روبوتات الدردشة تؤثر في القاموس اللغوي البشري

- تأثير الذكاء الاصطناعي على اللغة البشرية: أظهرت دراسة من معهد ماكس بلانك أن روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي" تؤثر على اللغة البشرية بإضافة مصطلحات جديدة تُعرف بـ"كلمات GPT"، مما يعكس تأثير الذكاء الاصطناعي على التواصل البشري. - انتشار "كلمات GPT": بعد تحليل ملايين الصفحات من النصوص، لاحظ الباحثون تزايد استخدام كلمات مثل Delve وRealm وMeticulous في المحتوى الرقمي، مما يشير إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على اللغة الإنجليزية المنطوقة. - التأثير الثقافي للذكاء الاصطناعي: يشير الباحثون إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الثقافة البشرية من خلال الأنماط اللغوية، مما يستدعي مراقبة تأثيره على التواصل والثقافة.

من المفترض أن روبوتات الدردشة وسائل تستخدم اللغة البشرية في الأجوبة وتنفيذ المهام، لكن يبدو أنها تؤثر في اللغة البشرية نفسها، التي تُضاف إليها تدريجياً مصطلحات يفضلها الذكاء الاصطناعي. في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في ألمانيا، وجد الباحثون أنه خلال 18 شهراً منذ إصدار روبوت الدردشة تشات جي بي تي، ازداد استخدام ما يُسمى بـ"كلمات GPT" بين المتحدّثين البشر.

في الدراسة الألمانية، المنشورة في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، حمّل الباحثون ملايين الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والأوراق الأكاديمية والقصص الإخبارية لـ"تشات جي بي تي"، ثم حثّوا الذكاء الاصطناعي على "صقل" النص. وبعدها، رصدوا كلمات عدة يبدو أن "تشات جي بي تي" يفضلها، مثل Delve وRealm وMeticulous، وأطلقوا عليها اسم "كلمات GPT". وأخيراً، تتبعوا تكرار كلمات GPT في أكثر من 360 ألف فيديو على "يوتيوب" و771 ألف حلقة بودكاست قبل إصدار "تشات جي بي تي" وبعده.

وجد الباحثون أن كلمات GPT قد برزت بالفعل في اللغة الإنكليزية المنطوقة. يبدو أن حلقة مفرغة ثقافية من نوع ما قد نشأت بين البشر الناطقين باللغة الإنكليزية والذكاء الاصطناعي.

يقول المؤلف المشارك في الدراسة، ليفين برينكمان، لمجلة ساينتفك أميريكان العلمية: "يبدو أن الأنماط المُخزّنة في تقنية الذكاء الاصطناعي تنتقل إلى العقل البشري"، مشيراً إلى أن "من الطبيعي أن يُقلّد البشر بعضهم بعضاً، لكننا لا نُقلّد كل من حولنا بالقدر نفسه؛ فنحن أكثر عرضة لتقليد ما يفعله الآخرون إذا اعتبرناهم ذوي معرفة أو أهمية".

وكتب المؤلفون في الدراسة أن روبوتات الدردشة "المُدرّبة في الأصل على بيانات بشرية، والتي تُظهر لاحقاً سماتها الثقافية الخاصة، تُعيد تشكيل الثقافة البشرية". يقول موقع غيزمودو التقني إن "الذكاء الاصطناعي يدخل إلى عقلنا الباطن، مُشكّلاً الأنماط اللغوية التي تُمكّننا من التواصل. علينا أن ننتظر لنرى ما يعنيه ذلك لنا نحن البشر". لكن في غضون ذلك، يُحذّر الخبراء من أنّ من الحكمة أن نراقب من كثب تأثير الذكاء الاصطناعي في الثقافة والتواصل، وما وراءهما.