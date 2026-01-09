روبوتات الدردشة العربية... محاولات اللحاق بالسباق العالمي

تحاول دول عربية تدارك الوقت الضائع واللحاق بسباق الذكاء الاصطناعي الذي تقوده القوى العالمية الكبرى، وهو ما أدى إلى ظهور روبوتات الدردشة العربية هنا وهناك، لكنّها لا تزال تتلمس طريقها نحو المنافسة وإثارة اهتمام الجمهور.

وجاء إطلاق هذه الروبوتات جزءاً من استراتيجيات وضعتها الدول العربية لتبنّي الذكاء الاصطناعي وكذلك كمنتجات لشركات عربية.

"فنار"

من أبرز روبوتات الدردشة العربية نجد "فنار" في قطر، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية طوّره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة. يفهم "فنار" ويولّد النصوص والمحتوى الصوتي باللغة العربية، ويَعِد بعمقٍ ودقة وحساسية ثقافية عالية، بما في ذلك إجراء محادثات باللهجات العربية ومعالجة الأصوات والصور ومقاطع الفيديو. ويقول القائمون عليه إنه "يعزّز مكانة اللغة العربية من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والحفاظ على تراثها الغني، ما يضمن ازدهارها في العصر الرقمي".

ويأتي "فنار" في سياق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي في قطر، الذي يهدف إلى اللحاق بالركب العالمي لهذه التكنولوجيا من خلال الابتكار والبنية التحتية والشراكات الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات، و"فنار" من مشاريع هذا البرنامج إلى جانب مشروع رفيق السائح ومشروع الامتثال.

"هيوماين تشات"

"هيوماين تشات" هو من أوائل روبوتات الدردشة العربية، ومدعوم بـ"علّام 34B"، الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يعتمد على النماذج السابقة التي طورها المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في السعودية. ويستطيع "هيوماين تشات" البحث الفوري على الإنترنت، والتواصل الصوتي الذي يدعم اللهجات العربية، والانتقال بين العربية والإنكليزية في المحادثة الواحدة.

ويراعي هذا الروبوت الثقافة العربية، ويأمل في المنافسة عالمياً، ويطمح إلى خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية. والبنية التحتية لشركة هيوماين مستضافة داخل السعودية، جزءاً من خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي تمتد حتى 2030، واستثمارات كبرى بينها صندوق بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وضخ 40 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي العالمية.

"جيس تشات"

من روبوتات الدردشة العربية التي تطمح بدورها لجذب انتباه 400 مليون ناطق بالعربية نجد روبوت "جيس شات من "كور42"، التابعة لشركة جي 42 الإماراتية. الروبوت يدعم بدوره العربية والإنكليزية، ويميّز بين الفروق في اللهجات والثقافة. ويعتمد على "جيس 30B"، نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

ويأتي الروبوت في سياق خطة إماراتية للذكاء الاصطناعي تمتد حتّى 2071، والتي تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة. وتطمح الإمارات إلى أن تكون الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية.