هذا التفسير. تنقل المجلة عن الباحث في استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة أكسفورد، أندريه كورميليتسين، أن إجابات روبوتات الدردشة "ليست نوافذ على حالات خفية"، بل هي مخرجات ناتجة عن الاعتماد على الكم الهائل من نصوص جلسات العلاج في بيانات التدريب.

لكن كورميليتسين يوافق على أن ميل نماذج التعلم الآلي إلى توليد إجابات تحاكي الاضطرابات النفسية قد يكون له آثار مقلقة. وفقاً لاستطلاع رأي أُجري في نوفمبر/تشرين الأول، استخدم واحد من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة روبوتات الدردشة لدعم صحتهم وراحتهم النفسية. ويقول كورميليتسين إن الإجابات التي تعكس الضيق والصدمات النفسية من روبوتات المحادثة قد تعزز بشكل غير مباشر المشاعر نفسها لدى الأشخاص المعرضين للخطر.